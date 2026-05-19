Если вы часто бываете на природе, работаете на стройке или просто устали от того, что обычные смартфоны не выдерживают и одного падения, у меня для вас отличная новость. Компания Blackview представила новый защищённый смартфон ROCK 5, и это устройство я бы взял не глядя. Тут реально всё, что нужно для жизни вне города: монструозная батарея, кемпинговый фонарь, динамик как у портативной колонки и защита уровня военной техники. Продажи уже стартовали, но цена Blackview ROCK 5 реально радует. К тому же, можно прихватить его с подарками!

Характеристики Blackview ROCK 5

Новый противоударный смартфон Blackview ROCK 5 приятно радует добротными характеристиками. У него действительно достойное железо — взгляните сами!

Дисплей 6,78″ IPS, 2.4K, 120 Гц, 700 нит Процессор MediaTek Helio G100 Память 12 ГБ ОЗУ (до 48 ГБ виртуально) + 256 ГБ Основная камера 108 МП Samsung ISOCELL HM6, 8x зум Ночная камера 20 МП инфракрасная Аккумулятор 20 000 мАч, до 2280 часов в режиме ожидания Зарядка 33W проводная, 5W реверсивная Фонарь 348 люмен, режим SOS Динамик 5W Hi-Fi стерео Защита IP68, IP69K, MIL-STD-810H, от -20 до +60 °C ОС DokeOS 5.0 на базе Android 16

Что тут скажешь: у компании Blackview многолетний опыт в создании защищённых смартфонов, и ROCK 5 они вновь сделали по-настоящему универсальным. Это мощный смартфон для активного отдыха, который заменяет сразу несколько устройств: телефон, фонарь, портативную колонку и пауэрбанк.

Отдельно стоит обратить внимание на железо. Внутри стоит шустрый MediaTek Helio G100 и сразу 12 ГБ оперативки, которые можно расширить до 48 ГБ. Для любых повседневных задач будет достаточно. Не только для навигации, камеры, мессенджеров, но и многих игр.

Смартфон с самой большой батареей

Главная фишка Blackview ROCK 5 — батарея на 20 000 мАч. Это в четыре раза больше, чем у обычных смартфонов с аккумулятором 5000 мАч. На практике это означает до 2280 часов в режиме ожидания и до 23 часов непрерывной навигации. Идёте в трёхдневный поход? Можете вообще не брать пауэрбанк, ROCK 5 ещё и ваши наушники зарядит благодаря обратной зарядке 5W. Зарядка 33W пополняет батарею быстро, насколько это вообще возможно для такой ёмкости.

По сути, это смартфон с самой большой батареей в линейке Blackview за всё время. Если вы работаете в поле, на стройке или в лесу, где о розетке можно забыть, такая автономность буквально спасает. Более того, в любой непредвиденной ситуации можно использовать полноценный фонарь на 348 люмен с режимом SOS. По сути, это не вспышка для камеры, а нормальный кемпинговый светильник, который освещает палатку, тропу или участок при ночных работах. Такого нет ни у одного флагмана, и для походников или людей, работающих в полевых условиях, это просто находка.

Что умеет Blackview ROCK 5

Blackview ROCK 5 можно смело назвать неприхотливым камерофоном. Он имеет основной модуль на 108 МП Samsung ISOCELL HM6 с 8-кратным зумом и инфракрасная камера ночного видения 20 МП дополняют картину. Последняя пригодится для съёмки в полной темноте, чего у обычных смартфонов в принципе нет.

Защита тут на максимум: IP68 + IP69K + MIL-STD-810H. Это значит, что смартфон переживёт падения, пыль, погружение в воду, струю под высоким давлением и температуры от -20 до +60 градусов. На борту DokeOS 5.0 на базе Android 16 с интегрированными AI-помощниками DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0.

Отдельно отметим мощный встроенный динамик на 5 Вт. Его можно использовать как для прослушивания музыки, повышенной громкости звонка в шумных местах, так и для защиты от диких животных. Причем он расположен прямо на задней панели телефона, а не снизу. Так что, звук будет сложно перекрыть пальцами. Это одна из тех мелочей, которые отличают по-настоящему продуманный надежный телефон от просто прочного корпуса с обычной начинкой.

Цена Blackview ROCK 5 в России: где купить и сэкономить

Продажи новейшего противоударного телефона стартуют 18 мая на AliExpress и продлятся до 22 мая по специальной цене. Стартовая цена для первых 300 заказов — $239.99. Плюс некоторые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Blackview AirBuds 100, хотя их количество ограничено.

И ещё приятная штука: по промокоду BVROCK5RUAB вы получаете дополнительную скидку $5. Промокод действует до конца мая. Если давно искали защищённый смартфон с фонарём и большой батареей, лучший момент для покупки сложно представить. ROCK 5 — один из тех редких аппаратов, в которых производитель не пошёл на компромиссы, и за свои деньги он реально не имеет конкурентов.

