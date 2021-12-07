6 вложений в смартфоны, которые обязательно окупятся

Многие из нас задаются вопросом, как выгодно купить смартфон и не прогадать. Суммы, в которые продавцы оценивают смартфоны, порой улетает куда-то в другую галактику. Времена и так не самые простые, так что выбрасывать деньги впустую за те функции, которые могут не пригодиться, тоже не особо хочется. А что, если при покупке смартфона обратить внимание на важные характеристики, которые со временем точно принесут пользу? Я, конечно же, имею в виду покупку смартфона не на полгода-год, а на перспективу — например, года на два. Бьюсь об заклад, что вы даже не думали об этом. Готов вам доказать обратное: вооружайтесь ручкой, листочком и записывайте! Возможно, вам будет о чем подумать на досуге.

Смартфон с большим экраном

Я не сторонник большого экрана в смартфоне. Всегда считал, что увеличение экрана в устройствах — настоящий развод производителей и бесполезная трата денег. Но на днях меня осенило: в увеличении дисплея есть смысл. Вспомните компактные смартфоны середины 10-х: в 2021 году ими уже непривычно пользоваться, писать сообщения в нашем Telegram-чате, не промахиваясь мимо клавиш.

Даже использование привычных приложений превращается в настоящий ад. А что говорить о программах, связанных с редактированием текста? За последние 5-6 лет смартфоны знатное прибавили в размерах — в этом есть свой плюс. Купив смартфон с большим экраном сейчас, вы не будете мучаться через 2-3 года. Компактные смартфоны — это круто, но недальновидно. Не пожалейте денег на большой дисплей и тогда точно не разочаруетесь в своей покупке через пару лет!

К чему присмотреться: ASUS Zenfone 8 Flip не только большой дисплей, но и удобная откидная камера, благодаря которой дисплей становится безрамочным!

Подробнее об ASUS Zenfone 8 Flip

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Смартфон с флагманскими характеристиками

Бюджетные смартфоны и устройства среднего класса определенно делают нашу жизнь интереснее, разнообразят рынок гаджетов, позволяют сравнивать их друг с другом и, конечно же, экономить. Хотите купить смартфон с предфлагманским процессором? Не спешите: хорошенько подумайте над устройством, в котором, например, Qualcomm Snapdragon 888.

Оно выйдет чуть дороже, зато обеспечит вас хорошей производительностью не на один год. Кстати, это одна из причин, почему стоит покупать флагманы прошлых лет — они по-прежнему хороши в отличие от более бюджетных собратьев. Еще один весомый повод не скупиться!

К чему присмотреться: OnePlus 9 Pro — флагман, который фанаты любят за производительность, дисплей и отличную камеру.

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Сколько памяти нужно в смартфоне

Покупать смартфон с минимальным объемом памяти — огромная ошибка. Все эти обновления, кэши в Telegram и WhatsApp съедают много места. А еще игры, подкасты и фото. В общем, если хотите вложиться в смартфон так, чтобы не жалеть о покупке, то обязательно покупайте устройство с бОльшим хранилищем.

Особенно, если выбираете смартфон не на один год. Кстати, на карту памяти тоже не стоит надеяться — она может подвести в самый неожиданный момент. Поначалу вам покажется, что вы зря переплатили, но через 2-3 года точно поймёте, что все правильно сделали!

К чему присмотреться: ASUS ROG Phone 5s — игровой смартфон с невероятным объемом памяти. 512 Гб, которых хватит на несколько лет вперед!

Узнать про ASUS ROG Phone 5S

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Как выбрать чехол для телефона

Покупка качественного чехла для смартфона всегда сопряжена с риском: высокая цена — не всегда гарантия долговечности. Тем не менее, производители частенько предлагают оригинальные аксессуары. Не скупитесь и покупайте! С оригинальным чехлом для смартфона вы всегда будете наслаждаться не только высоким качеством, но и принадлежностью к бренду.

Если вам не по нраву оригинальный аксессуар, то вы всегда можете найти крутой чехол Nillkin в наших подборках. Кроме того, наши друзья из «Сундука Али-Бабы» рекомендуют высококачественные чехлы и выкладывают их в своем канале. В общем, выбор есть всегда даже для бюджетных устройств, а цена точно не должна вас останавливать.

К чему присмотреться: например, вот такой чехол от Nillkin для Redmi 9T, который защищает даже камеру. И не забудьте про наш промокод appleinsiderDec, который даст вам скидку 250 рублей при покупке от 500 рублей!

Чехол Nillkin

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Как выбрать защитное стекло для телефона

Уверен, в этом пункте не все со мной согласятся, но высокое качество защитного стекла прямо пропорционально стоимости аксессуара. Может показаться, что стекло, наклеенное в переходе, тоже ничего, но оно не всегда может защитить ваш смартфон. У меня был такой случай, когда стекло Nillkin спасло мой телефон при падении, после чего я купил обычное дешевое за 200 рублей. Впоследствии оно покрылось пузырями, а под ним скопилось много грязи.

Так я и отказался от защиты экрана насовсем. Если поблизости оказалось дорогое защитное стекло, а также мастер, способный его аккуратно наклеить, ни в коем случае не отказывайтесь от этого. Во-первых, это выглядит красиво, смартфон приятно держать в руках. Во-вторых, аксессуар точно выручит вас в неприятной ситуации — будьте уверены.

К чему присмотреться: защитные стёкла Nillkin — наверное, самые лучшие на рынке, хоть и стоят прилично. По ссылке ниже есть для Samsung Galaxy S21. Кстати, с нашим промокодом appleinsiderDec для новых пользователей покупка выйдет еще дешевле!

Защитное стекло Nillkin

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Купить игровой смартфон

Такие устройства нишевые и увидеть их живьем очень проблематично. Несмотря на это, я уверен в том, что это один из тех смартфонов, которым можно себя порадовать, когда хочется чего-то нового. У него топовый процессор, необычный внешний вид, большой дисплей и мощный аккумулятор. Такие смартфоны поставляют в богатом комплекте, чтобы вы могли играть с комфортом. А играть, как вы понимаете, захочется, даже если вы ранее были равнодушны к стрелялкам и гонкам.

К чему присмотреться: если не хотите рисковать и много вкладывать в игровой смартфон, то Realme GT 5G — отличная проба пера!

Купить Realme GT 5G

Кстати, возвращаясь к теме флагманских процессоров: недавно Qualcomm представила новейший чип Snapdragon 8 Gen 1, который наверняка создаст немало головной боли Apple и ее смартфонам. Xiaomi и Motorola уже в игре — в их флагманы будет установлен этот процессор.