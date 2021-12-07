В каких случаях стоит отключать смартфон

Заметили, что выключенный телефон — это одновременно и хорошо, и плохо? С одной стороны, пока он в таком состоянии, можно немного расслабиться и перевести дух, не беспокоиться за уведомления. С другой — все же присутствует небольшой страх того, что остаешься без связи, хоть это и временно. Тем не менее, существуют правила этикета или определенные требования, чтобы в некоторых местах отключать телефон или переводить его в авиарежим. Таких мест и ситуаций очень много: за нарушение может быть реальный штраф! Повезет, если всё обойдется косыми взглядами других людей. Но проверять на себе и попадать в неловкую ситуацию точно не стоит. Сегодня разбираемся, в каких случаях стоит отключать телефон.

Зачем отключать телефон в самолете

Удивительно, насколько хорошо все знают это правило, но продолжают его нарушать изо дня в день: я часто летаю и вижу, как люди продолжают пользоваться мессенджерами даже после взлёта, пока не пропадает сигнал сотовой сети. То же самое происходит и во время посадки. Считается, что отключать телефон или переводить его в авиарежим необходимо для того, чтобы не создать помех навигационному оборудованию в самолёте.

Во всяком случае, так было 10-15 лет назад, когда оно было чувствительно к сигналу телефонов. Несмотря на это, все правила, действующие на борту самолёта, буквально написаны кровью. Лучше отключить телефон в самолете и не вступать в споры с бортпроводниками.

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Что делать, если не ловит сеть

Часто случаются ситуации, когда оказываешься в местности, где нет сигнала сотовой сети. Многие пользователи сидят в ожидании чуда — вдруг появится хотя бы 3G? На самом деле смартфон лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи. Например, пока вы находитесь в дороге. Вся проблема в том, что смартфон пытается подключиться к Сети всё это время, расходуя заряд батареи. Через какое-то время сигнал сети на телефоне оживёт сам или появится после перезагрузки устройства.

Отключение смартфона на ночь

Если версия об экономии заряда не так уж и правдоподобна, то вариант с уменьшением излучения всё же имеет право на жизнь. Правда, оно настолько слабое, что вреда здоровью нанести не может. В любом случае, отключать смартфон на ночь стоит хотя бы ради того, чтобы хорошенько выспаться столько, сколько вам это необходимо. Вас точно не будут отвлекать ни уведомления, ни звонки — и это весомая причина, чтобы выключить смартфон.

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Телефон в общественных местах

Вас тоже бесят посетители кинотеатра, которые не выключают звук на телефоне и даже не уменьшают яркость дисплея? Поступать так непредусмотрительно — дурной тон. Лучше вообще выключить телефон и не доставать его из кармана. Об этом напоминают не только запрещающие знаки на двери кинозала, но и видеоролики прямо с большого экрана. Кинотеатры просят отключить телефон во время просмотра еще и для того, чтобы никто не занимался пиратством, снимая новинку на камеру телефона. К местам, где стоит отключать телефон, стоит отнести еще и музеи, библиотеки, храмы и больницы.

Как избежать неловких ситуаций

Первое, что приходит на ум — это звонки и сообщения слишком веселых друзей, когда находишься на свидании со второй половинкой. Смартфон может остаться на столе и на него нескончаемым потоком сыпятся push-уведомления разного характера! К сожалению, это чревато не только дискомфортом для вас, но и тем, что девушка может залезть в ваш телефон. Настоятельно рекомендуем позаботиться об этом заранее, чтобы избежать ссор и неловких ситуаций.

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Как смартфоны влияют на нашу жизнь

У каждого из нас бывают как хорошие моменты в жизни, так и не очень. У многих случаются депрессии, расстройства и просто плохое настроение. Опыт показывает, что пользоваться телефоном, заходить в соцсети точно не стоит, чтобы случайно кому-нибудь не нахамить или не натворить глупостей, выложив на эмоциях то, чего людям видеть не стоит. Как только поймёте, что вы не в духе — срочно отключайте телефон. Отдохнёте, наберетесь сил и точно ни с кем не испортите отношений.

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Как повысить эффективность работы

Отключение смартфона во время рабочего дня позволит вам больше работать, не отвлекаясь на элементарные вещи, вроде проверки почты, заряда и даже времени. Вам точно ни к чему эта информация! Отключив смартфон, вы не будете лишний раз активировать и листать экран из стороны в сторону, чтобы не прокрастинировать. Поверьте, эти мелочи отвлекают и засасывают. В общем, это очень хорошая привычка, помогающая плодотворнее работать, успевая до дедлайна.

Кстати, на морозе тоже рекомендуется отключать смартфон: это помогает не только сэкономить заряд, но избежать сильного переохлаждения. О том, как еще уберечь устройство на холоде, читайте в нашей отдельной статье.