Каким будет Pixel 8a, начнет ли продаваться в России и стоит ли его ждать

Телефоны Google Pixel серии A считаются одними из лучших бюджетных Android-телефонов. Хотя они идут на некоторые жертвы, когда дело доходит до аппаратного обеспечения, они с лихвой компенсируют это более низкой ценой, доступом к быстрый мобновлениям и волшебной камере Google. Более того, Google сокращает аппаратный разрыв между серией A и обычной линейкой. Pixel 7a стал лучшим доказательством этой тенденции, получив более плавный дисплей с частотой 90 Гц, улучшенные камеры и поддержку беспроводной зарядки. Чего нам ждать в этом году.

Что известно о Google Pixel 8a

Благодаря источнику внутри Google мы можем предварительно ознакомиться со спецификациями грядущего Pixel 8a, который принесет новые значительные улучшения в серию.

Одним из главных обновлений Pixel 7a стало добавление дисплея с частотой 90 Гц. Отсутствие панели с высокой частотой обновления было одной из главных претензий к Pixel 6a, и Google наконец-то решила эту проблему в своем бюджетном телефоне 2023.

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В Pixel 8a дисплей будет усовершенствован еще больше. Хотя разрешение и размер не изменятся, OLED-панель будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость в режиме HDR 1 400 нит, что соответствует характеристикам более дорогого Pixel 8. Также сходство с Pixel 8 заключается в том, что панель поставляется от двух производителей, скорее всего это будут BOE и Samsung. Учитывая все это, можно предположить, что дисплеи двух устройств должны работать одинаково.

В подтверждение утечки о дизайне Pixel 8a, сообщается, что Google также увеличит радиус углов дисплея, который теперь более точно соответствать дизайну серии Pixel 8.

Можно ли подключить смартфон к монитору

Флагманская серия Google Pixel 8 представила поддержку выхода DisplayPort. На момент запуска она была неактивна, но Google наконец-то включила ее в ограниченном виде в недавнем бета-выпуске Android 14 QPR3. Хотя это все еще не полнофункциональный режим рабочего стола, подобный Samsung DeX, как хотели некоторые, это многообещающий знак заинтересованности Google в том, чтобы сделать эту функцию более полезной в будущем.

На данный момент неясно, почему Google включила выход DisplayPort, не имея никакого реального пользовательского программного обеспечения для его поддержки. Тем не менее, будет интересно посмотреть, как технология будет развиваться дальше.

Google планирует увеличить продажи Google Pixel. Хорошо ли это для нас.

Камеры всегда были изюминкой серии Pixel A. Благодаря чудесам обработки Google они считаются одними из лучших смартфонов для фотосъемки в своем классе, хотя их аппаратная часть обычно отстает от конкурентов.

Камера нового Google Pixel

В прошлом году Pixel 7a наконец-то отказался от устаревшего датчика основной 12 Мп камеры Sony IMX363. Ранее он использовался с 2018 года. Теперь используется более современная камера, построенная на 64 Мп Sony IMX787. В этом году Google будет использовать точно такую же компоновку для основной камеры Pixel 8a.

Хотя аппаратная часть не изменится, мы все же увидим некоторые улучшения в обработке и немного улучшенные снимки благодаря процессору Tensor G3. Ведь именно этот процессор будет внутри нового смартфона. Это тот же чипсет, что и в серии Pixel 8. Если годом ранее Tensor G2 был относительно небольшим обновлением на фоне первого поколения, то G3 представляет собой гораздо больший скачок для серии A.

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Изюминкой нового чипсета, безусловно, является улучшенный процессор. Google отказалась от древних ядер Cortex-X1 и Cortex-A55 в пользу более новых, быстрых и энергоэффективных. Google также изменила расположение самих ядер, перейдя от схемы 2+2+4 к схеме 1+4+4. Все это приводит к значительному ускорению чипа.

Tensor G3 также имеет другие улучшения по сравнению с G2, такие как более новый GPU Mali-G715, новый модем Samsung 5300, поддержка кодирования AV1 до 4K/60fps, обновленный TPU и новый DSP для задач обработки изображений.

Где будет продаваться Google Pixel 8a

Доступность устройств Google Pixel часто оставляет желать лучшего. В отличие от большинства производителей, Google продает свои устройства лишь в нескольких странах. Например, Pixel 7a доступен в 21 стране, в то время как Apple продает свои устройства в более чем 140! К счастью, ситуация постепенно меняется к лучшему.

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В комплект поставки Pixel 8a входят электронные гарантийные наклейки для следующих новых регионов:

Чехия

Эстония

Финляндия

Венгрия

Литва

Латвия

Польша

Румыния

Словакия

Словения

Важно помнить, что это всего лишь прогноз и он может оказаться не совсем точным. Однако аналогичные заявления, который публиковались перед выпуском Pixel 8, в конечном итоге подтвердились. А учитывая, что до выхода новинки осталось буквально пара месяцев, в текущие слухи можно поверить.

Pixel 8a — еще одно устройство в семействе, которое сокращает разрыв между бюджетными и обычными Pixel. Это, безусловно, хорошо для покупателей, но одновременно возникает вопрос: каковы планы Google на будущее?

В серии Pixel 8 Google попыталась разделить Pro и обычный Pixel, и это удалось настолько, что Pixel 8 по ощущениям ближе к Pixel 8a, чем к 8 Pro. Pixel 7 и 7a уже были очень похожи, и одновременное существование двух телефонов казалось мало оправданным. Будет интересно посмотреть, как Google справится с этой проблемой линейки сейчас и в будущем.