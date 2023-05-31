Люди стали чаще покупать дорогие телефоны. Но в основном iPhone

То, что дорогие телефоны пользуются спросом, сейчас мало кого удивляет. Производители привлекают лучших маркетологов, чтобы объяснить, почему нам нужно то, что придумали лучшие инженеры. Конечно, есть группка людей, которые уверяют, что вот этот телефон — это то же самое, что iPhone, но за 8 000 рублей. Про них мы сейчас говорить не будем, ведь мы понимаем, что дорогие смартфоны объективно лучше. Пускай зависимость цены от качества и не линейна, а каждый следующий рубль стоимости дает меньше преимуществ, но разница объективно есть. Поэтому они хорошо продаются. Это подтверждается статистикой, о которой мы сейчас и поговорим.

Самые популярные смартфоны

Наивно отрицать, что мировая индустрия смартфонов в настоящее время переживает спад с точки зрения общего объема поставок. Если сравнивать с прошлым годом, то падение получается двузначным в процентном выражении. Но это касается рынка в целом, по всем сегментам. Зато есть одна категория, которая не только не упала в продажах, но даже выросла, — модели дороже 500 долларов.

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Нужны ли кому-то дорогие смартфоны

Специалисты аналитической компании Canalys показали, что сегмент high-end вырос на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Чтобы разговор был более предметным, аналитики подготовили отчет, в который включили список из 15 самых популярных телефонов высокого класса по продажам. Стоит отметить, что здесь имеются в виду отгрузки в розничные торговые сети. Это не может прямо свидетельствовать о снижении или повышении спроса со стороны потребителей, но показывает общее направление и косвенно все же отражает общую картину. В конце концов, розничные сети не будут скупать большое количество смартфонов, если не будут уверены, что смогут их продать.

Лучшие модели iPhone

iPhone от Apple, как и ожидалось, занял первые места, поскольку iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13 заняли первое, второе, третье и четвертое места соответственно. В остальном iPhone 14 Plus (шестой) и iPhone 12 (восьмой) завершили вклад Apple. Это лишнее подтверждение того, что если у человека есть готовность потратить большие деньги на смартфон, он с большой долей вероятности купит iPhone.

Но есть в списке лидеров и другие бренды. Не удивительно, что около трети мест занимают смартфоны Samsung. Ведь именно эта компания вспоминается сразу, когда мы говорим о флагманах на Android. В старые времена в этом списке, скорее всего, были бы актуальные и прошлогодние модели Huawei, но по понятным причинам времена сейчас не те.

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Лучшие модели Samsung

Samsung также представила в этом сегменте шесть устройств. В частности, Galaxy S23 Ultra занял пятое место, разбив четверку Айфонов в группе лидеров и обойдя iPhone 14 Plus. Также стоит обратить внимание на Galaxy Z Flip 4, который занимает десятую позицию. Примечательно это тем, что данный смартфон стал единственным складным устройством в списке. Впрочем, это объясняется его относительно невысокой ценой. Полноценные раскладушки стоят намного дороже. Да и сам Флип при цене в районе тысячи долларов едва ли можно считать дешевым.

Оставшиеся позиции Samsung распределены между Galaxy S23 (седьмое место), Galaxy S23 Plus (девятое место), Galaxy S22 (двенадцатое место) и Galaxy S21 FE (пятнадцатое место).

Выше я сказал, что в былые годы многие места могли бы занять смартфоны Huawei. Один из них все же пробился в число лидеров, но на скромной четырнадцатой позиции. Это флагман конца прошлого года Huawei Mate 50. Я рассказывал о нем в отдельном материале, посвященном опыту использования, который длится до сих пор. Чуть выше него, на тринадцатом месте, находится Xiaomi 13.

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Есть ли телефоны, кроме iPhone и Samsung

Интересно, что только Xiaomi и Huawei смогли ”протащить” по одной модели в ТОП-15. Остальные места примерно поровну поделили Samsung и Apple. При этом именно американская компания занимает лидирующие позиции.

В любом случае, Samsung может воодушевить тот факт, что она превзошла модель iPhone 14 (хотя и iPhone 14 Plus). Но считается, что корейская компания готовится к тяжелому второму кварталу и проведет более ранний запуск Unpacked, чтобы обеспечить сильный третий квартал.