Иногда я задумываюсь: а что бы я заказал на AliExpress первым делом, если бы однажды очнулся с чистой памятью и пустой корзиной? Оказалось, список собирается сам собой — это вещи, которые я покупал не по прихоти, а потому что они реально въелись в быт. От смартфонов до наушников. Кстати, если в этот воображаемый список добавлять свежие новинки, то недавно вышедшие Xiaomi Buds 6 точно были бы среди претендентов. А пока — товары из моего личного топа, которые я бы заказал заново не раздумывая.

Тонкая беспроводная мышь с двойным подключением

Начну с простого: беспроводная мышь с подключением 2.4G и Bluetooth от UGREEN — это та малозаметная вещь, о которой не вспоминаешь, пока не потеряешь. Тонкая, лёгкая, 4000 DPI, цепляется к двум устройствам сразу. Никаких танцев с драйверами, никаких отвалов курсора. Стоит копейки, а служит годами. Купил бы эту стильную мышь заново, даже не глядя на остальные варианты.

Цена: 1200 рублей

Компактная электробритва для мужика

Электробритва с аккумулятором — то, что нужно каждому мужику. Xiaomi MIJIA S302 держит меня в приличном виде с минимумом усилий. Включил, провёл пару минут, готов к выходу — без пены и утренней драмы у зеркала. Заряжается быстро, моется под краном, в дорогу помещается в карман сумки. А еще она обеспечивает безопасное бритье при любых раскладах. Из тех вещей, которые незаметно делают каждое утро чуть проще. В новый список — однозначно.

Цена: 3700 рублей

Беспроводной автомобильный пылесос 2-в-1

Автомобильный пылесос от Baseus я однажды подарил другу — и он был счастлив как ребёнок, что для подарка за небольшие деньги многое значит. Беспроводной, мощный, с насадками под щели и обивку и достает мелкий мусор из всех щелей. Пылесос Baseus наводит порядок за пять минут без лишних заморочек, поэтому я бы хотел кайфануть от него заново.

Цена: 3600 рублей

Android TV Box вместо нового SMART телевизора

Android TV приставка точно понадобится в «новой» жизни. Для этого рекомендую VONTAR W2 — она спасла мой дачный телевизор от пенсии. Воткнул в HDMI — и старый ящик внезапно стал умным: стриминги, ютуб, приложения, всё летает. Это оказалось куда дешевле и разумнее, чем тащить на дачу новый телевизор. Настройка на полчаса, удовольствие на годы. Если начинать с нуля — однозначно в корзину, особенно при наличии любого старого ТВ.

Цена: 2950 рублей

Плёночный фотоаппарат для моментальных снимков

Фотоаппарат Instax — вроде блажь, а отказаться невозможно. Да, картриджи недешёвые, и каждый кадр приходится беречь. Но именно поэтому фотографии получаются ценными: не тысяча одинаковых снимков в телефоне, а живая карточка, которую держишь в руках. На полке, на холодильнике, в подарок — они работают так, как цифровое фото уже разучилось. Заказал бы фотик моментальной печати снова без колебаний.

Цена: 6216 рублей

Недорогой смартфон для базовых задач

Я люблю POCO C71. Это без шуток, совершенно серьезно. Недорогой смартфон не претендует на звёзды с неба, но честно делает своё дело. Звонки, мессенджеры, навигация, камера для бытовых нужд вроде фотографирования счетчиков и кошечек. В качестве запасного телефона или варианта «не жалко потерять» — лучший выбор за свои деньги. Держит заряд, не тормозит на простых задачах. Тот случай, когда от телефона не ждёшь чудес, а получаешь ровно то, что надо.

Цена: 5900 рублей

Беспроводные наушники с топовым звуком

Наушники CMF Buds Pro 2 удивляют звуком, которого не ждёшь от этой цены. Бас плотный, верха чистые, ANC справляется с городским шумом, в ухе сидят так, что забываешь о них через минуту. Заряд держат долго, кейс компактный, есть масса опций по настройке через Nothing X. После них смотришь на Sony или другие и тихо усмехаешься, зачем народ перелачивает. В новый список — без раздумий.

Цена: 3590 рублей

Выгодный смартфон Nothing с хорошей камерой

Nothing Phone 3a Lite доказывает, что недорогой аппарат может быть красивым. Фирменный прозрачный дизайн, шустрая работа, приятная чистая ОС без лишнего мусора и камера, которая снимает заметно лучше, чем положено в этом сегменте. Берёшь в руки — и не верится, что он стоит так немного. Если бы начинал с нуля, этот недорогой телефон был бы в коротком списке претендентов на главный.

Цена: 17 870 рублей

Компактный повербанк с быстрой зарядкой

Портативный повербанк на 20000 мАч UGREEN Nexode Mini — это спокойствие в кармане. Мощность 100 Вт тянет даже ноутбук, ёмкости хватает на несколько зарядок телефона, а размер при этом остаётся вменяемым. В поездку, в поход, на долгий день вне дома — берёшь и не думаешь о розетках. UGREEN снова делает вещь без компромиссов. В корзину заново — однозначно.

Цена: 3080 рублей

Фитнес-браслет с большим экраном и автономностью

Лучшее, что я носил на запястье за свои деньги — это фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Большой AMOLED-экран, точные датчики пульса и сна, автономность до трёх недель и цена, которая до сих пор кажется ошибкой. Отслеживает тренировки, шлёт уведомления, будит вибрацией по утрам. Ничего лучше в категории наручных гаджетов я в жизни не встречал. Если стирать память — беру первым.

Цена: 3100 рублей

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158