Лучшие дешёвые фитнес-браслеты с АлиЭкспресс

Недавно я рассказывал, почему покупаю смартфоны и другую электронику только на AliExpress. Начал не так давно – около года назад. Если в двух словах, то быстрая доставка, низкие цены и эксклюзивные предложения, которых не найти в российских магазинах, заставили меня серьёзно подсесть на китайскую площадку. Другое дело, что решиться на покупку смартфона в Китае, а потом ждать, пока тебе его пришлют, вот так сразу готовы далеко не все. Поэтому я рекомендую начинать с фитнес-браслетов. Тем более, что там цены на них намного ниже, чем у нас.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi Band 5

Первое место по праву занимает Xiaomi Mi Band 5. Это самый новый фитнес-браслет Xiaomi, который имеет самый большой экран диагональю 1,1 дюйма, аккумулятор, который держит 2 недели, сканер сердечного ритма и умеет измерять уровень кислорода в крови. Замер сатурации – это очень нужная штука, которая позволит вовремя распознать COVID-19 и поражение лёгких.

Купить международную версию Mi Band 5 на Али можно плюс-минус на 2500 рублей. Для этого даже необязательно ждать доставку из Китая, потому что на Tmall, российской площадке AliExpress, Mi Band 5 есть в наличии здесь и сейчас с бесплатной курьерской доставкой до квартиры, которая займёт 5-10 дней в зависимости от того, где именно вы живёте. Главное, не забудьте получить купон на странице товара.

Что умеет Honor Band 6

Скажу честно, это мой личный фаворит в сегодняшней подборке. Honor удалось сделать невероятно крутой фитнес-браслет, который выглядит даже больше как смарт-часы, вызывая ассоциации скорее с вытянутой версией Apple Watch. За счёт такой формы корпуса гаджет оснастили крупным и сочным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,47 дюйма и батареей, которая даже при таком экране держит 2 недели.

Функционально Honor Band 6 вышел не менее привлекательным, чем Mi Band 5:

Измерение уровня кислорода в крови;

Измерение частоты сердечных сокращений (пульса);

Отслеживание фаз сна и умный будильник;

Отслеживание менструальных циклов;

Круглосуточный мониторинг работы сердца;

Определение признаков аритмии;

Определение апноэ во сне (остановка дыхания).

А стоит Honor Band 6 на Али едва-едва дороже, чем Mi Band 5 – плюс-минус 3000 рублей. Главное, берите у проверенного продавца.

Почему Mi Band 4 лучше, чем Mi Band 5

Несмотря на то что это уже неновая модель, которой в этом году исполнится два года, я всё равно решил включить её в подборку по одной простой причине. Это единственный фитнес-браслет на рынке, который поддерживает бесконтактную оплату. Главное – купить именно NFC-совместимую версию как та, что представлена по ссылке.

В остальном отличий от Mi Band 5 практически нет. Единственный недостаток модели предыдущего поколение по сравнению с новинкой – это отсутствие SpO2-сенсора, который измеряет уровень кислорода в крови. Но тут уж вы сами решайте, что вам важнее: измерять сатурацию и иметь возможность определить у себя признаки заражения COVID-19 или платить бесконтактно. Я бы, честно сказать, выбрал последнее.

Купить шагомер на Али

Думаю, вы заметили, что современные фитнес-браслеты уже давно начали соперничать со смарт-часами по уровню доступных функций. А что, если некоторые из них вам не нужны? Например, у меня был период, когда я активно считал шаги и старался нахаживать в день не менее 15 тысяч. Мне был не нужен ни измеритель кислорода, ни пульсометр. Поэтому было бы нелогично переплачивать за них. Хорошо, что в продаже есть тупо шагомер LTMagic за 112 рублей.

Нет, серьёзно, эта штука стоит всего 112 рублей 70 копеек. За эти деньги вы получите наручный браслет в любом из десятка цветовых исполнений, который будет делать только одно – измерять количество пройденных шагов. Уже на основе полученных данных он покажет, какое расстояние вы прошли и сколько калорий сожгли. Никакого Bluetooth-соединения со смартфоном тут нет. Тупо ЖК-экран, на который выводится вся информация.

Лучший аналог Mi Band 5

Эта штука очень похожа на Xiaomi Mi Band 5, но это и понятно. Всё-таки Amazfit принадлежит Xiaomi. Однако инженеры стартапа хоть и переняли некоторые наработки у материнской компании, кое в чём зашли дальше. Поэтому предлагаю считать Amazfit Band 5 клоном Mi Band за некоторым исключением.

Вот их полный список:

Автономность не 14, а 15 дней;

Поддержка Amazon Alexa (зачем?);

Монитор стресса;

Поддержка дыхательных упражнений;

Отслеживание менструальных циклов.

Стоит такая штука чуть дороже оригинала. Но нужно учитывать, что её функциональное наполнение немного богаче, чем у Mi Band 5. Поэтому, если вы видите для себя смысл в описанных выше возможностях, берите Amazfit, не пожалеете.