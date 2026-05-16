Буквально несколько недель назад показывал лучшие смартфоны OnePlus в 2026 году, и уже сейчас эта компания анонсировала сразу два новых продукта. 18 мая в 10:00 МСК на AliExpress стартуют продажи планшета OnePlus Pad 4 и смартфона OnePlus Nord CE6. Начну с планшета — там есть о чем поговорить. И есть причина торопиться.

Где купить OnePlus Pad 4 в России и по какой цене

OnePlus Pad 4 в России появится на AliExpress 18 мая в 10:00 по московскому времени. Продажи идут до 1 июня 09:59 МСК. Цена OnePlus Pad 4 — от 44 999 рублей за версию 12/256 ГБ и от 51 999 рублей за 12/512 ГБ. Два цвета на выбор: Dune Glow — теплый золотисто-песочный оттенок, и Sage Mist — приглушенный серо-зеленый.

Теперь главное, ради чего стоит поторопиться. С 18 по 22 мая (первые пять дней продаж) каждый заказ OnePlus Pad 4 идет с фирменным стилусом OnePlus Stylo Pro в подарок. Стилус продается отдельно и стоит денег. Получить его бесплатно при покупке планшета — хорошая сделка, особенно если планируете рисовать, делать заметки или просто хотите полный набор. После 22 мая подарок исчезает, планшет остается.

Характеристики OnePlus Pad 4

Посмотрим, что именно получает покупатель за 45 тысяч рублей. Характеристики OnePlus Pad 4 в цифрах:

Характеристики OnePlus Pad 4 Экран 13.2 дюйма, IPS (3392×2400), 144 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 13 380 мАч Зарядка 80 Вт

Несколько деталей, которые не помещаются в таблицу. Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает 4 186 268 баллов в AnTuTu — это самый мощный мобильный чип на сегодня. Толщина корпуса 5.94 мм при такой батарее — инженерное достижение. Восемь динамиков с разделением на четыре баса и четыре твитера. Новая магнитная антенна, которая автоматически переключается на лучший сигнал. Система охлаждения Cryo-velocity с паровой камерой площадью 40 760 мм², то есть планшет не греется даже под нагрузкой.

Про то, как установить мессенджер MAX на планшет, я писал отдельно. Там пошаговая инструкция для тех, кто хочет настроить всё правильно с первого раза.

Чем OnePlus Pad 4 лучше OnePlus Pad 3

Если у вас уже есть планшет OnePlus Pad 3, возникает резонный вопрос. Стоит ли менять? Смотрите на конкретные улучшения. Процессор сменился с Snapdragon 8 Elite на Snapdragon 8 Elite Gen 5: прирост CPU около 20%, энергоэффективность выросла на 35%. На практике это означает не просто «быстрее», а «быстрее и дольше держит заряд». Батарея выросла с 12 140 до 13 380 мАч (плюс 1 240 мАч). Скорость загрузки файлов по Wi-Fi выросла на 120% благодаря новой магнитной антенне. Stylo Pro вместо Stylo 2 — 16 000 уровней нажатия против предыдущего поколения.

Среди лучших планшетов в 2026 году OnePlus Pad 4 занимает первую строчку не случайно. По совокупности характеристик конкурентов у него практически нет в этом ценовом диапазоне. Если OnePlus Pad 3 вас устраивает и вы не геймер и не занимаетесь видеомонтажом — разница будет незаметна в повседневных сценариях. Если берете планшет с нуля — брать сразу четвертое поколение.

OnePlus Nord CE6 — смартфон с мощной батареей

Параллельно с планшетом 18 мая выходит смартфон OnePlus Nord CE6. Он немного теряется на фоне флагманского планшета, но зря.

Характеристики OnePlus Nord CE6:

AMOLED-экран 6.78 дюйма, разрешение 2772×1272, 144 Гц, яркость до 3600 нит;

Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ UFS 3.1;

основная камера 50 МП с OIS, фронталка 32 МП с автофокусом;

батарея 7500 мАч, зарядка 80 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт;

защита IP68/IP69K и военный стандарт MIL-STD-810H;

OxygenOS 16 на Android 16.

Цена OnePlus Nord CE6 — 23 999 рублей за версию 8/256 ГБ. Цвета: Fresh Blue и Pitch Black. Это недорогой и мощный смартфон с реальной защитой от воды, военной сертификацией и батареей, которой хватает на 2-2.5 дня при умеренном использовании. 80 Вт зарядки при такой батарее — это час до полного заряда. За 24 тысячи рублей претензии предъявить сложно.

Купить OnePlus Nord CE6 имеет смысл тем, кто хочет смартфон с реально большой батареей и не боится воды для активного образа жизни или просто как надежный повседневный аппарат.