Почему даже пользователи Android будут рады выходу нового iPod

В последнее время ходят слухи о том, что Apple собирается выпустить очередное поколение своего культового некогда плеера iPod. Ему действительно надо отдать должное, ведь он смог изменить индустрию музыки и 20 лет назад принести возможность прослушивания музыки в любой карман. По сути, он просто совершил переворот в музыке. Именно 20-летний юбилей был бы отличным поводом, но это пока не точно. Тем не менее, сегодня хотелось бы порассуждать на тему востребованности этого гаджета, а заодно обсудить, почему он пригодится даже пользователям Android. И несмотря на отсутствие сотового модуля, это действительно так.

Зачем нужен новый iPod

Действительно, на первый взгляд может показаться, что покупать какой-то там плеер, при том большой, когда есть такого же формата куда более функциональный смартфон, кажется глупым. Тем не менее, можно только поддержать идею Apple выпустить новый плеер. При том, как вы, наверное, поняли, речь не просто о классическом iPod с сенсорным кольцом, а о iPod Touch.

Я как-то пропустил золотое время iPod, и когда все друзья покупали его, я купил MP3-плеер Samsung YP-T9 и был доволен им, хотя в моем SonyEricsson W800i был отличный плеер Walkman. Уже потом я пользовался одним из iPod Touch и iPod Nano, и они оставили у меня довольно теплые и нежные чувства.

Когда произошел взрыв популярности iPhone и iPad, актуальность линейки iPod начала стремиться к нулю, хотя Apple все еще выпускала новые модели, но делала это очень неохотно. После долгого перерыва многие думали, что выпуск новинки в 2019 году был глупостью, но какой-то замысел в этом точно был. Это было седьмое поколение iPod Touch, оснащенное чипом от iPhone 7, выпущенного тремя годами ранее, а дизайн практически не изменился с 2012 года.

Каким будет новый iPod Touch

Но это может измениться с выходом нового iPod Touch. Ходят слухи, что Apple планирует большой редизайн устройства, в котором будут уменьшены лицевые панели, использован новый чип и не будет ”челки”. Скажете, что пользователи не будут его покупать? А мне кажется, что будут. Не так, как iPhone, но и изобретать что-то новое для его создания не надо. Все компоненты у Apple есть. Разве, что придется сделать новый экран, но это сложно назвать проблемой.

iPod Touch по-прежнему существует как детское устройство для развлечений и связи через Wi-Fi», — Джин Мюнстер аналитик Loup Ventures.

Джин говорит, что для родителей это будет отличным устройством на каждый день, которое можно будет дать ребенку. Тут я с ним согласен. В нем не будет модуля связи и при прочих равных характеристиках, включая качество экрана, он будет выгодно выделяться на фоне смартфонов.

Сколько Apple заработает на iPod и iPhone

По словам Мюнстера, ожидается, что линейка принесет Apple всего 500 миллионов долларов дохода в этом году. Это меньше 1% от того, что приносят продажи iPhone. Однако iPod Touch представляет собой еще одну возможность для клиентов использовать различные услуги по подписке. Например, Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade. Или вообще можно говорить о подписке Apple One, которая объединяет в себя описанные выше варианты и дает дополнительное место в iCloud.

Какой смартфон купить при переходе с iPhone на Android.

Можно сказать, что это такой маленький iPad. У него тоже не будет возможности звонить, но если передавать файлы или общаться, можно будет подключиться через Wi-Fi и переписываться через мессенджеры. А если у него еще будет хорошая камера, то для многих это станет вообще подарком. Не секрет, что многие хотят iPhone, но не могут себе его позволить. Тут же можно будет купить любой смартфон для ”позвонить” и iPod Touch — для всего остального.

Даже многие из тех, кто пользуется хорошими смартфонами на Android, но искренне любит гаджеты и технологии, будет рад за недорого посмотреть, что находится ”с той стороны”. Я говорю именно о технологиях, а не о фанатиках платформы, у которых при виде яблока начинает дергаться глаз.

Да и возможность пользоваться плеером и некоторыми другими вещами, разгружая основной телефон, позволит существенно снизить нагрузку на аккумулятор и продлить его автономность.

Что должно быть в новом iPod

Самое главное, что должна сделать Apple, если выпустит новый iPod Touch — донести до потенциальных покупателей, что это уже не просто плеер, а полноценное развлекательное устройство. Просто в нем нет модуля связи. Зато, возможно, в нем будет разъем для наушников и возможность полноценного прослушивания Lossless Audio. Напомню, на днях такая возможность появилась в Apple Music без дополнительной платы. То есть всего за 169 рублей в месяц. Конечно, есть плееры Sony Walkman, но они дорогие и это просто плееры, которые не умеют больше ничего.

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А еще при создании новинки надо учесть две вещи. В первую очередь нужно сделать большой объем памяти, но не такой, который завысит цену до небес. Например, 64 ГБ для такого устройства будет достаточно. А вот экран действительно должен увеличиться. 4 дюйма в наше время — это ничто. Играть и смотреть видео на таком экране просто невозможно.

Надо ли покупать iPod, если есть смартфон

Из сказанного можно сделать вывод, что рады новому iPod Touch больше всего будут именно пользователи Android. Тем, у кого iPhone, это будет нужно в меньшей степени.

Именно пользователи Android не только смогут купить новый iPod своим детям, но и смогут приобрести его себе. Вариантов использования может быть много. Например, прослушивание музыки в спортзале, второе устройство для удовлетворения любопытства, точка перехода на iPhone, дешевый источник Lossless Audio и многие другие. А вы что думаете по этому поводу?