Классные смарт-часы по цене фитнес-браслета: какие лучше купить в 2022

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Иван Кузнецов 0

Умные часы — далеко не самая популярная категория устройств среди пользователей Android. Они в основном предпочитают покупать фитнес-браслеты, и, в общем-то, понятно почему. Стоят они недорого, а с функциональной точки зрения почти не уступают полноценным часам. Но, во-первых, из-за маленького дисплея фитнес-браслеты, как правило, получается использовать в качестве только пассивного гаджета. А, во-вторых, выглядят трекеры в абсолютном большинстве случаев не так круто, как смарт-часы. И, как по мне, это серьёзный довод в пользу того, чтобы предпочесть именно их.

Doogee D11

Doogee D11 — классные и недорогие смарт-часы, которые даже отслеживают фазы сна

Ключевая причина, почему многие отказываются от умных часов, — это их цена. Apple, Samsung, Huawei и другие производители приучили нас к тому, что гаджеты этого типа должны стоить как половина или по крайней мере треть смартфона. И самое главное за что?

Умные часы - особенно хорошие - обычно стоят дорого. Но это скорее стереотип, и Doogee подтверждает, что это не так.

За дисплей с увеличенной диагональю! Потому что абсолютное большинство смарт-часов, которые есть на рынке, почти ничем не отличаются от фитнес-браслетов. Но Doogee D11 изменят ваше представление о классных смарт-часах.

Какие смарт-часы купить

Во-первых, это красиво. Нет, ну серьёзно. Мы привыкли, что часы довольно сложно сделать красивыми, но у Doogee это получилось. D11 выглядят очень стильно за счёт необычной формы. Их внешний вид напомнил мне дизайнерские решения Diesel, а уж вкупе с большим количеством заменяемых циферблатов вы и вовсе сможете создать свой неповторимый стиль.

Более стильных часов за этот прайс вам точно не найти

Квадратный корпус, отполированная алюминиевая рамка и большой дисплей на 1,32 дюйма делают своё дело, превращая Doogee D11 не просто в носимый гаджет, нужный для вашего удобства, но и стильный аксессуар. А, чтобы и он вам не надоел, производитель предусмотрел систему сменных ремешков, которые позволят разнообразить дизайн часов.

Купить Doogee D11

Во-вторых, разработчики Doogee не стали изобретать велосипед и фактически адаптировали watchOS для своих смарт-часов. Интерфейс платформы D11 внешне очень сильно напоминает носимую операционку Apple.

Она даже управляется так же — с помощью бокового колеса прокрутки. Получилось стильно и очень удобно. С его помощью можно переключаться между заставками, активировать приложение, пролистывать содержимое стола и делать много другого.

Умные часы с функцией звонков

В-третьих, Doogee D11 можно использоваться для телефонных звонков. Часы оснащаются особым модулем Bluetooth RealTek 8763EW, который поддерживает высокое качество и стабильность сигнала даже в сложных условиях. Так что вы сможете оставить телефон где-нибудь в другой комнате (и даже на другом этаже) и принять звонок без каких-либо проблем.

D11 следят за состоянием вашего здоровья и вашей активностью

В-четвёртых, Doogee D11 имеют голосовое управление, благодаря чему к часам будет необязательно даже прикасаться. Вы можете отдать им команду на выполнение нужной вам задачи, и они всё сделают за вас. Запустить приложение, начать тренировку, позвонить маме, прочитать уведомление — всё это можно делать только голосом.

В-пятых, Doogee D11 — это смарт-часы, которые хороши как мини-версия смартфона. Благодаря им вы сможете получать доступ ко всем своим уведомлениям, пропущенным звонкам, входящим сообщениям, прогнозу погоды, контролировать воспроизведение музыки и делать многое другое прямо со своего запястья.

Умные часы для занятий спортом

По Doogee D11 не скажешь, что они стоят меньше 3к рублей

С лёгкой подачи Apple смарт-часы уже давно воспринимаются всеми как устройство для слежения за здоровьем пользователя и контроля за его спортивными достижениями. Doogee D11 тоже имеет весь необходимый набор датчиков, которые способны:

  • Определять более 70 видов спортивных занятий (бег, плавание, приседания, отжимания, спортивная ходьба и т.п.);
  • Определять ваше настроение в зависимости от вашей активности и других действий;
  • Выдерживать погружение в воду и даже ныряние благодаря защите IP68;
  • Измерять частоту сердечных сокращений в течение суток для формирования полной картины;
  • Имеет встроенный GPS-модуль, благодаря которому часы становятся автономными от смартфона — по крайней мере, для занятий спортом;
  • Отслеживает менструальные циклы и напоминает об их наступлении заранее;
  • Определять признаки стресса и помогать вам справляться с ним благодаря особым дыхательным упражнениям;
  • Определять фазы сна и будить вас в оптимальное для побудки время, чтобы вы не чувствовали себя разбитым;
  • Замерять содержание кислорода в крови (SpO2) в течение 24 часов, позволяя вовремя зафиксировать даже малейшие отклонения.

Doogee D11 оснащаются большим аккумулятором ёмкостью 300 мА*ч. В целом это немного, но для смарт-часов просто отлично. Благодаря такой батарейке они живут в смешанном режиме использования целых 7 дней. Даже Apple Watch так не могут, разряжаясь уже на вторые сутки. Это очень ценная способность, потому что никто не любит заряжать свои гаджеты. А, если это можно делать только раз в неделю, то это уже почти и не бесит.

Купить Doogee D11

Обычная цена Doogee D11 — 4 тысячи рублей. Но в период с 25 по 29 июля вы сможете приобрести их всего за 2700 рублей. Ниже цены вы точно не найдёте. Тем более, что в подарок вам положат ещё и сменный ремешок, который позволит разнообразить внешний вид ваших смарт-часов.

В продаже доступны часы в нескольких цветовых вариантах: чёрном и серебристом. По умолчанию они поставляются с классическими одноцветными ремешками, но можно выбрать и кастомные варианты на свой вкус.

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