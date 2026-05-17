Сколько ни появляется в России новых маркетплейсов, а когда мне нужна какая-то конкретная вещь, я первым делом всё равно лезу на AliExpress. А все потому что часто там действительно дешевле, а ещё там есть штуки, которых на российских площадках просто нет — у меня даже отдельная подборка из 10 товаров с AliExpress есть. Вопрос только один — где искать лучшие товары на AliExpress, чтобы не утонуть в каталоге на миллион позиций и случайно не нарваться на неликвид. У меня для этого есть свой ответ — новый канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Как правильно делать покупки на AliExpress

Главная проблема AliExpress — это не цены и не доставка. Это объём. На площадке миллионы товаров от десятков тысяч продавцов, и если просто вбить в поиск «беспроводные наушники» — выпадет несколько тысяч вариантов с рейтингами от 3,5 до 5 звёзд. И вот тут начинается самое интересное: как выбрать нормальный товар на АлиЭкспресс и не ошибиться с качеством?

У меня за годы покупок выработался простой фильтр. Смотрю на рейтинг продавца, читаю отзывы — не первые пять, а прям скроллю до победного, пока телефон подвисать не начнет. Сравниваю цену с Ozon и Wildberries — если разница 10–15%, чаще беру в России, ради скорости. Если разница ощутимая или товара на маркетплейсах нет в принципе — иду покупать на AliExpress. И обязательно проверяю комбо-корзину: половина выгодных цен прячется именно там, если закупиться минимум на 1000 рублей.

Свежий пример: понадобились ремешки для CMF Watch 3 Pro. На WB и Ozon — варианты от 500 рублей и выше. На AliExpress нашёл ремешок для часов за 150 рублей, причем несколько вариантов цветов. Или чехлы на любимый Nothing Phone 3, коих в природе мало — хоть в Красную книгу заноси. На наших маркетплейсах просят значительно больше, но я же не дурак переплачивать.

Товары с AliExpress, которых нет на Ozon и WB

Могу однозначно сказать: преимущество AliExpress в 2026 — это уникальный ассортимент. И речь не только о мелочёвке за 200 рублей — там попадаются и серьёзные штуки, и недорогие повседневные вещи, без которых уже сложно представить жизнь. Только взгляните.

Свежий пример из канала — Samsung Galaxy A17. Корейский смартфон на AliExpress можно взять заметно дешевле, чем в российской рознице, особенно в период распродаж. Это тот случай, когда покупка у проверенного продавца с высоким рейтингом экономит несколько тысяч рублей, а товар приходит с гарантией и нормальной заводской упаковкой. Идеальный вариант для тех, кто хочет надёжный смартфон на каждый день без переплат.

Ещё одна находка — портативная колонка Tronsmart. Бренд давно зарекомендовал себя в нише доступного звука: громко, басовито, корпус водонепроницаемый, заряд держит часами. На Ozon и WB Tronsmart тоже продаётся, но цены на AliExpress нередко ниже на 30–40%, особенно когда сам продавец делает скидку. Беру с собой на пикники, на дачу да и просто дома слушаю — гаджет отрабатывает свои деньги уже после первого включения.

И третье — банальное, но очень практичное. Защитное стекло для iPhone с рамкой-направляющей. Вещь практичная, а на Али стоит копейки по сравнению с тем, что просят за поклейку в салоне. Клеится буквально за минуту: надел рамку, приложил стекло, прижал — готово. Те, кто до сих пор платит полторы тысячи за поклейку в ТЦ, явно не подписаны на «Сундук Али-Бабы» в МАКС, очень жаль. Не повторяйте их ошибок.

Где смотреть свежие скидки и находки с AliExpress

Канал «Сундук Али-Бабы» работает сразу на двух площадках — в Telegram и в мессенджере МАКС. Принцип одинаковый и не меняется вот уже много лет: только проверенные товары, реальные скидки, без воды и фейковых купонов. Если вы давно живёте в Telegram — заходите туда. Если перешли на МАКС — канал точно должен быть в ваших подписках.

Подписаться можно бесплатно. Никакого спама и рассылок по три раза в день — только когда реально нашли что-то интересное. И ещё одна важная деталь: в канале вы найдёте не только технику. Может прилететь что угодно: от ремешков для часов до умного унитаза или новейшего OnePlus 15 по цене Айфона пятилетней давности. Если вещь полезная и цена адекватная — разумеется, она попадёт в «Сундук».

Как не переплатить на AliExpress — советы

Даже с учётом всех скидок легко переплатить, если не знать несколько простых правил. Делюсь тем, простыми правилами, как покупать на AliExpress правильно и не опростоволоситься:

Всегда изучайте акции на Али.

На главной странице часто висят баннеры с распродажами, поэтому обязательно туда заглядывайте. Сравнивайте с Ozon и Wildberries. AliExpress далеко не всегда дешевле — особенно если товар уже есть на складе в России. Но за уникальными вещами всё равно идём к китайцам.

AliExpress далеко не всегда дешевле — особенно если товар уже есть на складе в России. Но за уникальными вещами всё равно идём к китайцам. Откладывайте товар в Избранное и корзину. Это не только способ его не потерять, но и возможность купить его дешевле через пару часов. Да, АлиЭкспресс часто предлагает скидку на добавленные товары.

Это не только способ его не потерять, но и возможность купить его дешевле через пару часов. Да, АлиЭкспресс часто предлагает скидку на добавленные товары. Не полагайтесь на оценку и отзывы. Часто в комментариях собираются хейтеры и занижают рейтинг на ровном месте. Например, доставку задержали, продавец не ответил посреди ночи или коробку помяли при отправке.

Конечно же, подписывайтесь на «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там выходят лучшие товары с AliExpress каждый день.