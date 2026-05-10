В прошлый раз я уже рассказывал, как заказал 10 случайных товаров на AliExpress наугад, и все десять остались у меня — там вышла на удивление крепкая подборка всякой всячины. В этот раз история другая: собрал десятку товаров, о существовании которых я узнал случайно — кто-то посоветовал в комментариях, что-то само вылезло в рекомендациях алгоритма, что-то наткнулось при поиске совсем других вещей. Объединяет их одно: после покупки я искренне не понимаю, как эти товары с АлиЭкспресса не попались мне раньше.

Беспроводные наушники для любого телефона

Я честно не понимаю, как UGREEN умудряются делать такие хорошие беспроводные наушники за небольшие деньги — и при этом получать звук, после которого подделки AirPods начинают краснеть. Сидят плотно, не выпадают на пробежке, держат заряд весь день, а кейс заряжается по USB-C. Bluetooth-соединение нового поколения цепляется за телефон с расстояния, на котором обычные наушники уже отваливаются с обиженным писком. Управление жестами на корпусе работает с первого раза — большая редкость в этой ценовой категории.

Цена: 1170 рублей

Беспроводная машинка для стрижки волос Xiaomi

Поход в парикмахерскую раз в три недели — это, мягко говоря, не самая бюджетная привычка. Машинка для стрижки от Xiaomi закрыла этот вопрос радикально: керамические лезвия не греются, аккумулятор держит несколько стрижек на одном заряде, насадки разной длины уже в комплекте. Корпус компактный, в руке лежит уверенно, моется под краном без последствий. Первая попытка постричься самостоятельно проходит с напряжением — но к третьему разу понимаешь, что результат не отличить от барбершопа за полторы тысячи рублей.

Цена: 2860 рублей

Настольная зарядная станция с USB-портами и розеткой

Если на вашем столе живут одновременно ноутбук, телефон, наушники, часы и подсветка для созвонов, то настольная зарядка Baseus на 30 Вт станет выходом из ситуации. Больше никаких розеток и тройников на столе! В одном корпусе — обычная розетка для блока питания ноутбука, порт USB-C с быстрой зарядкой и пара USB-A для всего остального. Провода больше не свисают со стола паутиной, а место под чашкой кофе наконец-то освобождается. Удивительно, что такое решение я нашёл случайно, а не лет пять назад.

Цена: 2150 рублей

Одноразовые флоссеры-зубочистки для зубов

Зубная нить в классическом виде — сомнительная история. Ты сначала найди, потом размотай, потом обмотай вокруг пальцев, потом разочаруйся. Флоссеры с АлиЭкспресс устроены принципиально иначе: палочка с натянутой нитью на конце, использовал — выбросил. Берёшь упаковку на 150 штук на AliExpress и забываешь про любые вопросы с гигиеной полости рта на полгода. Стоматолог на следующем приёме одобрительно кивает, ставит галочку в карте и не задаёт неудобных вопросов про регулярность ухода.

Цена: от 91 рубля

Регулируемая металлическая подставка для ноутбука

Когда работаешь за ноутбуком по восемь часов, через пару месяцев шея начинает напоминать, что природа не предусматривала такого образа жизни. Подставка с поворотом на 360 градусов — лучший выход из ситуации: экран поднимается на уровень глаз, спина выпрямляется, а ноутбук перестаёт превращать колени в сковороду. Металлический корпус не люфтит и не складывается под весом 16-дюймового MacBook. Работа из дома после установки этой штуки превращается из борьбы за выживание во что-то более гуманное.

Цена: от 2310 рублей

Магнитный повербанк с беспроводной зарядкой для iPhone

Этот беспроводной повербанк устроен умнее, чем большинство аналогов: примагничивается к задней крышке iPhone и заряжает без проводов, пока вы куда-то идёте или сидите в кафе. Ёмкость 10 000 мАч хватает на полтора-два полных цикла, корпус полутвёрдый — не выглядит как кирпич и не весит как кирпич. Поддерживает не только iPhone, но и Андроиды, а также заряжается сам по USB-C. После такого решения провода для зарядки телефона начинают казаться чем-то из позапрошлой эпохи — особенно когда видишь их у других.

Цена: 2200 рублей

Набор массажных роликов для лица с охлаждающим эффектом

Если вы из тех, кто скептически относится ко всем этим бьюти-процедурам — поздравляю, я был ровно таким же. Пока случайно не попробовал крутой ролик для лица. Они оснащены каменной насадкой для охлаждения действительно снимают отёки после ночи или после долгого сидения за монитором. Камень кладёшь в холодильник на пятнадцать минут, потом катаешь ролик по лицу — и через неделю замечаешь, что под глазами больше не висят мешки. Никакой магии, просто работающая механика, проверенная временем. И стоит копейки.

Цена: от 200 рублей

Силиконовые крышки для тарелок и кастрюль

Открываешь холодильник — и видишь зоопарк из мисок, накрытых пищевой плёнкой, тарелок с другими тарелками сверху и непонятных конструкций из фольги. Силиконовые крышки отменяют всё это разом и приводят кухонную утварь в человеческий вид: натягиваешь на любую миску любого размера, и она герметично закрывается без плёнки. Моются в посудомойке, не рвутся, не пахнут пластиком и работают годами. После покупки набора пищевая плёнка в доме заканчивается — и больше не появляется, потому что необходимость в ней испаряется навсегда.

Цена: 780 рублей

Самоклеящаяся уплотнительная лента для окон и дверей

Если зимой из-под входной двери дует, а оконные рамы пропускают звук соседского ремонта так, будто его делают у вас дома — дверной уплотнитель вам точно необходим. Она проста и долговечна: лента клеится без инструмента, режется ножницами, держится годами. Сквозняк исчезает, шум падает на пару тонов, счета за отопление зимой ведут себя приличнее. Звучит как мелочь, но эффект от уплотнителя ощущается с первого вечера — особенно когда вспоминаешь, как в прошлом январе сидел в свитере на диване у себя дома.

Цена: 340 рублей

Складной портативный монитор 15,6 дюймов с USB-C

Когда ноутбука перестаёт хватать, а полноценный монитор тащить с собой — это уже шизофрения, на сцене появляется складной монитор на 15,6 дюймов. Подключается одним кабелем USB-C, складывается как чехол для планшета, разрешение Full HD, есть встроенные динамики. В командировках, на даче или дома — везде превращает один экран в два. После пары недель использования становится непонятно, как вообще раньше удавалось работать на одном дисплее ноутбука без слёз и нервного тика, успевая справляться со всеми задачами.

Цена: 11 900 рублей

