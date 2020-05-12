Это полная копия AirPods для Android за 5 тысяч рублей. Попробуй отличить

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Иван Кузнецов 0

Поиск доступного аналога AirPods, который мог бы нормально работать с Android, а не только с iOS, для многих в последнее время является чуть ли не смыслом жизни. Несмотря на то что многие производители уже наладили выпуск собственных TWS-наушников, похожих на оригинал от Apple, ещё никому не удалось приблизиться к популярности AirPods даже на десятую долю. Ведь если кто-то выпускает дешёвые наушники, они неизменно оказываются полным шлаком, а дорогая копия – явно не тот продукт, который будет пользоваться популярностью. Однако Realme попыталась учесть оба этих фактора и выпустила свои Realme Buds Air.

Почти полная копия. Не правда ли?

Выбираем альтернативу AirPods

Когда я только увидел Buds Air, я сразу решил, что это AirPods. Ведь и сами наушники, и зарядный футляр выглядят практически идентично с оригиналом. Поэтому, если не приглядываться к деталям, можно счесть наушники за настоящие. Что и говорить, если внутренняя часть Buds Air снабжена аналогичным сенсором как у AirPods, который определяет надеты наушники или сняты, а управляются они при помощи жестов по сенсорной панели на дужке.

Аналог AirPods для Android

Попробуйте отличить Buds Air от AirPods

Скорее всего, дизайнерам Realme было лень создавать что-то с нуля, и они пошли на компромисс, срисовав контуры с AirPods. А чтобы это не так сильно бросалось в глаза, внесли в конструкцию ряд небольших изменений:

  • Если у AirPods на тыльной стороне было по два технических отверстия – округлое и овальное, — то у Buds Air оно только одно и по размеру заметно меньше, чем у оригинала;
  • У AirPods законцовки дужек окрашены в серебристый цвет, тогда как у Buds Air от Realme используется тоненький ободок того же оттенка, хотя форма китайских наушников точь-в-точь повторяет оригинал;
  • Если у футляра AirPods управляющая кнопка находится на задней панели, то у Buds Air её разместили спереди – очевидно, это было сделано для удобства, поскольку в этом случае большой палец анатомически комфортно ложится на этот элемент.

Как AirPods Pro работают с Android

Вот, кажется, и всё. Не так уж и много изменений, причём все они настолько незначительны, что, я уверен, если рядовому пользователю дать оригинал и изделие китайцев и закрыть логотипы, он вряд ли сможет отличить одно от другого. Однако с точки зрения внутреннего исполнения отличий куда больше.

TWS-наушники как AirPods

Realme Buds Air используют те же наработки, что и AirPods. Это же очевидно

Основу Buds Air составляет процессор R1, который отвечает за быстрое соединение по Bluetooth, экономию ресурса аккумулятора и синхронную работу наушников. Последний аспект очень важен, ведь, как мы знаем, оригинальные AirPods задержались именно из-за того, что Apple не могла заставить их звучать в унисон друг с другом. Жаль, что время автономной работы наушников по умолчанию составляют 3 часа, а при зарядке от комплектного футляра – ещё 17 часов, против 4 и 24 часов соответственно у AirPods.

AirPods, подвиньтесь: Google выпустила беспроводные наушники Pixel Buds 2

Buds Air поддерживают уникальный режим, который в Realme почему-то называют игровым. Его суть состоит в том, чтобы сокращать задержку в обработке звука на 51% и доставлять до пользователя актуальную аудиокартину максимально своевременно. Это довольно странный механизм, ведь, если наушники могут работать с меньшей задержкой, зачем повышать её в обычном режиме? Не понятно. Возможно, всё дело в том, что игровой режим потребляет больше энергии, а производитель рассчитывает, что смартфон разрядится раньше, чем наушники, но, учитывая ёмкости современных аккумуляторов, я бы на это не надеялся.

Стоит ли покупать копии AirPods

Buds Air можно купить, если вы ищете недорогие TWS-наушники для Android

По умолчанию зарядка комплектного кейса ведётся по USB-C, однако сам он поддерживает и беспроводную зарядку. Несмотря на то что AirPods 2 тоже поддерживают стандарт Qi и позволяют заряжать футляр без проводов, предлагаю вспомнить, что стоят наушники от Apple – 17 тысяч рублей, тогда как Buds Air – меньше 5 тысяч. Детище китайцев подтверждает, что технологии могут стоить недорого. Главное – правильно их применять.

Google выпустила обновление, которое позволит появиться AirPods для Android

Buds Air от Realme – ещё одна попытка создать аналог AirPods для Android. На мой взгляд, она более удачна, чем то, что пытались делать остальные производители, по двум причинам. Первая – это, как ни странно, честность. Realme честно дала понять нам, что это никакое не переосмысление оригинальной идеи, а банальное копирование. Просто, как оказалось, стоить AirPods, если с них убрать логотип яблока, будут в 3 раза дешевле. Вторая причина плавно вытекает из первой. Конечно же, это цена. За 4990 рублей, за которые Realme собирается продавать наушники в России, это отличное решение. Уж не знаю, как они будут звучать, но с тем, что это настоящий и, что самое главное, дешёвый аналог AirPods, спорить бесполезно.

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