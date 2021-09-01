6 вещей, которые должны быть в Xiaomi Mi 12

Xiaomi Mi 11 был первым телефоном Snapdragon 888, который был анонсирован в декабре 2020 года и вышел в продажу в начале 2021 года. Он стал продолжением знаменитой линейки, на которую компания делает все больший упор. Устройство предлагало хорошие характеристики в каждой из своих версий. Среди них в том числе были OLED-экран QHD+ с частотой 120 Гц, динамики с настройкой Harman Kardon и быстрая беспроводная зарядка. Сейчас, когда до выхода нового смартфона серии остается совсем немного времени, пришло время поговорить о том, что хочется увидеть в новинке. Список ниже будет основан не на домыслах и фантазиях, а на том, что действительно с большой долей вероятности может быть в новом телефоне.

Xiaomi с защитой от воды

Xiaomi до этого года неохотно предлагала своим пользователям полноценную водонепроницаемость (которой лучше не злоупотреблять). Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro только в версии для Китая противостояли этой тенденции, получив рейтинг IP68. К сожалению, стандартный Mi 11 не имеет даже IP67, не говоря уже об IP68.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне.

Хочется верить, что в 2022 году даже у стандартного Mi 12 появится надлежащая водонепроницаемость, поскольку эта функция стала очень распространенной в доступном флагманском и среднем сегментах. Например, Samsung Galaxy S20 FE, Google Pixel 5, T-Mobile OnePlus 9 и Google Pixel 5a имеют рейтинг IP67 или IP68. Даже iPhone, который часто упрекают в отсталости от Xiaomi уже 4 года выпускается с защитой от воды во всех версиях, включая недорогой iPhone SE второго поколения.

Камера с телеобъективом

Тенденция, которую мы наблюдаем в 2020 и 2021 годах, заключается в том, что флагманы без приставки ”Pro” отказываются от телеобъективов и перископических камер. Mi 11 не стал исключением в этом отношении, присоединившись к таким телефонам, как OnePlus 9, Mi 10 и обычным iPhone. Вместо этого мы часто видели, как бренды используют более дешевые и никому не нужные макро, монохромные датчики или датчики глубины.

Xiaomi придумала, как сделать самый универсальный телефон.

Хочется, чтобы в Xiaomi Mi 12 упор снова был сделан на зум. Это существенно улучшит положение камеры и ”развернет” ее навстречу пользователям. Если все будет так, то даже обычный 3х объектив сможет похвастаться лучшим качеством, чем это было раньше. Особенно, если ”прикрутить” к ней хорошую гибридную систему увеличения.

Xiaomi с самой большой поддержкой

В прошлом году компания Samsung произвела фурор, объявив, что некоторые ее телефоны и планшеты получат обновления версии Android в течение трех лет. Эти устройства включали в себя все последние флагманы, а также множество телефонов среднего класса.

К сожалению, Xiaomi до сих пор не давала подобных обещаний. Но пора бы внедрить эту политику как минимум в отношении флагманских моделей. В конце концов, Oppo, Vivo и OnePlus также с тех пор объявили о трехлетней политике поддержк в отношении своих телефонов высокого класса. Это правильная тенденция, которая началась в прошлом году.

Снижение цены на флагманские Xiaomi

Стандартный Mi 11 — не самый дешевый телефон со Snapdragon 888 в 2021 году. Пусть он и дешевле, чем Galaxy S21, но стоит примерно столько же, сколько S20 FE. Сохранение ценника уже будет хорошей новостью, а если он каким-то чудом станет ниже, это будет вообще отлично.

Мнение: Почему я лучше куплю Xiaomi Mi Mix 4, чем новый iPhone

Если снижение цены на 50 долларов не потребует уменьшения характеристик, продажи по всему миру должны стать существенно выше. Учитывая цены прямых конкурентов, пользователи с большой долей вероятности выберут именно Mi 12. По крайней мере пример Samsung Galaxy S20FE показывает, что снижение цены возможно. Пусть компания и сэкономила на каких-то мелочах, ни ничего важного из списка характеристик она не выкинула.

Телефон с зарядкой в комплекте

Сейчас такое уточнение довольно важно, так как наличие зарядки в комплекте отнюдь не гарантируется производителями. Пример Apple, Samsung и Google — лишнее тому подтверждение. Даже сама Xiaomi выпустила Mi 11 в Китае в прошлом году без зарядки. Пусть ее и давали бесплатно всем желающим, а глобальные версии и вовсе были с ней в комплекте, уверен, многие хотели бы сохранения традиции. Я довольно лояльно отношусь к практике отказа от комплектной зарядки, но все равно был бы не против ее наличия.

Для самой компании это было дополнительным подспорьем к увеличению продаж. Уверен, что более низкая (или такая же цена) выгодно выделит Mi 12 на фоне конкурентов, которые не получат зарядку в комплекте.

Xiaomi готова вернуть 300 долларов самым преданным фанатам марки.

Лучшая камера Xiaomi

Mi 11 дебютировал с основной камерой 108 МП, продолжая тенденцию, установленную серией Mi 10 в начале 2020 года. Это позволяет получить много деталей на снимках. Особенно, если снимать днем при нормальном освещении. Освещение требуется для того, чтобы крохотные пиксели (0,8-микрона) получали достаточно света.

С Mi 11 Ultra Xiaomi пошла в другом направлении, предложив 50-мегапиксельную основную камеру Isocell GN2 с бОльшим сенсором, чем 108-мегапиксельная камера M1. В итоге размер пикселя увеличился до 1,4-микрона. Это делает изображения и видео ярче при слабом освещении. Для этого даже не надо ничего делать — это просто физика. В итоге эти 50 Мп снимки выглядят лучше, чище и с меньшим количеством шумов, чем те, что сняты на камеру с разрешением 108 Мп.

А еще такая камера обеспечивает более точную и быструю фокусировку. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у Mi 12 был увеличенный основной датчик с меньшим количеством мегапикселей, как в устройстве Ultra. Хватит уже гнаться за цифрами. Давайте работать над реальным качеством.

А чего бы вы хотели от Xiaomi Mi 12? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.