Чем Apple Intelligence хуже Galaxy AI и Google Gemini. Она недоступна почти никому

Несколько дней назад на конференции WWDC 2024 компания Apple наконец-то сделала большой шаг в мир искусственного интеллекта. Apple объявила о множестве новых функций для iPhone, iPad и Mac под общим названием «Apple Intelligence». Это похоже на то, как Samsung объединяет все свои функции искусственного интеллекта в Galaxy AI, а Google делает то же самое в Gemini. Такой подход позволяет создать единую экосистему ИИ-функций, которые могут легко взаимодействовать друг с другом и обеспечивать бесшовный пользовательский опыт. Чем же это лучше того, что предлагает мир Android.

Какие Айфоны поддерживают ИИ от Эпл

Однако, к сожалению, не каждый владелец iPhone сможет получить доступ к Apple Intelligence. Из-за аппаратных ограничений ее поддерживают только два существующих iPhone: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Благодаря чипсету A17 Pro, установленному в этих телефонах, они единственные способны поддерживать функции искусственного интеллекта на устройстве, запущенные в Apple Intelligence.

Это может разочаровать многих пользователей, которые ожидали, что новые функции ИИ будут доступны на более широком спектре устройств. Тем не менее, такое решение понятно с технической точки зрения, учитывая высокие требования к производительности для работы передовых алгоритмов ИИ. Вот только с точки зрения пользователя, неужели это не заработало бы на обычных iPhone 15 и более ранних моделях, ведь они тоже были очень мощными?

Будут ли все новы iPhone поддерживать AI

Но есть и хорошие новости. Запуск iPhone 16 уже не за горами. До нас дошли слухи, что все модели iPhone 16, включая версии без приставки «Pro», получат новый чип A18. Это почти наверняка означает, что все модели iPhone 16 будут поддерживать функции Apple Intelligence.

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Даже если Apple не станет этого делать и зарезервирует A18 для iPhone 16 Pro и 16 Pro Max (или Ultra), это будет означать, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат A17 Pro, который в настоящее время поддерживает Apple Intelligence. В любом случае, поддержка будет распространяться на все телефоны нового поколения. Это отличная новость для тех, кто планирует обновить свой iPhone в ближайшем будущем. Но не надо забывать, что продвинутые функции ИИ доступны на намного более дешевых Android-смартфонах.

Это не очень помогает сейчас, потому что iPhone 16 серии не будет запущен по крайней мере до сентября. Это означает, что пока Apple Intelligence доступна только тем, кто выложил деньги за самые дорогие iPhone — 15 Pro и 15 Pro Max. Это может вызвать некоторое недовольство среди пользователей, которые хотят опробовать новые функции ИИ, но не готовы тратить большие суммы на флагманские модели. А то и вообще Apple старается таким образом стимулировать продажи отживающей свой цикл модели.

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Где можно попробовать ИИ от Apple

Впрочем, есть и другие способы получить доступ к некоторым функциям Apple Intelligence. iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии могут использовать эти новые инструменты искусственного интеллекта. Это хорошая альтернатива для тех, у кого уже есть относительно новые устройства Apple.

В целом, шаг купертиновцев в сторону искусственного интеллекта является значительным и многообещающим. Компания давно известна своим вниманием к деталям, удобством использования и безопасностью. Можно ожидать, что эти принципы будут применены и к новым функциям ИИ, что сделает их более привлекательными для широкого круга пользователей. Кроме того, внедрение ИИ в экосистему Apple может открыть новые возможности для разработчиков приложений, позволяя им создавать более умные и персонализированные приложения. А это, в свою очередь, подстегнет конкуренцию и заставит разработчиков ИИ за пределами Apple придумывать новые функции и делать его более конкурентоспособным.

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Искусственный интеллект на смартфонах

Однако, как и в случае с любой новой технологией, есть и потенциальные проблемы. Вопросы конфиденциальности, безопасности и этики в отношении ИИ все еще широко обсуждаются. С осторожностью к нему относятся даже его создатели. Поэтому Apple придется тщательно подходить к этим аспектам, чтобы завоевать доверие пользователей. Кроме того, компании необходимо будет обеспечить, чтобы функции ИИ были действительно полезными и не воспринимались как просто модные дополнения.

В конечном счете, успех Apple Intelligence будет зависеть от того, насколько хорошо компания сможет реализовать свое видение ИИ и убедить пользователей в его ценности. А так же от того, как поведут себя конкуренты. Если они смогут сделать это, то мы можем стать свидетелями новой эры в мобильных вычислениях, где искусственный интеллект станет неотъемлемой частью нашего повседневного взаимодействия с устройствами. Будущее выглядит многообещающим, и остается только ждать, какие придут в наш мир.