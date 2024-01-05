Тут все, что известно о дешевом Nothing Phone 2a. Цена, цвета, характеристики

Выпустив в этом году Nothing Phone 2, компания под руководством Карла Пея сделала правильные обновления во всех ключевых областях. Телефон получил более высокое качество сборки, больший дисплей и более производительный чипсет, что позволило ему обеспечить лучший пользовательский опыт. Но из-за этих улучшений смартфон стал стоить дороже, из-за чего перестал быть доступным широкому кругу покупателей. По слухам, в 2024 году компания Nothing планирует выпустить более дешевый вариант Phone 2. Недавно просочились первые реальные изображения Phone 2a, а теперь у нас есть подробные характеристики дисплея и камеры телефона.

Что известно о новом Nothing

В отчете SmartPrix сообщается, что в Phone 2a будет использоваться изготовленная Visionox и BOE AMOLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1084×2412 пикселей. Хотя размер дисплея не уточняется, предыдущая утечка указывает на то, что следующий телефон Nothing будет оснащен 6,7-дюймовым экраном — таким же по размеру, как и Phone 2.

Что касается камер, то Phone 2a, очевидно, будет оснащен двойной камерой на задней панели. В качестве основной камеры будет использоваться 1/1,5-дюймовый 50 Мп сенсор Samsung S5KGM9 с размером пикселя 1,0 мкм. Сверхширокая камера так же получит разрешение 50 Мп. Размер сенсора составит 1/2,76 дюйма, а размер пиксея 0,6мкм. Это будет сенсор Samsung S5KJN1. Если эта маркировка кажется вам знакомой, то вы не ошибаетесь. Это тот же датчик, который компания Nothing использовала в Phone 1 и Phone 2 для ультраширокой камеры этих устройств.

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Дешевый Nothing Phone

В целях экономии основная камера Phone 2a может быть лишена оптической стабилизации изображения. Теоретически это должно повлиять на качество съемки в условиях низкой освещенности, хотя пока это никак не подтверждено. Скорее всего, Nothing будет использовать 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX615 для фронтальной камеры. Это очень популярное решение в смартфонах среднего класса, которое иногда используется даже в премиальных устройствах.

Предположительно, молодая компания разрабатывает несколько версий своего смартфона. Они будут позиционироваться для рынков Индии, Японии, Европы и мира. Это указывает на то, что модель будет более доступна на разных рынках, чем предыдущий телефон Nothing. Устройство будет выпущено в черном и белом цветах, как и предыдущие модели.

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Характеристики Nothing Phone 2a

Официальные обои для Phone 2a также просочились, но в них мало что интересного. Их нашли в полном пакете прошивки, которым поделились инсайдеры, чтобы разработчики могли покопаться в них и найти то, что им интересно.

По всей видимости, в Phone 2a будет использоваться чип Dimensity 7200 от MediaTek и новый дизайн задней панели с фирменной подсветкой Glyph. Но в доступной модели она будет более простая и компактная, чем во флагманской. Эти изменения должны помочь Phone 2a стать более доступным и одна из утечек говорит о цене в 400 долларов (примерно 36 500 рублей по курсу).

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Когда выйдет новый Nothing

Если слухи оправдаются, то презентация Nothing Phone 2a должна состояться на выставке MWC 2024 в Барселоне, Испания. Компания уже подтвердила проведение мероприятия 27 февраля на выставке. До дебюта Phone 2a осталось меньше двух месяцев, поэтому ожидайте, что к этому времени появится еще больше утечек об устройстве. В том числе они будут исходить из официальных источников в виде небольших тизеров.