Новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 мощнее Apple M2 для макбуков. Когда он выйдет и какие смартфоны его получат

Хотя производители смартфонов продолжают выпускать флагманы на Snapdragon 8 Gen 3, уже во всю кипит подготовка к релизу Snapdragon 8 Gen 4 — нового процессора для топовых мобильных устройств. Выйдет он не завтра, но уже сейчас о нем известно практически все. По предварительным данным, свежий процессор Qualcomm будет мощнее Apple M2 — чипсета, который американская компания использует в своих ноутбуках и мини-ПК. Кроме того, на днях был опубликован список первых смартфонов на Snapdragon 8 Gen 4, поэтому нам есть, что обсудить.

Чем интересен процессор Snapdragon 8 Gen 4

Примерно 2 месяца назад китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Snapdragon 8 Gen 4 получит производительные ядра с частотой 4 ГГц. Это рекорд для мобильного чипсета! Для сравнения: максимальная тактовая частота ядер Snapdragon 8 Gen 3 составляет всего 3.3 ГГц.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также, как сообщает инсайдер, Qualcomm может пересмотреть архитектуру ядер, отказавшись от деления на несколько кластеров. В Snapdragon 8 Gen 4 их должно быть два:

2xCortex-X5 (4 ГГц);

6xCortex-A730 (2.8 ГГц).

Так сильно разогнать процессор должен помочь новый для Qualcomm техпроцесс 3 нм от компании TSMC. Ранее она применяла его исключительно при реализации чипсетов Apple, а теперь актуальный и максимально тонкий техпроцесс будет доступен на Android.

Увеличение тактовой частоты неминуемым образом скажется на показатели Snapdragon 8 Gen 4 в AnTuTu и других синтетических тестов, результатами которых поделился пользователь соцсети X под ником Nguyen Phi Hung. Как утверждает инсайдер, находящийся у него на руках инженерный образец нового чипа набирает свыше 3 миллионов баллов в тесте AnTuTu и свыше 10 тысяч очков в многоядерном тесте Geekbench 6.

Также тесты Snapdragon 8 Gen 4 были проведены и в других бенчмарках, включая 3DMark Wild Life Extreme. Оказалось, что новый чип Qualcomm на 10% мощнее процессора Apple M2, который активно применяется в Apple MacBook.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Чтобы оценить прогресс с предыдущим поколением, сравним Snapdragon 8 Gen 4 и Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке AnTuTu.

50% — впечатляющий прирост производительности на фоне предшественника. Но зачем новому процессору Qualcomm такая мощность? Очевидно, при повседневном использовании телефоны на Snapdragon 8 Gen 4 вряд ли будут работать шустрее прошлогодних флагманов даже на Snapdragon 8 Gen 2, ведь в обоих случаях используются одинаковые стандарты оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0 памяти).

Как память смартфона влияет на скорость его работы

Однако производительность Snapdragon 8 Gen 4 является серьезным заделом для разработчиков при реализации функций искусственного интеллекта. Уже в этом году большой рывок совершила компания Samsung, представив Galaxy AI, а в следующем нас ждет нечто еще более прорывное. Наконец, не забывайте, что даже самые мощные мобильные процессоры не тянут некоторые игры в 60 FPS. Поэтому геймеры точно должны оценить возможности Snapdragon 8 Gen 4.

Сравнение Snapdragon 8 Gen 4 vs Dimensity 9400

Предсказуемым конкурентом для нового чипа Qualcomm станет процессор MediaTek Dimensity 9400. В синтетических тестах, чьи результаты опубликовал упомянутый ранее инсайдер Nguyen Phi Hung, он даже опережает своего оппонента.

Проблема процессоров MediaTek заключается в том, что производители смартфонов неохотно обращаются к их чипам при разработке флагманских моделей. Так, чип предыдущего поколения Dimensity 9300 используется лишь в нескольких устройствах OPPO, vivo и iQOO, в то время как Snapdragon 8 Gen 3 получило уже несколько десятков моделей от самых разных брендов. Поэтому в будущем перед нами вряд ли будет стоять выбор между Qualcomm и MediaTek, из-за чего все равно придется покупать смартфон на Snapdragon, если вдруг понадобится флагман.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда выйдет Snapdragon 8 Gen 4

Процессор крут, но когда случится дата выхода Snapdragon 8 Gen 4? Директор по маркетингу Qualcomm официально заявил, что это произойдет в октябре 2024 года в рамках мероприятия Snapdragon Summit.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 4 начнут появляться почти сразу, но на первых порах это будет происходить в Китае, чьи бренды стараются быстрее всех освоить новое железо (к слову, далеко не всегда удачно). Что за модели получат свежий чип Qualcomm — расскажем дальше.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Первые смартфоны на Snapdragon 8 Gen 4

Согласно данным инсайдера Йогеша Брара, правом выпуска первого телефона со Snapdragon 8 Gen 4 обладает Xiaomi. Именно она покажет первые устройства на базе свежего чипа. Вскоре новые флагманы покажут iQOO и OnePlus. Таким образом, мы точно увидим процессор Snapdragon 8 Gen 4 в:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

iQOO 13;

OnePlus 13.

Смартфоны выйдут уже в октябре-ноябре 2024 года. Но произойдет это только в Китае, в то время как глобальные версии новинок стоит ждать в начале 2025 года, когда Snapdragon 8 Gen 4 получат и смартфоны других производителей, включая Samsung.