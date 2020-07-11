Почему я верю в складные смартфоны, но не хочу их покупать

Складные смартфоны тут, складные смартфоны там, складные смартфоны везде. Про них сейчас говорят очень много, но многие люди не понимают, почему. Я считаю, что это однозначно будущее. Я в них верю, но есть одно небольшое ”но”. Я совершенно не хочу покупать такой смартфон. С одной стороны, звучит как абсурд, но логика в этом есть, и я могу объяснить свою позицию. Уверен, что многие из вас согласятся с таким мнением. Когда-то оно изменится, но пока даже рано говорить, когда это произойдет. Я пользовался какое-то время складным смартфоном и поэтому понимаю, о чем говорю.

Перспективы складных смартфонов

Складные смартфоны, как ожидается, изменят рынок, и на данный момент они действительно вызывают немало интереса. Тем не менее, впечатляющий старт нового типа смартфонов хорошо подготовлен и все шаги на этом пути просчитаны. Ничего случайного и хаотичного в этом нет.

Но пока концепция складного смартфона несколько разочаровывает и получается все как-то не так, как нам хотелось бы. Просто надо понимать, что это только первый шаг на пути.

Samsung Galaxy Fold за 900$? Спасибо, не надо.

Если мы сделаем исключение (что довольно сложно) в отношении цены Galaxy Fold или Mate X, то главным образом возникает вопрос о хрупкости этих моделей. И это главная проблема современных складных смартфонов. Возможно, именно из-за этого ни одна компания не смогла вовремя начать продавать складные устройства на первом этапе. Я имею в виду Samsung и Huawei, которые в прошлом году выпустили свои устройства в продажу намного позже, чем планировалось изначально.

Когда выпускались складные смартфоны

Samsung пришлось отложить запуск своего устройства до осени, после того, как несколько американских журналистов испытали трудности с первыми обзорами. Требовалось время, чтобы компания доработала модель и повысила безопасность экрана, расширив защитный слой на экране и заведя его под рамку, исключив тем самым возможность его удаления. А еще надо было дорабатывать шарнирный механизм, чтобы в него попадало меньше пыли. В конце концов она не просто может приводить к скрипу или хрусту, но и разрушать механизм, если внутри окажутся абразивные частицы.

Huawei тоже обещала запустить свой складной Mate X в середине лета прошлого года, но справилась с этим уже ближе к концу года. Возможно, на компанию повлияли санкции США и возникшая из-за этого неопределенность, но вряд ли это могло отложить запуск готового устройства на несколько месяцев. Скорее всего, китайцы тоже столкнулись с особенностями конструкции и проблемами с ее надежностью.

Проблемы складных смартфонов

Несмотря на существенное улучшение конструкции и доработку надежности, компаниям все равно приходится идти на уступки, чтобы показать покупателям свою лояльность. Например, Samsung даже предлагала к своему Galaxy Fold возможность относительно дешевой замены экрана в течение первого года использования.

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Наверное, так компания пытается показать, что все не очень страшно и экран действительно надежный. Конечно, в этом случае можно было бы предложить бесплатную замену, но экран все равно хрупкий из-за тонкого и мягкого покрытия, которое легко поцарапать уже по вине пользователя. Гибкий материал просто не может иметь высокую твердость. Тут надо выбирать — устойчивый к царапинам, но колкий (сейчас так и происходит в классических моноблоках), или гибкий, но царапающийся. Но даже если покрытие экрана гибкое, под ним все равно есть матрица, которую можно повредить при падении.

С выходом Samsung Galaxy Z Flip ситуация стала немного лучше и компания предложила сверхтонкое стекло. На ощупь оно может и стало чуть лучше, но в остальном это примерно то же самое. На нем все равно остается складка и царапины, хотя на старте продажи у него все равно были неплохими. Правда, скорее всего, из-за форм-фактора.

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Почему я считаю складные смартфоны крутыми

И все же, несмотря на все проблемы складных смартфонов, я могу только поддержать эту концепцию. Как ни крути, инновации, представленные в смартфонах в последние годы, весьма ограничены. Мы видели только то, что различные показатели становились ”быстрее, выше, сильнее”. Инженеры наращивали производительность процессора, разрешение камеры, диагональ экрана, плотность пикселей и тому подобные вещи. Из действительно чего-то нового была только выезжающая камера и та не прижилась в угоду 5G, так как в корпусе нужно было больше места для модема и большего разрешения. Мы писали об этом в нашем новостном Telegram-канале.

В итоге, несложно заметить, что смартфоны 2015 года очень похожи на то, что выпускается сейчас. Пока их не включишь, большой разницы между ними не будет. Разницу можно уловить только по количеству модулей камеры. А еще люди теперь стали реже менять свои смартфоны и это тоже не отразилось положительно на прогрессе в дизайне и техническом оснащении.

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Складные смартфоны принесли что-то новое в этот мир и безусловно они могут заинтересовать хотя бы уже этим. Верить тем, кто выпускает классику, все сложнее. Они каждый раз говорят, что в этот раз все по-новому в отличии от прошлого. Со складными телефонами хотя бы действительно видно, что все по-новому.