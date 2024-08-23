Дорого, но не премиально. Как Google и другие портят новые смартфоны

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Артем Сутягин

Google представила серию Pixel 9 несколько дней назад и многие уже поспешили его заказать, а российские покупатели оставили заявки у местных продавцов. Первые смартфоны вот-вот начнут поступать их владельцам, и самые большие поклонники Pixel получат первый практический взгляд на новое оборудование. И хотя телефоны явно многим понравятся, есть одна интересная особенность, касающаяся упаковки новинки. К слову о том, как производители пытаются соответствовать экологии.

Дорого, но не премиально. Как Google и другие портят новые смартфоны. Современные смартфоны все еще красивые, но премиальных элементов вокруг них все меньше. Изображение: Tom’s Guide. Фото.

Современные смартфоны все еще красивые, но премиальных элементов вокруг них все меньше. Изображение: Tom’s Guide

Экологичность смартфонов

Уже много лет Google делает упор на экологичность при производстве оборудования. Для этого используется много переработанного пластика, причем не только в самих устройствах, но и в аксессуарах, таких как чехлы. Эта тенденция сохранилась и в упаковке, и если вы недавно открывали продукты Google, то можете быть уверены, что в них много картона и минимум пластика.

В Pixel 9 Google переходит к следующему логическому шагу, и компания делится информацией о том, что в упаковке всех последних моделей Pixel, Nest и даже Fitbit не используется пластик.

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Однако если вы увидели раннюю упаковку, у вас уже могут возникнуть некоторые опасения. Вместо коробки премиум-класса, которая была у Pixel 8, с откидывающейся верхней частью для красивой презентации, красочная внешняя упаковка Pixel 9 сдвигается, как рукав. Внутри находится гораздо более утилитарная упаковка, от которой веет «вторичной переработкой».

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Куда пропала красивая упаковка

Вероятно, Google надеется, что покупатели увидят это и поймут, что таким образом компания демонстрирует свою приверженность заботе об окружающей среде. Но новые владельцы Pixel 9 могут также задаться вопросом, не было ли способа достичь тех же целей по отказу от использования пластика и при этом почувствовать, что внутри находится что-то стоимостью от 800 долларов.

Куда пропала красивая упаковка. Такую упаковку сложно назвать премиальной. И ощущения от ее вскрытия будут не самыми приятными. Изображение: androidauthority. Фото.

Такую упаковку сложно назвать премиальной. И ощущения от ее вскрытия будут не самыми приятными. Изображение: androidauthority

Далее компания рассказывает о некоторых достижениях в области материалов, которые позволили ей создать этот дизайн упаковки, включая новую, сверхпрочную и долговечную бумагу и переработанную формулу формованной волокнистой целлюлозы для вкладышей, в которых хранятся сами устройства.

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Что делают для экологии производители смартфонов

Безусловно, Google — не единственная компания, которая стремится сделать свою продукцию и упаковку более экологичными. В последние годы многие технологические гиганты, такие как Apple, Samsung, Microsoft и другие, активно работают над снижением своего воздействия на окружающую среду.

Эти компании внедряют различные инициативы, направленные на повышение экологичности своих продуктов и операций. Например, они стараются использовать больше переработанных и возобновляемых материалов в производстве устройств и аксессуаров. Также они оптимизируют свои цепочки поставок и логистику, чтобы уменьшить углеродный след от транспортировки товаров. Ведь каждый километр перевозки — это сожженное топливо.

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Смартфоны которые служат долго

Кроме того, многие производители электроники стремятся увеличить срок службы своих устройств, чтобы люди могли дольше ими пользоваться и реже покупать новые гаджеты. Для этого компании выпускают обновления программного обеспечения, поддерживают ремонтопригодность устройств, предлагают программы trade-in и утилизации старой техники. Хотя, тут можно поспорить, ведь они заинтересованы в том, чтобы продавать как можно больше, а не меньше. Поэтому такие заявления скорее являются просто уловкой.

Смартфоны которые служат долго. Раньше только iPhone мог похвастаться долгим периодом обновлений. Но тогда никто не говорил об экологии. Это был просто показатель хорошего смартфона. Изображение: РБК. Фото.

Раньше только iPhone мог похвастаться долгим периодом обновлений. Но тогда никто не говорил об экологии. Это был просто показатель хорошего смартфона. Изображение: РБК.

Еще один важный аспект — это снижение энергопотребления устройств и использование возобновляемых источников энергии в офисах и дата-центрах компаний. Многие технологические гиганты инвестируют в солнечные и ветряные электростанции, чтобы обеспечивать свою деятельность «зеленой» энергией.

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Все эти усилия, как утверждается, являются частью глобального тренда на устойчивое развитие и борьбу с изменением климата. IT-индустрия осознает свою ответственность (или делает вид) и старается внести свой вклад в защиту окружающей среды. Конечно, впереди еще много работы и достижение конца этого пути вряд ли возможно, но производители активно используют этот тренд, чтобы показать какие они хорошие.

Скорее всего все больше компаний будут брать пример с Google и делать свои продукты и упаковку более ”зелеными». Забота об экологии — очень хорошее дело, но главное заниматься этим на самом деле, а не делать это для привлечения внимания. Если все так, как нам рассказывают, то все отлично.

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