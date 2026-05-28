Несколько недель назад я купил самый дешевый REDMI в 2026 году — REDMI A5 за 5 500 рублей. Эксперимент получился показательным: смартфон без NFC, на Android Go и с медленной памятью eMMC. Работает, но раздражает. После этого стало интересно: а что дает доплата в тысячу рублей? Взял смартфон POCO C81 Pro за 6 430 рублей на AliExpress, и вот что получил.
Зачем я купил POCO C81 Pro
Признаюсь честно: после REDMI A5 я хотел понять, существует ли граница между «терпимо» и «нормально» в бюджетном сегменте. Оказалось — существует, и она примерно там, где тысяча рублей разницы.
Самый дешевый POCO 2026 года формально является глобальной версией Redmi A7 Pro. Те же размеры, то же стекло, та же диагональ. Но внутри — другая история.
Характеристики POCO C81 Pro
Характеристики POCO C81 Pro выглядят скромно. И все же они заметно лучше, чем у ближайших конкурентов за эту цену, в чем вы можете убедиться.
|Характеристики
|POCO C81 Pro
|Экран
|6.9 дюйма, IPS (1600×720), 120 Гц, 650 нит
|Основная камера
|13 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|Процессор
|Unisoc T7250, 439 885 баллов AnTuTu
|Память
|4/64, 4/128 или 4/256 ГБ
|Аккумулятор
|6000 мАч
|Зарядка
|15 Вт
Два момента, которые принципиально отличают телефон POCO C81 Pro от REDMI A5. Первый — память UFS 2.2 вместо eMMC 5.1. Это означает заметно более быстрый запуск приложений и отсутствие того раздражающего «смартфон думает», которое преследовало меня на REDMI A5. Второй — HyperOS 3 вместо Android Go. Нормальные жесты, нормальные анимации, нормальные настройки. После Android Go это ощущается как другой мир.
POCO C81 Pro в AnTuTu набирает 439 885 баллов — почти вдвое больше, чем REDMI A5. Для понимания контекста: это не флагман и даже не средний класс, но для базовых задач более чем достаточно. И даже поиграть можно.
Обзор смартфона POCO C81 Pro
Обзор POCO C81 Pro невозможен без честного разговора про экран. 6.9 дюйма, IPS, разрешение 1600×720 (это HD+, а не Full HD). На такой диагонали пиксели заметны при чтении мелкого текста. Это надо принять как данность.
Зато 120 Гц здесь работают иначе, чем на REDMI A5. Там из-за медленной памяти плавность почти не ощущалась. Здесь — листать ленту приятно, интерфейс реагирует живо. Не флагман, но заметно лучше 60 Гц за те же деньги. А дизайн стандартный для бюджетника: пластиковый корпус, каплевидный вырез под фронталку, разъем 3.5 мм для наушников. Последнее в 2026 году — редкость даже в среднем классе, а здесь есть.
Почему NFC в смартфоне за 6 тысяч — это важно
Это главное, ради чего стоит доплатить тысячу рублей относительно REDMI A5. На REDMI A5 NFC нет, и это раздражало меня. Каждый раз в магазине приходилось либо открывать приложение банка и платить через СБП, либо доставать карту. После смартфона с NFC это ощущается как шаг назад.
POCO C81 Pro> дает бесконтактную оплату за 6 430 рублей. Mir Pay работает, российские банковские приложения поддерживают смартфон без проблем. Для дешевого смартфона 2026 года — это не очевидно, и именно поэтому так ценно.
Кстати, HyperOS, NFC, нормальная память — все что нужно для комфортного общения, если нужен запасной вариант.
Батарея POCO C81 Pro — два дня без розетки
6000 мАч против 5200 мАч у REDMI A5 — разница в 800 мАч на бумаге. На практике в сочетании с экономичным процессором и HD-экраном это действительно два дня при умеренном использовании: мессенджеры, звонки, браузер, немного видео.
Зарядка 15 Вт медленная (от нуля до ста процентов уйдет больше двух часов). В 2026 году, когда средний класс заряжается за 35-40 минут, это ощущается как возврат в прошлое. Но адаптер в комплекте есть, и если заряжать на ночь, никакого дискомфорта нет.
Стоит ли покупать POCO C81 Pro
Цена POCO C81 Pro на AliExpress — 6 430 рублей за версию 4/64 ГБ. Это недорогой POCO, который делает ровно то, чего от него ждешь. И немного сверх того.
Берите смартфон POCO C81 Pro, если:
- нужен запасной телефон с NFC для бесконтактной оплаты;
- ищете смартфон для пожилых родственников (большой экран, простой интерфейс, долгая батарея);
- нужен детский телефон, который не жалко;
- хотите первый Android-смартфон с нормальной оболочкой за минимальные деньги.
Не берите, если планируете использовать его как основной смартфон для активной работы. Камера слабая, памяти 4 ГБ маловато для многозадачности. Если нужно что-то посерьезнее, но всt ещё за разумные деньги — смотрите в сторону смартфонов для работы, а не для понтов, где есть подборка моделей, которые реально справляются с рабочими задачами без флагманских цен.
Обзор смартфона POCO C81 Pro приводит к простому выводу: за 6 430 рублей это лучший бюджетник, который я готов советовать в 2026 году. Лучше REDMI A5 почти по всем параметрам: быстрее, с NFC, на нормальной оболочке и с большей батареей. За тысячу рублей разницы — честная сделка. Актуальные новости о бюджетных смартфонах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158