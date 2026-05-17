Сколько ни появляется в России новых маркетплейсов, а когда мне нужна какая-то конкретная вещь, я первым делом всё равно лезу на AliExpress. А все потому что часто там действительно дешевле, а ещё там есть штуки, которых на российских площадках просто нет — у меня даже отдельная подборка из 10 товаров с AliExpress есть. Вопрос только один — где искать лучшие товары на AliExpress, чтобы не утонуть в каталоге на миллион позиций и случайно не нарваться на неликвид. У меня для этого есть свой ответ — новый канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Рассказываем, почему на АлиЭкспресс по-прежнему можно выгодно покупать. И как найти скидки. Фото.

Рассказываем, почему на АлиЭкспресс по-прежнему можно выгодно покупать. И как найти скидки

Как правильно делать покупки на AliExpress

Главная проблема AliExpress — это не цены и не доставка. Это объём. На площадке миллионы товаров от десятков тысяч продавцов, и если просто вбить в поиск «беспроводные наушники» — выпадет несколько тысяч вариантов с рейтингами от 3,5 до 5 звёзд. И вот тут начинается самое интересное: как выбрать нормальный товар на АлиЭкспресс и не ошибиться с качеством?

В канал «Сундук Али-Бабы» попадают только проверенные товары. Фото.

В канал «Сундук Али-Бабы» попадают только проверенные товары

У меня за годы покупок выработался простой фильтр. Смотрю на рейтинг продавца, читаю отзывы — не первые пять, а прям скроллю до победного, пока телефон подвисать не начнет. Сравниваю цену с Ozon и Wildberries — если разница 10–15%, чаще беру в России, ради скорости. Если разница ощутимая или товара на маркетплейсах нет в принципе — иду покупать на AliExpress. И обязательно проверяю комбо-корзину: половина выгодных цен прячется именно там, если закупиться минимум на 1000 рублей.

Свежий пример: понадобились ремешки для CMF Watch 3 Pro. На WB и Ozon — варианты от 500 рублей и выше. На AliExpress нашёл ремешок для часов за 150 рублей, причем несколько вариантов цветов. Или чехлы на любимый Nothing Phone 3, коих в природе мало — хоть в Красную книгу заноси. На наших маркетплейсах просят значительно больше, но я же не дурак переплачивать.

Товары с AliExpress, которых нет на Ozon и WB

Могу однозначно сказать: преимущество AliExpress в 2026 — это уникальный ассортимент. И речь не только о мелочёвке за 200 рублей — там попадаются и серьёзные штуки, и недорогие повседневные вещи, без которых уже сложно представить жизнь. Только взгляните.

Среди рекомендацией есть смартфоны и другая техника. Фото.

Среди рекомендацией есть смартфоны и другая техника

Свежий пример из канала — Samsung Galaxy A17. Корейский смартфон на AliExpress можно взять заметно дешевле, чем в российской рознице, особенно в период распродаж. Это тот случай, когда покупка у проверенного продавца с высоким рейтингом экономит несколько тысяч рублей, а товар приходит с гарантией и нормальной заводской упаковкой. Идеальный вариант для тех, кто хочет надёжный смартфон на каждый день без переплат.

Сложно представить летние посиделки на даче без колонки. Фото.

Сложно представить летние посиделки на даче без колонки

Ещё одна находка — портативная колонка Tronsmart. Бренд давно зарекомендовал себя в нише доступного звука: громко, басовито, корпус водонепроницаемый, заряд держит часами. На Ozon и WB Tronsmart тоже продаётся, но цены на AliExpress нередко ниже на 30–40%, особенно когда сам продавец делает скидку. Беру с собой на пикники, на дачу да и просто дома слушаю — гаджет отрабатывает свои деньги уже после первого включения.

А некоторые товары — незначительные, но прям круто упрощают жизнь. Фото.

А некоторые товары — незначительные, но прям круто упрощают жизнь

И третье — банальное, но очень практичное. Защитное стекло для iPhone с рамкой-направляющей. Вещь практичная, а на Али стоит копейки по сравнению с тем, что просят за поклейку в салоне. Клеится буквально за минуту: надел рамку, приложил стекло, прижал — готово. Те, кто до сих пор платит полторы тысячи за поклейку в ТЦ, явно не подписаны на «Сундук Али-Бабы» в МАКС, очень жаль. Не повторяйте их ошибок.

Где смотреть свежие скидки и находки с AliExpress

Канал «Сундук Али-Бабы» работает сразу на двух площадках — в Telegram и в мессенджере МАКС. Принцип одинаковый и не меняется вот уже много лет: только проверенные товары, реальные скидки, без воды и фейковых купонов. Если вы давно живёте в Telegram — заходите туда. Если перешли на МАКС — канал точно должен быть в ваших подписках.

🔥 ПОДПИСАТЬСЯ БЕСПЛАТНО НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС

Подписаться можно бесплатно. Никакого спама и рассылок по три раза в день — только когда реально нашли что-то интересное. И ещё одна важная деталь: в канале вы найдёте не только технику. Может прилететь что угодно: от ремешков для часов до умного унитаза или новейшего OnePlus 15 по цене Айфона пятилетней давности. Если вещь полезная и цена адекватная — разумеется, она попадёт в «Сундук».

Как не переплатить на AliExpress — советы

Даже с учётом всех скидок легко переплатить, если не знать несколько простых правил. Делюсь тем, простыми правилами, как покупать на AliExpress правильно и не опростоволоситься:

  • Всегда изучайте акции на Али. На главной странице часто висят баннеры с распродажами, поэтому обязательно туда заглядывайте.
  • Сравнивайте с Ozon и Wildberries. AliExpress далеко не всегда дешевле — особенно если товар уже есть на складе в России. Но за уникальными вещами всё равно идём к китайцам.
  • Откладывайте товар в Избранное и корзину. Это не только способ его не потерять, но и возможность купить его дешевле через пару часов. Да, АлиЭкспресс часто предлагает скидку на добавленные товары.
  • Не полагайтесь на оценку и отзывы. Часто в комментариях собираются хейтеры и занижают рейтинг на ровном месте. Например, доставку задержали, продавец не ответил посреди ночи или коробку помяли при отправке.

Конечно же, подписывайтесь на «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там выходят лучшие товары с AliExpress каждый день. Сейчас там не хватает только вас!