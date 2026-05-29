Одновременно с умными часами Xiaomi Watch S5 китайская компания вывела на международный рынок беспроводные наушники Xiaomi Buds 6, которые раньше продавались только в Китае. Полувкладышная конструкция, поддержка aptX Lossless и автономность до 35 часов — главное, что отличает модель в среднем ценовом сегменте. Ниже разбираем, что это даёт на практике и кому стоит присмотреться.

Сразу о цене Xiaomi Buds 6: £99.99 в Великобритании и €119.99 в ЕС. Если ориентироваться на евро, это примерно от 13 000 ₽ в России. При этом наушники уже сейчас доступны на AliExpress по цене в районе 10 000 ₽, а во время Великой Китайской Распродажи их цена обещает опуститься ещё ниже.

Обзор наушников Xiaomi Buds 6

Buds 6 используют полувкладышную конструкцию — наушник просто лежит в ухе, без силиконовых амбушюр, которые затыкают слуховой канал. По сути, это формат обычных AirPods: удобно для долгого ношения, но без плотной изоляции от внешнего мира.

Xiaomi говорит, что доработала эргономику: ножку наушника сделали тоньше на 12%, а звуковой канал — на 11,3%, чтобы снизить давление на ухо. Каждый наушник весит 4,4 грамма, а кейс предлагается в четырёх цветах — графитовый чёрный, жемчужно-белый, титаново-серый и фиолетовый.

Главный нюанс именно в посадке. Без плотного прилегания наушники хуже держатся при активном движении и слабее глушат шум — это плата за комфорт. Если вы любите, чтобы наушник «затыкал» ухо и отрезал звуки города, такой формат вам, скорее всего, не подойдёт.

Звук в новых наушниках Xiaomi

Внутри стоит 11-мм динамический драйвер с позолоченной мембраной, а настройкой звука занималась команда Harman Golden Ear. Есть и адаптивный алгоритм, который подстраивает частоты под форму вашего слухового канала. Из интересного — поддержка aptX Lossless. Это кодек Qualcomm, который передаёт звук без потери качества при скорости до 2,1 Мбит/с. На практике польза будет только в паре с совместимым смартфоном (как правило, на чипах Qualcomm) и при прослушивании музыки в высоком качестве — на обычных стримах разницу вы вряд ли услышите.

Активное шумоподавление тоже присутствует: три микрофона фильтруют фон и справляются с ветром до 12 м/с во время звонков. Но честно: из-за открытой посадки ANC скорее приглушит низкий гул вроде шума метро или кондиционера, чем создаст тишину, как в наушниках с плотной посадкой.

Функции наушников Xiaomi Buds 6

Удобная мелочь для тех, кто живёт между экосистемами: Buds 6 поддерживают и Google Find Hub, и Apple Find My. То есть потерянный наушник можно искать как с Android, так и с iPhone — без привязки к одной платформе. Ещё одна необычная функция — автономная запись разговоров. Тройное касание по кейсу запускает запись живой беседы или звонка, причём даже с закрытой крышкой. Полезно для рабочих встреч и интервью, но стоит помнить про этику и законность записи без согласия собеседника.

По автономности заявлено до шести часов на одном заряде и до 35 часов вместе с кейсом. Это нормальный, но не рекордный результат для своего класса — на день-два спокойного использования хватит. Из практичного: защита по стандарту IP54 от брызг и пыли (тренировки и дождь переживут, но в воду их не окунуть) и поддержка многоточечного подключения — можно держать наушники одновременно на ноутбуке и смартфоне и переключаться между ними.

Стоит ли покупать Xiaomi Buds 6

Xiaomi Buds 6 — типичные наушники «на каждый день» с акцентом на комфорт и универсальность. Это хороший выбор, если вам важны:

лёгкая посадка без давления на ухо при долгом ношении

возможность искать наушники и с Android, и с iPhone

подключение к двум устройствам сразу

звук без потерь на совместимом смартфоне Qualcomm

А вот если вам нужна максимальная изоляция от шума в метро или самолёте, плотная посадка для спорта или вы слушаете музыку только на сервисах вроде Яндекс Музыки в обычном качестве, переплачивать за aptX Lossless и ANC смысла мало — здесь эти функции работают вполсилы из-за открытой конструкции.

Итог: Buds 6 — крепкий универсал для повседневного использования, особенно для тех, кто ценит комфорт и переключение между Android и iPhone. Но это не наушники для тишины и не замена моделям с плотной посадкой. Реальную цену в России стоит уточнять у продавцов — официальных поставок Xiaomi не ведёт.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158