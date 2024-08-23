Дорого, но не премиально. Как Google и другие портят новые смартфоны

Google представила серию Pixel 9 несколько дней назад и многие уже поспешили его заказать, а российские покупатели оставили заявки у местных продавцов. Первые смартфоны вот-вот начнут поступать их владельцам, и самые большие поклонники Pixel получат первый практический взгляд на новое оборудование. И хотя телефоны явно многим понравятся, есть одна интересная особенность, касающаяся упаковки новинки. К слову о том, как производители пытаются соответствовать экологии.

Экологичность смартфонов

Уже много лет Google делает упор на экологичность при производстве оборудования. Для этого используется много переработанного пластика, причем не только в самих устройствах, но и в аксессуарах, таких как чехлы. Эта тенденция сохранилась и в упаковке, и если вы недавно открывали продукты Google, то можете быть уверены, что в них много картона и минимум пластика.

В Pixel 9 Google переходит к следующему логическому шагу, и компания делится информацией о том, что в упаковке всех последних моделей Pixel, Nest и даже Fitbit не используется пластик.

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Однако если вы увидели раннюю упаковку, у вас уже могут возникнуть некоторые опасения. Вместо коробки премиум-класса, которая была у Pixel 8, с откидывающейся верхней частью для красивой презентации, красочная внешняя упаковка Pixel 9 сдвигается, как рукав. Внутри находится гораздо более утилитарная упаковка, от которой веет «вторичной переработкой».

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Куда пропала красивая упаковка

Вероятно, Google надеется, что покупатели увидят это и поймут, что таким образом компания демонстрирует свою приверженность заботе об окружающей среде. Но новые владельцы Pixel 9 могут также задаться вопросом, не было ли способа достичь тех же целей по отказу от использования пластика и при этом почувствовать, что внутри находится что-то стоимостью от 800 долларов.

Далее компания рассказывает о некоторых достижениях в области материалов, которые позволили ей создать этот дизайн упаковки, включая новую, сверхпрочную и долговечную бумагу и переработанную формулу формованной волокнистой целлюлозы для вкладышей, в которых хранятся сами устройства.

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Что делают для экологии производители смартфонов

Безусловно, Google — не единственная компания, которая стремится сделать свою продукцию и упаковку более экологичными. В последние годы многие технологические гиганты, такие как Apple, Samsung, Microsoft и другие, активно работают над снижением своего воздействия на окружающую среду.

Эти компании внедряют различные инициативы, направленные на повышение экологичности своих продуктов и операций. Например, они стараются использовать больше переработанных и возобновляемых материалов в производстве устройств и аксессуаров. Также они оптимизируют свои цепочки поставок и логистику, чтобы уменьшить углеродный след от транспортировки товаров. Ведь каждый километр перевозки — это сожженное топливо.

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Смартфоны которые служат долго

Кроме того, многие производители электроники стремятся увеличить срок службы своих устройств, чтобы люди могли дольше ими пользоваться и реже покупать новые гаджеты. Для этого компании выпускают обновления программного обеспечения, поддерживают ремонтопригодность устройств, предлагают программы trade-in и утилизации старой техники. Хотя, тут можно поспорить, ведь они заинтересованы в том, чтобы продавать как можно больше, а не меньше. Поэтому такие заявления скорее являются просто уловкой.

Еще один важный аспект — это снижение энергопотребления устройств и использование возобновляемых источников энергии в офисах и дата-центрах компаний. Многие технологические гиганты инвестируют в солнечные и ветряные электростанции, чтобы обеспечивать свою деятельность «зеленой» энергией.

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Все эти усилия, как утверждается, являются частью глобального тренда на устойчивое развитие и борьбу с изменением климата. IT-индустрия осознает свою ответственность (или делает вид) и старается внести свой вклад в защиту окружающей среды. Конечно, впереди еще много работы и достижение конца этого пути вряд ли возможно, но производители активно используют этот тренд, чтобы показать какие они хорошие.

Скорее всего все больше компаний будут брать пример с Google и делать свои продукты и упаковку более ”зелеными». Забота об экологии — очень хорошее дело, но главное заниматься этим на самом деле, а не делать это для привлечения внимания. Если все так, как нам рассказывают, то все отлично.