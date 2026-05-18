Помните историю про российский смартфон Р-ФОН — окологосударственное устройство, которое несколько лет обещали выпустить, но так и не выпустили? Теперь похожая история разворачивается в сегменте телевизоров. Ростелеком официально объявил о планах по выпуску умных телевизоров на собственной операционной системе Аврора ТВ. Это, конечно, не Р-ФОН, ведь у Ростелекома есть деньги, инфраструктура и госзаказ. Но вопросов все равно больше, чем ответов.

Что такое Аврора ТВ и откуда она взялась

Аврора — это российская операционная система, которую разрабатывает дочерняя структура Ростелекома. Изначально ее делали для защищенных смартфонов и планшетов для государственных нужд: чиновники, силовые ведомства, корпоративный сектор. Телефоны на Авроре существуют и даже продаются, но в основном через тендеры и госзакупки. Обычный человек с такой ОС вряд ли сталкивался.

Теперь Аврору адаптируют для телевизоров. Операционная система Аврора ТВ — это логичное расширение линейки: сначала смартфоны для госслужащих, потом Аврора ОС для автомобилей, теперь телевизоры. Экосистема государственного программного обеспечения методично расширяется на новые устройства.

Разработка такой платформы с нуля — это 3-5 миллиардов рублей первоначальных инвестиций и около миллиарда в год на поддержку. Деньги немаленькие. Откуда они берутся у такой компании — вопрос риторический.

Что умеет телевизор на Аврора ТВ

Официальный список возможностей телевизора Ростелекома выглядит так:

диагонали от 24 до 55 дюймов (самый массовый сегмент рынка);

ИИ-ассистент без подробностей о том, что именно он умеет;

DRM-защита контента от производителя Электра (дочерней компании Ростелекома);

бесплатная трансляция федеральных обязательных каналов без модуля цифрового ТВ;

поддержка PWA и CEF, то есть веб-приложений через браузер.

Отдельно подчеркивается, что смарт-телевизор Ростелеком «защищен от воздействия из-за границы и работает с персональными данными согласно российскому законодательству». Это красивый корпоративный способ сообщить, что Netflix, YouTube и прочие зарубежные сервисы в базовой конфигурации там, скорее всего, не будут работать. Или будут, но с оговорками. Для сравнения: Яндекс ТВ Станция — пример того, как российская компания сделала реально удобный продукт с голосовым управлением, богатой экосистемой и понятным пользовательским опытом. Аврора ТВ пока не выглядит достойным конкурентом продукта Яндекса.

Кто купит телевизор Ростелекома

Государственный телевизор на Аврора ТВ в первую очередь ориентирован на госсектор. В 2025 году было объявлено 3 300 тендеров на поставку телевизоров общей суммой 2.52 миллиарда рублей. Школы, больницы, госучреждения, силовые ведомства — вот реальная аудитория первой партии.

Первая партия составит 150 000-200 000 отечественных телевизоров до конца 2026 года. Звучит внушительно, пока не сравниваешь с рынком. За первый квартал 2026 года в России продано 2 миллиона умных телевизоров. 150 000 — это примерно 1.8% квартального объема продаж. Негусто для компании, которая хочет 30% рынка за три года. Частный покупатель тоже упоминается в планах, но без конкретики. Купить российский телевизор на Аврора ТВ обычный человек пока может разве что случайно.

Сколько будет стоить телевизор на Андроид ТВ

Амбиции Ростелекома по захвату 30% рынка Smart TV через три года выглядят интересно на фоне реальных цифр. Android и Google TV занимают более 40% российского рынка прямо сейчас. YaOS от Яндекса стоит на каждом пятом проданном телевизоре. Салют ТВ от Сбера растет на 71% год к году. Рынок уже поделен между сильными игроками с развитыми экосистемами и понятными пользовательскими сценариями.

Дорогой телевизор на новой платформе без привычных приложений и контента — сложная история для массового покупателя. Аналитики оценивают реалистичную долю Аврора ТВ в 15-25% при условии успешных OEM-партнерств. Тут уже начинается знакомый сценарий — примерно так на телефонах появился MAX. Компания Ростелеком рассматривает возможность установки Аврора ТВ на телевизоры других производителей — потенциально не только российских. Звучит как амбициозный план. Цифровое ТВ Ростелеком уже есть в миллионах домов через приставки, и телевизионная экспансия выглядит логичным шагом.

Что лучше: Аврора ТВ или Android TV

Честный ответ зависит от того, кто вы. Если вы госучреждение, вы его получите без лишних вопросов через тендер. Если вы обычный покупатель, то картина сложнее. Новый телевизор 2026 года на Аврора ТВ будет интересен ровно тогда, когда на нем появятся все привычные сервисы: стриминг, музыка, видео, нормальный браузер. Без этого национальный телевизор — красивая идея с неудобным пользовательским опытом. Те же грабли, на которые наступали все новые ТВ-платформы в начале пути.

Пока же рекомендация простая: если планируете покупать телевизор — берите сейчас на Android TV или YaOS. Экосистема работает, приложений много, контент есть. Ростелеком ТВ на Авроре может стать интересным продуктом через несколько лет, если доживет до нормальной экосистемы и конкурентной цены. А может повторить историю Р-ФОНа. Ну и да: MAX уже в кармане — скоро, возможно, будет и на экране в гостиной.