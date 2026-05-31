Хорошие фитнес-часы давно перестали быть привилегией дорогих брендов — и Huawei Watch Fit 5 Pro очередное тому подтверждение. Стоит надеть их на руку, и сразу ловишь знакомое ощущение: лёгкий титановый корпус, яркий экран, премиальная сборка. Примерно как в истории, когда я купил OnePlus Watch 4 и сказал, что это Apple Watch Ultra. Я использовал Fit 5 Pro как основные часы — и делюсь впечатлениями.

Как выглядят новые Huawei Watch Fit 5 Pro

Дизайн, на мой взгляд, выполнен очень круто. Внешне Huawei Watch Fit 5 Pro отчётливо напоминают Apple Watch Ultra, только тоньше и легче: корпус всего 9,5 мм, вес без ремешка — 30,4 грамма. На руке часы Huawei сидят превосходно и совершенно не мешаются — я специально проверил на тренировке, пользоваться удобно, ничего не давит и не цепляется. Ни во время силовых, ни во время кардио, ни при повседневной носке. Хотя есть один нюанс, о котором я расскажу чуть ниже.

По материалам всё серьёзно: безель из титана, корпус из алюминия и сапфировое стекло с лёгким изгибом 2.5D. Я считаю, что для этой цены такое сочетание — редкость, обычно титан и сапфир встречаются в куда более дорогих моделях. Доступны оранжевая, белая и чёрная версии.

Экран и автономность Huawei Watch Fit 5 Pro

Отдельно меня порадовал яркий экран. Здесь стоит AMOLED-экран 1,92 дюйма с поддержкой LTPO и частотой обновления до 60 Гц. В солнечную погоду всё видно отчётливо. Единственная претензия: в темноте яркость, по-моему, слишком высокая — если включить часы посреди ночи, можно словить дискомфорт.

Отдельно про размер: экран здесь огромный, во многом за счёт тонких рамок, из-за которых он и кажется нереально большим. Для мужчин и всех, у кого крупные пальцы, это плюс — управлять меню удобно, никаких сложностей. Но мне размеры почти всегда казались избыточными, и для себя я так и не решил, плюс это или минус. Кино на часах смотреть всё равно не будешь, так что я бы немного уменьшил экран — так и комфортнее, и разбить сложнее.

С автономностью ситуация интереснее обещаний. Производитель заявляет до 10 дней работы, но я убедился, что всё зависит от настроек. Если отключить лишнее — звонки, постоянный мониторинг — и убавить яркость, то часов спокойно хватает на 2 недели. Это я проверил лично, и для меня результат отличный, особенно на фоне Apple Watch. Полная беспроводная зарядка занимает примерно час.

Умные часы для спорта с точным GPS

Главное, ради чего берут такие часы, — это спорт, и тут Huawei Watch Fit 5 Pro, на мой взгляд, показывают себя превосходно. Режимов тренировок много, есть голосовой помощник с озвучкой (я его, правда, отключил), дневник питания и даже мини-тренировки для тех, кто ведёт сидячий образ жизни. Сделано всё органично — что-то подобное я видел только на Apple Watch, у Xiaomi и частично у Nothing на CMF Watch 3 Pro.

Отдельно отмечу точный GPS — а это важно, если бегаешь на свежем воздухе. За время использования я не поймал ни одного сбоя, подвисания или отключения, позиционирование работает чётко. Оптический пульсометр тоже не подвёл, а расход батареи во время тренировок держится в разумных пределах. Есть и больше сотни спортивных режимов с защитой 5 АТМ для плавания.

Но сильнейшая функция Huawei Watch Fit 5 Pro — оплата по NFC. Сам я её не настраивал, потому что не считаю нужным, но уверен, что в России пользователи такое точно одобрят — в нынешних условиях это реально ценная функция. Тем не менее, модуль NFC здесь не как у других часов, у которых он работает для открытия машин, дверей да и вообще — только в Китае. На мой взгляд, это прямо лучшая фишка часов Huawei, которая делает их привлекательнее 90% конкурентов.

Стоит ли покупать Huawei Watch Fit 5 Pro

Часто главным минусом часов Huawei называют закрытую экосистему — мол, нормальных сторонних приложений здесь мало, а установка идёт через AppGallery в обход Play Market. Но я считаю, что это ерунда. Сторонние приложения на часах не особо и нужны — для всего этого есть телефон. Я уже проходил это с Apple Watch, куда можно накачать кучу софта из App Store, и по факту мне не пригодилось ни одно. Так что смотрите не на каталог приложений, а на функциональность — здесь она на высоте.

Мой вывод однозначный: это хорошие смарт-часы для спорта и повседневной жизни, своих денег точно стоят, и я их рекомендую. Единственное, цена сейчас слегка кусается — мало кто готов платить за новые часы Huawei столько же, сколько за Apple Watch. Поэтому я советую брать, но немного подождать акций, скидок и бонусов.

На AliExpress они вот-вот подешевеют до 17 000 рублей — на мой взгляд, не цена, а песня. Как человек, проверивший множество часов, могу сказать: на Android это одни из лучших фитнес-часов на рынке прямо сейчас.