Нашел кайфовые смарт-часы с поддержкой звонков и мощной батареей. Они круче Apple Watch и дешевле Mi Band

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Иван Герасимов

Даже если человек не является фанатом техники, рано или поздно у него проскакивает мысль купить смарт-часы. Почему бы и нет? Носимое устройство не просто подскажет время, но и даст все необходимые данные о самочувствии, причем довольно точно. Стоит ли говорить, что вовсе не обязательно покупать дорогой гаджет, так как бюджетный вариант справится не хуже. Не верите? Kumi GW5 и Kumi KU6 дадут фору любым Apple Watch и Galaxy Watch. Более того, можно купить эти смарт-часы для Андроида и Айфона!

Нашел кайфовые смарт-часы с поддержкой звонков и мощной батареей. Они круче Apple Watch и дешевле Mi Band. Эти смарт-часы очень круты, а еще их может получить любой желающий. Фото.

Эти смарт-часы очень круты, а еще их может получить любой желающий

Две самых популярных модели смарт-часов Kumi GW5 и KU6 Meta временно отдают по нереально низкой цене. Оба гаджета совмещают в себе функции премиальных гаджетов, а еще их можно получить бесплатно!

Смарт-часы или фитнес-браслет — что лучше

Фитнес-браслет — это прекрасно, но смысл покупать гаджет с маленьким экраном, если можно потратить ровно те же деньги и получить устройство с большим дисплеем? Присмотритесь к Kumi GW5: круглые смарт-часы очень легкие и имеют классный 1,39-дюймовый дисплей с разрешением 360*360, который можно прокачать с помощью стильного циферблата из встроенной библиотеки.

Смарт-часы или фитнес-браслет — что лучше. Смарт-часы имеют стильный внешний вид и поставляются в красивой упаковке. Фото.

Смарт-часы имеют стильный внешний вид и поставляются в красивой упаковке

Экран в умных часах Kumi обладает высокой скоростью отклика, поэтому вам не потребуется нажимать на него несколько раз для запуска приложения. Вдобавок на нем целиком отображаются уведомления и номера входящих, поэтому фитнес-браслет с его бегущей строкой из символов здесь определенно в пролете.

Смарт-часы или фитнес-браслет — что лучше. Смарт-часы отображают всю важную информацию о здоровье прямо на экране — не нужно смотреть в смартфон. Фото.

Смарт-часы отображают всю важную информацию о здоровье прямо на экране — не нужно смотреть в смартфон

Kumi GW5 поддерживают свыше 100 спортивных режимов, во время которых они ведут точный подсчет показателей при помощи высокочастотного датчика PPG. Помимо пульса он также измеряет уровень кислорода в крови, давление и даже поддерживает функции по наблюдению за женским здоровьем.

Но что самое интересное — можно включить круглосуточный мониторинг пульса и отвечать на звонки прямо с запястья на постоянной основе! Батарея на 300 мА*ч вкупе с энергоэффективным Bluetooth 5.2 позволяет Kumi GW5 проработать до 5-7 дней. Так что, эти смарт-часы с круглым экраном не нужно заряжать ежедневно.

Купить Kumi GW5

Гаджет и так стоит дешево, а в честь распродажи можно будет купить смарт-часы со скидкой — менее чем за 17 долларов. Рекомендую поторопиться, так как гаджеты от Kumi высоко ценятся среди пользователей и разлетаются как горячие пирожки даже без дисконта!

Какие умные часы купить для Андроид

Несмотря на кажущуюся вражду между владельцами Android-смартфонов и iPhone, первые относятся к Apple Watch с большим уважением. В частности, пользователи хотели бы иметь возможность носить схожие по функциональности смарт-часы с Android, но не могут подобрать достойный вариант. Посмотрите, какие крутые Kumi KU6 Meta сливают со скидкой! А какие у них характеристики!

Какие умные часы купить для Андроид. Смарт-xcs Kumi KU6 Meta временно подешевели! Фото.

Смарт-xcs Kumi KU6 Meta временно подешевели!

  • Поддержка вызовов по Bluetooth — отвечать на звонки и совершать вызовы можно прямо с запястья благодаря встроенному динамику и микрофону.
  • Управление воспроизведением музыки прямо с экрана часов и понятные жесты навигации.
  • Огромный 1,96-дюймовый экран с хорошим откликом: его диагональ даже больше, чем у Apple Watch Ultra!
    • Какие умные часы купить для Андроид. Смарт-часы имеют очень большой экран, которым удобно пользоваться. Фото.

    Смарт-часы имеют очень большой экран, которым удобно пользоваться

  • Наличие всех популярных функций по наблюдению за здоровьем, включая определение уровня кислорода в крови и мониторинг сна.
  • Удобное приложение для смартфона, а также реально красивые встроенные циферблаты, которые не стыдно установить на экран.

Kumi KU6 Meta поддерживают свыше 100 тренировочных режимов и подсчитывают показатели на уровне дорогих смарт-часов. Вдобавок они защищены по стандарту IP68 и могут проработать больше недели даже при активном использовании!

На странице продавца есть разные модификации, включая комплект с кожаным ремешком — не забудьте выбрать понравившуюся. Цена — просто сказка, особенно, если применить купон на скидку, но еще есть способ получить смарт-часы бесплатно! Вот как это провернуть.

Купить Kumi KU6 Meta

Как получить смарт-часы Kumi бесплатно

Как получить смарт-часы Kumi бесплатно. Крутые смарт-часы Kumi можно получить в подарок! Фото.

Крутые смарт-часы Kumi можно получить в подарок!

Компания Kumi регулярно проводит розыгрыши своих гаджетов, так что, получить вышеупомянутые и другие смарт-часы бесплатно не составит труда.

  • Пройдите по ссылке и напишите в комментариях вариант ответа, сколько смарт-часов Kumi будет заказано на распродаже 11.11.
    • Как получить смарт-часы Kumi бесплатно. Нужно выбрать вариант ответа, сколько пар часов продадут на подадут в распродажу 11.11. Фото.

    Нужно выбрать вариант ответа, сколько пар часов продадут на подадут в распродажу 11.11

  • Затем подпишитесь на этой же странице на магазин KUMI Official Store.
  • Добавьте Kumi GW5 или Kumi KU6 Meta в список желаний и в корзину.
  • Поделитесь ссылкой на эту страницу в своих соцсетях, а также оставляйте до 5 комментариев в чате в день, чтобы увеличить шансы на победу в конкурсе!

Бренд Kumi разыграет три десятка разных смарт-часов, среди которых будут и те, о которых мы с вами сегодня говорили. Победители будут названы 20 ноября 2023 года, поэтому есть смысл попытать удачу и получить заветный гаджет бесплатно!

Розыгрыш Kumi

Смарт-часы Kumi бесплатно

Как итог, у нас есть двое недорогих смарт-часов до 2000 рублей, которые обладают ровно теми же функциями, что и более премиальные аналоги. Есть ли смысл переплачивать? Думаю, гаджеты Kumi говорят сами за себя и им не нужны дополнительные аргументы.

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