Топ лучших ремешков для умных часов

Все знают, что одними из самых популярных умных часов в мире являются Apple Watch. К ним производители аксессуаров выпускают больше всего ремешков и кейсов. Однако забывается тот факт, что смарт-часы от других производителей обладают одним важным преимуществом — стандартным креплением. Благодаря такому решению получится использовать не только ремешки, произведенные специально для вашей модели часов. Вы можете воспользоваться любым из доступных обычных часовых ремешков, и ваши умные часы обретут новую жизнь.

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Последнее время производители аксессуаров как следует взялись за создание ремешков и браслетов со стандартным креплением. Ведь покупают их как к смарт-часам так и к обычным механическим или кварцевым. Чтобы вы не потерялись в разнообразии вариантов, которые есть на рынке, подобрали для вас несколько лучших ремешков и браслетов для часов со стандартным креплением.

Купить кожаный ремешок для часов

Большинство смарт-часов в комплекте имеют обычный силиконовый ремешок. Многие еще называют его спортивным. Но если это часы классической круглой формы, то использовать их можно не только для повседневных дел или спортивных занятий, но и с деловым костюмом. Достаточно приобрести кожаный ремешок, и внешний вид ваших часов сразу преобразится.

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Если вы находитесь в поисках такого варианта, то советую присмотреться к кожаному ремешку MAIKES. На выбор есть несколько цветовых вариантов: черный, коричневый и рыжий. Это позволит подобрать вариант, который лучше всего подходит к цвету корпуса ваших часов. А благодаря застежке из нержавеющей стали этот ремешок прослужит вам действительно долго. К сожалению, он не оснащен специальным карабином для быстрой замены, но в комплекте идет инструмент, с помощью которого можно достаточно легко его установить или, наоборот, снять. И не забывайте, что это ремешок не только для умных часов, но и для обычных. По настоящему универсальное решение.

Цена: 530 рублей.

Купить кожаный ремешок

Стальной браслет для часов

Но возможно, что кожа и силикон — это совсем не ваша тема. В такой ситуации на выручку придет металлический браслет. Многие вообще воспринимают часы только с такими браслетами. На выбор предлагается несколько цветов. От классического серебристого до черного. Благодаря этому можно спокойно подобрать браслет в цвет корпуса ваших часов.

Однако размер металлического браслета настроить так тонко, как силиконового или кожаного ремешка, не получится. Именно это я считаю главным минусом таких вариантов. В комплекте с браслетом идет специальный инструмент, который позволит убрать или добавить звенья и подогнать его идеально под вашу руку.

Цена: 820 рублей.

Купить стальной браслет

Нейлоновый ремешок для часов

Когда у меня появился ребенок, то пришлось отказаться от обычного громкого будильника и перейти к использованию его на умных часах. Это достаточно удобный вариант, чтобы не перебудить весь дом. Часы аккуратно вибрируют на запястье и не будят никого, кроме меня. Однако остро встал вопрос удобства ремешка для такого использования. Под обычным силиконовым рука за ночь сильно потела.

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Абсолютно случайно я наткнулся на нейлоновые ремешки и решил их попробовать. С тех пор на всех своих часах только ими я и пользуюсь. Это очень удобный вариант, который и выглядит стильно, и комфортен для запястья. Если вы хотите тоже попробовать, то советую присмотреться вот к такому варианту с классической пряжкой. Самое удобное, что есть варианты за все типовые размеры часов.

Цена: 170 рублей.

Купить нейлоновый ремешок с классической пряжкой

Купить нейлоновый ремешок

К этому варианту применимо все тоже самое, что и к предыдущему. Классический нейлоновый ремешок с пряжкой. Но в этой ситуации есть много интересных комбинаций цветов и чуть иначе сделана пряжка. Возможно, что такие цветовые решения вам больше придутся по душе.

Цена: 80 рублей.

Купить нейлоновый ремешок

Миланский браслет для часов

Но одним из самых крутых вариантов, которые можно подобрать к вашим часам — это металлический браслет миланское плетение. Звенья браслета сплетены в тонкую аккуратную сетку и выглядят очень здорово. Самое главное, что он подойдет абсолютно к любому образу.

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Может показаться, что это чисто женское решение, но это далеко не так. Даже на мужской руке такой браслет будет смотреться хорошо. Однако можно столкнуться с тем, что иногда он будет выдергивать волосы, что однозначно вызовет дискомфорт. Я ходил с таким браслетом еще на Apple Watch и с подобные проблемы обошли меня стороной. Если вам искренне надоела унылая классика, то миланское плетение будет отличным выбором.

Цена: 210 рублей.

Купить миланский браслет

Ремешок силиконовый — купить

Однако изобретать велосипед зачастую не требуется. Возможно, вам просто хочется надежный силиконовый браслет, но отличающийся по цвету от того, что у вас уже есть. Советую присмотреться вот к этому варианту. Мало того, что вас порадует его стоимость, так еще и цвет можно подобрать практически любой. От унылого черного до яркого оранжевого. Можно собрать комбинации абсолютно на все случаи жизни.

Цена: 140 рублей.

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