О лучших смартфонах с AliExpress писал уже много, поэтому теперь пришел черед их старших братьев. Тем более, что рынок планшетов на Android в 2026 году стал значительно интереснее: за разумные деньги можно взять устройства с флагманскими чипами, яркими экранами и приличной автономностью. Собрал пять моделей под разные задачи и финансовые возможности: от бюджетного до максимально навороченного варианта.

Lenovo Xiaoxin Pad 2025 — лучший планшет до 10 000 рублей

Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2025 — это лучший ответ на вопрос «что взять, если бюджет ограничен». На AliExpress его можно найти в диапазоне 7 000-9 000 рублей за версию 6/128 ГБ. За эти деньги вы получаете 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 и частотой 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300 на 4 нм и батарею 7040 мАч.

Это не игровой аппарат, но годный планшет для работы. Сгодится для чтения, просмотра видео, браузера и несложных приложений его вполне хватает. Два существенных ограничения: USB 2.0 без поддержки вывода изображения на монитор и память UFS 2.2 — не самая быстрая, но приемлемая для задач этого класса.

Важный нюанс: Xiaoxin Pad продается только в китайской прошивке. Google-сервисы на большинстве моделей предустановлены продавцами, но это стоит уточнить при заказе.

Характеристики Lenovo Xiaoxin Pad 2025 Экран 11 дюймов, IPS (2560×1600), 90 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор MediaTek Dimensity 6300 Память 6/128 ГБ Аккумулятор 7040 мАч Зарядка 15 Вт Цена от 8 436 ₽

За 7 000-9 000 рублей это честный недорогой планшет с приличным экраном. Ничего лишнего — именно то, что нужно для кроватного гаджета или планшета для пожилых родственников.

POCO Pad M1 — недорогой планшет с большим экраном

Планшет POCO Pad M1 — это следующая ступень. Цена на AliExpress около 20 000 рублей за версию 8/256 ГБ, и за эти деньги вы получаете еще более мощный планшет.

К вашим услугам экран 12.1 дюйма с разрешением 2560×1600 и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 4 и алюминиевый корпус с плоскими гранями. Это планшет с большим экраном в полном смысле: комфортный для просмотра кино, работы с документами и несложных игр.

Характеристики POCO Pad M1 Экран 12.1 дюйма, IPS (2560×1600), 120 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 10 000 мАч Зарядка 33 Вт Цена от 16 573 ₽

Из минусов: камера 8 МП — слабее, чем у прямого конкурента Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, который стоит примерно столько же. Зато POCO Pad M1 выигрывает по дизайну корпуса и общему ощущению качества сборки: он действительно ощущается дороже своей цены.

Xiaomi Pad 8 — лучший планшет на Android

Если выбирать один лучший планшет из этого списка для большинства задач, то это будет Xiaomi Pad 8. На AliExpress он стоит около 27 000-30 000 рублей за базовую версию, в России появился официально через дистрибьютора diHouse.

Главное преимущество — процессор Snapdragon 8s Gen 4 при цене среднего сегмента. Это субфлагманский чип, который обеспечивает производительность значительно выше того, что ожидаешь за эти деньги: можно и с документами поработать, и в игры погонять.

Характеристики Xiaomi Pad 8 Экран 11.2 дюйма, IPS (3200×2136), 144 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 9200 мАч Зарядка 45 Вт Цена от 26 456 ₽

Экран 11.2 дюйма с разрешением 3.2K и 144 Гц — один из лучших в своем ценовом классе. HyperOS 3 отлично адаптирована под большой экран: многозадачность, браузер в режиме ПК, поддержка стилуса и клавиатуры. Четыре динамика, тонкий металлический корпус, долгая поддержка обновлений. Планшет Xiaomi Pad 8 — это оптимальный баланс цены и возможностей в 2026 году.

Xiaomi Pad Mini — компактный планшет для игр

Все предыдущие планшеты в этом списке — большие. Xiaomi Pad Mini для тех, кому нужен компактный планшет, который удобно держать одной рукой. Диагональ 8.8 дюйма — это уже другой форм-фактор, ближе к крупному смартфону, чем к классическому планшету.

Но не дайте размеру обмануть: внутри Dimensity 9400+ на 3 нм — один из самых мощных мобильных чипов 2025-2026 года. Это мощный планшет в компактном корпусе, и именно поэтому он выбился в отдельную нишу игрового планшета.

Характеристики Xiaomi Pad Mini Экран 8.8 дюйма, IPS (3008×1880), 165 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор MediaTek Dimensity 9400+ Память 8/256 ГБ Аккумулятор 7500 мАч Зарядка 67 Вт Цена от 29 681 ₽

165 Гц экран с разрешением 3K и сенсорным слоем 1080 Гц в режиме мгновенной выборки — это лучшее, что можно найти в таком размере для игр. Цельнометаллический корпус, два порта USB-C, поддержка стилуса Xiaomi Focus Pen. На AliExpress цена стартует от 29 500 рублей за версию 8/256 ГБ.

OnePlus Pad 3 — самый навороченный планшет 2026 года

Планшет OnePlus Pad 3 — это для тех, кто хочет максимум без оговорок. Цена на AliExpress около 35 000 рублей за версию 12/256 ГБ. Дороже всех в этом списке, но и возможности другие.

Snapdragon 8 Elite, экран 13.2 дюйма с разрешением 3.4K и 144 Гц, батарея 12 140 мАч, зарядка 80 Вт. Восемь динамиков — четыре баса и четыре твитера. Металлический корпус. Поддержка стилуса Stylo 2 и умной клавиатуры Smart Keyboard.

Характеристики OnePlus Pad 3 Экран 13.2 дюйма, IPS (3392×2400), 144 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 12 140 мАч Зарядка 80 Вт Цена от 34 293 ₽

По производительности OnePlus Pad 3 — лучший планшет 2026 года среди доступных вариантов. Snapdragon 8 Elite набирает в AnTuTu около 2.2 млн баллов. Так что любые игры он потянет на максимальных настройках без тормозов (спасибо скажем системе охлаждения).

Единственный нюанс: уже вышел OnePlus Pad 4 с еще более мощными характеристиками, но его глобальная версия пока не поступила в продажу на AliExpress. Так что OnePlus Pad 3 остается актуальным выбором прямо сейчас.