Незаменимые товары с AliExpress, которые вы почему-то до сих пор не купили

Думаете, в вашем доме есть все, что нужно? Скорее всего, вы ошибаетесь, так как потребность в определенном товаре появляется в самый неподходящий момент. Чтобы в этом убедиться, предлагаю смоделировать ситуацию: днем вы собираетесь пойти на улицу, и у вас всего 1-2 часа на сборы, во время которых нужно зарядить гаджеты, приготовить перекус и привести себя в порядок. Готовы к столь тривиальному мероприятию? Для подтверждения или опровержения своих догадок взгляните на эту подборку товаров с AliExpress, где наверняка найдется то, о чем вы даже не догадывались и наверняка решите купить на будущее.

Универсальный кабель

Перед выходом на улицу первым делом нужно зарядить все гаджеты, будь то смартфон, планшет, смарт-часы или беспроводные наушники. Но вот незадача: у каждого устройства свой разъем для зарядки, а нужный кабель, как обычно, лежит далеко или вовсе отсутствует.

В подобной ситуации на помощь придет универсальный кабель 3 в 1, который имеет сразу 3 штекера: Lightning, MicroUSB и USB-C. У аксессуара плетеный провод, он поддерживает одновременную зарядку сразу трех устройств, а стоит чуть более 100 рублей. Скорее берите, чтобы в следующий раз ваши планы не были нарушены.

Цена: 125 рублей

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Одноразовые перчатки

Пока гаджеты заряжаются, вы можете приготовить завтрак для всей семьи. Увы, споласкивания рук проточной водой зачастую недостаточно, а потому вам необходима универсальная защита, которая не позволит инфекции попасть в пищу. Оптимальный вариант — одноразовые перчатки. Этот набор, который продается на АлиЭкспресс всего за 60 рублей, содержит аж 100 перчаток. Так что средства защиты хватит минимум на месяц.

Цена: 60 рублей

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Насадка для душа

Отведав завтрак из свежего салата, можно идти принимать душ. Но порой даже дорогая лейка не может обеспечить должный напор и постоянно протекает. Чтобы не испытывать дискомфорт во время водных процедур, предлагаю взять универсальную насадку для душа. Она стоит менее 400 рублей и поставляется в двух цветах: черном и белом.

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Лейка использует стандартный интерфейс 2 мм и поддерживает сразу 5 режимов регулировки напора. Переключение осуществляется круговыми движениями, а на корпусе есть кнопка блокировки подачи воды. Словом, это лучшая насадка для душа за свои деньги.

Цена: 387 рублей

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Маникюрный набор

После водных процедур самое время проверить: не слишком ли отросли ваши ногти. Для ухода за ними можно использовать универсальные кусачки, но лучше взять маникюрный набор, состоящий из 11 или даже 26 инструментов. Стоит такой сет 390 рублей и поставляется в удобной сумочке, которую всегда можно взять с собой. Ни один инструмент не подвержен появлению ржавчины, а внутри есть все, что только может потребоваться для ухода за ногтями.

Цена: 390 рублей

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Машинка для удаления катышков Xiaomi

Приведя в порядок себя, пора позаботиться и об одежде. Например, убрать катышки со свитера или пальто. Для этого вы наверняка покупали уже не одну машинку, но всякий раз она ломалась или требовала установки батареек, когда их нет дома. Свой инструмент подготовила компания Xiaomi, поручив всю разработку суббренду Deerma.

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Эта машинка для удаления катышков отличается от прочих подобных аксессуаров своей надежностью. Она собрана из крепкого пластика, имеет мощный двигатель на 7000 оборотов в минуту и обладает встроенным аккумулятором, который заряжается через интерфейс USB Type-C. Кроме того, в машинку встроен валик для удаления шерсти, так что устройство Deerma заменяет сразу два разных инструмента.

Цена: 1087 рублей

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Пластыри для обуви

Вроде бы все готово, но тут вы вспоминаете, что предстоит долгая прогулка, а любимые кроссовки натирают пятку. Сохранить ваши ноги в целости и сохранности, а также избежать появления кровавых пятен, помогут пластыри для обуви. Стоят они всего 42 рубля, зато сколько от них пользы! Пластыри гибкие и очень мягкие, благодаря чему ноги чувствуют себя комфортно в любой обуви.

Цена: 42 рубля

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Бесконтактный термометр

Перед выходом на улицу не забудьте измерить температуру тела. Вы ведь не хотите стать распространителем вируса? Если у вас большая семья, использовать стандартные градусники не очень гигиенично, да и не слишком удобно. Поэтому предлагаю взять бесконтактный термометр, который измерит температуру на расстоянии.

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Устройство оснащено LED-панелью и поддерживает измерение градусов как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Судя по отзывам, гаджет измеряет температуру довольно точно за счет своего лазера, а для его работы требуется всего две батарейки формата ААА. Ну и цена не может не радовать.

Цена: 565 рублей

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Автоматический зонт

Наконец, вы должны быть готовы к дождю, а потому стоит взять с собой компактный, но очень надежный зонт. Работа этой модели полностью автоматизирована как на раскрытие, так и на складывание. Автоматический зонт имеет сразу 10 спиц, а потому не теряет форму даже при сильном ветре. В качестве приятного бонуса — брелок от продавца.

Цена: 622 рубля

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