Несколько недель назад я купил самый дешевый REDMI в 2026 году — REDMI A5 за 5 500 рублей. Эксперимент получился показательным: смартфон без NFC, на Android Go и с медленной памятью eMMC. Работает, но раздражает. После этого стало интересно: а что дает доплата в тысячу рублей? Взял смартфон POCO C81 Pro за 6 430 рублей на AliExpress, и вот что получил.

Зачем я купил POCO C81 Pro

Признаюсь честно: после REDMI A5 я хотел понять, существует ли граница между «терпимо» и «нормально» в бюджетном сегменте. Оказалось — существует, и она примерно там, где тысяча рублей разницы.

Купить POCO C81 Pro

Самый дешевый POCO 2026 года формально является глобальной версией Redmi A7 Pro. Те же размеры, то же стекло, та же диагональ. Но внутри — другая история. Следить за выгодными ценами на бюджетники удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики POCO C81 Pro

Характеристики POCO C81 Pro выглядят скромно. И все же они заметно лучше, чем у ближайших конкурентов за эту цену, в чем вы можете убедиться.

Характеристики POCO C81 Pro Экран 6.9 дюйма, IPS (1600×720), 120 Гц, 650 нит Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T7250, 439 885 баллов AnTuTu Память 4/64, 4/128 или 4/256 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 15 Вт

Два момента, которые принципиально отличают телефон POCO C81 Pro от REDMI A5. Первый — память UFS 2.2 вместо eMMC 5.1. Это означает заметно более быстрый запуск приложений и отсутствие того раздражающего «смартфон думает», которое преследовало меня на REDMI A5. Второй — HyperOS 3 вместо Android Go. Нормальные жесты, нормальные анимации, нормальные настройки. После Android Go это ощущается как другой мир.

POCO C81 Pro в AnTuTu набирает 439 885 баллов — почти вдвое больше, чем REDMI A5. Для понимания контекста: это не флагман и даже не средний класс, но для базовых задач более чем достаточно. И даже поиграть можно.

Обзор смартфона POCO C81 Pro

Обзор POCO C81 Pro невозможен без честного разговора про экран. 6.9 дюйма, IPS, разрешение 1600×720 (это HD+, а не Full HD). На такой диагонали пиксели заметны при чтении мелкого текста. Это надо принять как данность.

Зато 120 Гц здесь работают иначе, чем на REDMI A5. Там из-за медленной памяти плавность почти не ощущалась. Здесь — листать ленту приятно, интерфейс реагирует живо. Не флагман, но заметно лучше 60 Гц за те же деньги. А дизайн стандартный для бюджетника: пластиковый корпус, каплевидный вырез под фронталку, разъем 3.5 мм для наушников. Последнее в 2026 году — редкость даже в среднем классе, а здесь есть.

Почему NFC в смартфоне за 6 тысяч — это важно

Это главное, ради чего стоит доплатить тысячу рублей относительно REDMI A5. На REDMI A5 NFC нет, и это раздражало меня. Каждый раз в магазине приходилось либо открывать приложение банка и платить через СБП, либо доставать карту. После смартфона с NFC это ощущается как шаг назад.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

POCO C81 Pro> дает бесконтактную оплату за 6 430 рублей. Mir Pay работает, российские банковские приложения поддерживают смартфон без проблем. Для дешевого смартфона 2026 года — это не очевидно, и именно поэтому так ценно.

Кстати, про то, какие смартфоны хорошо подходят для мессенджера MAX, я уже рассказывал, и POCO C81 Pro вполне в этом списке. HyperOS, NFC, нормальная память — все что нужно для комфортного общения в национальном мессенджере, если нужен запасной вариант. Но есть и другие варианты в разных ценовых диапазонах.

Батарея POCO C81 Pro — два дня без розетки

6000 мАч против 5200 мАч у REDMI A5 — разница в 800 мАч на бумаге. На практике в сочетании с экономичным процессором и HD-экраном это действительно два дня при умеренном использовании: мессенджеры, звонки, браузер, немного видео.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Зарядка 15 Вт медленная (от нуля до ста процентов уйдет больше двух часов). В 2026 году, когда средний класс заряжается за 35-40 минут, это ощущается как возврат в прошлое. Но адаптер в комплекте есть, и если заряжать на ночь, никакого дискомфорта нет.

Стоит ли покупать POCO C81 Pro

Цена POCO C81 Pro на AliExpress — 6 430 рублей за версию 4/64 ГБ. Это недорогой POCO, который делает ровно то, чего от него ждешь. И немного сверх того.

Купить POCO C81 Pro

Берите смартфон POCO C81 Pro, если:

нужен запасной телефон с NFC для бесконтактной оплаты;

ищете смартфон для пожилых родственников (большой экран, простой интерфейс, долгая батарея);

нужен детский телефон, который не жалко;

хотите первый Android-смартфон с нормальной оболочкой за минимальные деньги.

Не берите, если планируете использовать его как основной смартфон для активной работы. Камера слабая, памяти 4 ГБ маловато для многозадачности. Если нужно что-то посерьезнее, но всt ещё за разумные деньги — смотрите в сторону смартфонов для работы, а не для понтов, где есть подборка моделей, которые реально справляются с рабочими задачами без флагманских цен.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Обзор смартфона POCO C81 Pro приводит к простому выводу: за 6 430 рублей это лучший бюджетник, который я готов советовать в 2026 году. Лучше REDMI A5 почти по всем параметрам: быстрее, с NFC, на нормальной оболочке и с большей батареей. За тысячу рублей разницы — честная сделка. Актуальные новости о бюджетных смартфонах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158