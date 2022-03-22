Почему выходит так много разных бета-версий Android и чем они отличаются

Когда дело доходит до выхода новой бета-версии Android, то многие пользователи путаются. Кроме сборок новой версии для разработчиков, часто одновременно можно найти версии для публичного тестирования. Иногда есть еще и ответвления, вроде Android 12 L. Все это невероятно путает тех, кто понимает, что такое бета, но далек от глубинных процессов, проходящих на этом рынке. Разобраться с этим не просто, но мы попробуем ответить на вопрос, что это за версии. А самое главное, может быть поймем, почему вообще так происходит и откуда берется такое большое количество версий Android.

Что такое Android 12 QPR3

После выхода Android 12 в октябре прошлого года и Android 12L следом за ним, сейчас мы получили Android 12 QPR3, что означает Quarterly Platform Release 3. Это вообще не понятно, что за существо. Тем не менее, операционная система доступна для тестирования в рамках бета-программы Android перед его запуском в июне вместе со следующим Google Pixel ”Feature Drop”.

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Чтобы немного вас успокоить, скажу, что если вы посмотрите в разделе ”Система”> ”О телефоне” на любом устройстве под управлением базовой версии Android 12, 12L или даже нового Android 12 QPR3, вы увидите просто ”Android 12”. Google не дает никаких подробностей о том, какой именно вариант Android 12 вы используете. Да вам это и не важно. Если вы не можете узнать из системы, как именно она промаркирована, вам незачем в это лезть.

Проблема здесь на самом деле связана не с самим программным обеспечением, а с непрозрачностью окружающего его брендинга. Учитывая сообщение от Google, многие люди могут предположить, что Android 12L предназначен только для планшетов и складных устройств. Что-то вроде эксклюзивной версии для раскладушек — в духе Android 3.0 Honeycomb.

”QPR3”, судя по тройке в названии, также подразумевает существование более ранних выпусков. Но что случилось с первыми двумя? Может быть это продолжение обычного Android? Или отдельная версия? Как у нас говорят в таких случаях, ”ничего не понятно, но очень интересно”.

После стабильного выпуска Android 12 для AOSP мы продолжаем обновлять платформу, выпуская исправления и улучшения, которые затем внедряются на поддерживаемые устройства. Так же на устройства Google Pixel в рамках Feature Drops, — так Google объясняет, что происходит, на своем официальном сайте для разработчиков.

Как Google выпускает обновления

В прошлом Google тихо работала над QPR для предыдущих версий Android, таких как Android 11, 10 и 9, без особой публичности. Еще раньше, в более старых версиях, таких как Android Oreo, они назывались техническими выпусками — MR — и не были привязаны к ежеквартальному расписанию.

Так что QPR не является чем-то новым по своей сути. Но тот факт, что Google публично тестирует их, является действительно новым явлением. Вероятно, это очень даже хорошо, учитывая количество ошибок в ранних сборках Android 12. В частности, на последних телефонах Google их было столько, что даже приходилось отзывать обновления.

То есть нынешнее тестирование является работой над ошибками, которую проводит Google, чтобы не допустить подобного в будущем. При этом вопрос о том, были или нет первая и вторая версии QPR, имеет только один ответ. Оказывается, они были.

Как объясняет Мишаал Рахман из Esper в Твиттере, QPR1 был большим обновлением для исправления ошибок Android 12, выпущенным в декабре — тем, которое в конечном итоге было остановлено на телефонах Pixel 6 из-за нерешенных ошибок. QPR2 был недавно выпущенным Android 12L, который содержал несколько незначительных обновлений для телефонов, а также широко разрекламированные функции для планшетов и раскладушек.

Чем отличаются Android 12, Android 12L n Android 12 QPR3

Здесь нет никакой фрагментации — Android 12L содержит все, что уже было в том декабрьском патче. И QPR3 включает в себя все то, что есть в Android 12L. В итоге это просто проблемы нейминга, которые многих запутали.

Однако не все так просто. Происходит несколько необычных вещей. Во-первых, Google на самом деле говорит о QPR сейчас и позволяет владельцам Pixel тестировать их за несколько месяцев до выпуска. И во-вторых, у нас была аномалия Android 12L, сочетающая второй QPR с кучей новых функций для планшетов и складных устройств, а также новые API для разработчиков.

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Чтобы еще больше прояснить ситуацию, давайте вернемся к тому, как раньше нумеровались выпуски Android, до того, как у нас появились L и QPR. У Android был десятичный номер версии, как и у многих других видов программного обеспечения.

Чем отличаются обновления Android и iOS

Основные версии Android — это те, которые раньше получали названия десертов. Это были большие ежегодные выпуски Android с большим количеством новых функций и возможностей для приложений. Ну, вы поняли, что это были, например, Android 6.0, 7.0 или 8.0.

Иногда у вас были дополнительные версии, вроде Android 5.1, 5.2 или 7.1. Это не имело большого значения с точки зрения новых функций, ориентированных на пользователя, но они представляли новые возможности для разработчиков.

Наконец, были небольшие обновления Android, такие как Android 5.1.1 или 7.1.1. Это были небольшие обновления для исправления ошибок. Простые пользователи даже не замечали, что менялось, ведь новые функции в них добавлялись редко.

Теперь самое главное: если бы Google придерживалась того же пути, то базовым Android 12 был бы Android 12.0. Вышедший в декабре 2021 года, QPR1 стал бы называться Android 12.0.1. Android 12L с его новыми API для планшетов и складных устройств получил бы маркировку Android 12.1. А то, что мы имеем сейчас, стало бы называться Android 12.1.1. Так многое становится более понятным. И, например, так поступает Apple с iOS.

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Такой подход дает более точное представление о том, чем является новая версия. А еще становится понятно, что старая версия устарела и надо обновиться до новой. Но теперь у нас есть исправления безопасности, которые выпускаются независимо от того, какая версия Android может работать на вашем устройстве. В этом ключе постоянное обновление операционной системы уже не так важно.

Наверное, причина того, почему вы просто видите ”Android 12”, когда смотрите на номер версии в разделе ”О программе” вашего телефона, в стремлении Google успокоить вас. Возможно, она не хочет, чтобы вы слишком зацикливались на чем-либо, кроме ежегодных обновлений и исправлений безопасности.

Какие бывают бета-версии

Сейчас у нас есть три канала получения Android. Первый — предварительные сборки для разработчиков. На этой стадии в настоящее время находится Android 13. Это для технически подкованных пользователей, и она требует ручной установки.

Вторым вариантом является бета-версия Android, предназначенная для более широкой аудитории. Технически это все еще предварительная версия, но такие вещи, как Google Pay и DRM, работают в ней. Она нужна для того, чтобы проверить функции на более широкой аудитории за три месяца до выхода финальной версии. Заодно так вы можете посмотреть, что в ней нового, без существенного риска возникновения проблем.

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Новая бета-версия Android 12 QPR3 дает поклонникам Android возможность проверить самые незначительные улучшения перед тем, как они попадут в финальную версию. Она является преемницей Android 12L и в конечном итоге ее заменит Android 13. Постепенно все придет к Android 13 QPR1 в конце 2022 года, а затем QPR2 в начале 2023 года и так по кругу.

Это позволяет сделать более стабильные версии операционной системы в будущем, а пока просто путает простых пользователей, которые где-то услышали, что есть что-то подобное. Возможно, проще было раньше. Но если не вникать в детали, то пусть новые бета-версии так и выходят под непонятными номерами.