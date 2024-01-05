Тут все, что известно о дешевом Nothing Phone 2a. Цена, цвета, характеристики

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Артем Сутягин

Выпустив в этом году Nothing Phone 2, компания под руководством Карла Пея сделала правильные обновления во всех ключевых областях. Телефон получил более высокое качество сборки, больший дисплей и более производительный чипсет, что позволило ему обеспечить лучший пользовательский опыт. Но из-за этих улучшений смартфон стал стоить дороже, из-за чего перестал быть доступным широкому кругу покупателей. По слухам, в 2024 году компания Nothing планирует выпустить более дешевый вариант Phone 2. Недавно просочились первые реальные изображения Phone 2a, а теперь у нас есть подробные характеристики дисплея и камеры телефона.

Тут все, что известно о дешевом Nothing Phone 2a. Цена, цвета, характеристики. Nothing Phone стал более дорогим во втором поколении. Теперь его ждет снижение стоимости. Фото.

Nothing Phone стал более дорогим во втором поколении. Теперь его ждет снижение стоимости.

Что известно о новом Nothing

В отчете SmartPrix сообщается, что в Phone 2a будет использоваться изготовленная Visionox и BOE AMOLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1084×2412 пикселей. Хотя размер дисплея не уточняется, предыдущая утечка указывает на то, что следующий телефон Nothing будет оснащен 6,7-дюймовым экраном — таким же по размеру, как и Phone 2.

Что касается камер, то Phone 2a, очевидно, будет оснащен двойной камерой на задней панели. В качестве основной камеры будет использоваться 1/1,5-дюймовый 50 Мп сенсор Samsung S5KGM9 с размером пикселя 1,0 мкм. Сверхширокая камера так же получит разрешение 50 Мп. Размер сенсора составит 1/2,76 дюйма, а размер пиксея 0,6мкм. Это будет сенсор Samsung S5KJN1. Если эта маркировка кажется вам знакомой, то вы не ошибаетесь. Это тот же датчик, который компания Nothing использовала в Phone 1 и Phone 2 для ультраширокой камеры этих устройств.

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Дешевый Nothing Phone

В целях экономии основная камера Phone 2a может быть лишена оптической стабилизации изображения. Теоретически это должно повлиять на качество съемки в условиях низкой освещенности, хотя пока это никак не подтверждено. Скорее всего, Nothing будет использовать 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615 для фронтальной камеры. Это очень популярное решение в смартфонах среднего класса, которое иногда используется даже в премиальных устройствах.

Дешевый Nothing Phone. Дизайн новинки может измениться, но не сильно.. Фото.

Дизайн новинки может измениться, но не сильно..

Предположительно, молодая компания разрабатывает несколько версий своего смартфона. Они будут позиционироваться для рынков Индии, Японии, Европы и мира. Это указывает на то, что модель будет более доступна на разных рынках, чем предыдущий телефон Nothing. Устройство будет выпущено в черном и белом цветах, как и предыдущие модели.

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Характеристики Nothing Phone 2a

Официальные обои для Phone 2a также просочились, но в них мало что интересного. Их нашли в полном пакете прошивки, которым поделились инсайдеры, чтобы разработчики могли покопаться в них и найти то, что им интересно.

Характеристики Nothing Phone 2a. Ставшая фирменной для Nothing подсветка скорее всего никуда не денется, но станет более простой. Фото.

Ставшая фирменной для Nothing подсветка скорее всего никуда не денется, но станет более простой.

По всей видимости, в Phone 2a будет использоваться чип Dimensity 7200 от MediaTek и новый дизайн задней панели с фирменной подсветкой Glyph. Но в доступной модели она будет более простая и компактная, чем во флагманской. Эти изменения должны помочь Phone 2a стать более доступным и одна из утечек говорит о цене в 400 долларов (примерно 36 500 рублей по курсу).

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Когда выйдет новый Nothing

Если слухи оправдаются, то презентация Nothing Phone 2a должна состояться на выставке MWC 2024 в Барселоне, Испания. Компания уже подтвердила проведение мероприятия 27 февраля на выставке. До дебюта Phone 2a осталось меньше двух месяцев, поэтому ожидайте, что к этому времени появится еще больше утечек об устройстве. В том числе они будут исходить из официальных источников в виде небольших тизеров.

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