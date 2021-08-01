Что нужно знать, чтобы снимать на смартфон под водой

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Артем Рахматуллин 0

Снимать на камеру телефона под водой сейчас уже не кажется чем-то сверхъестественным. Подавляющее большинство смартфонов имеют стандарты защиты от воды и пыли. А значит, снимать на камеру можно не только на суше, но и под водой. Когда мы впервые увидели подводную съемку это казалось чем-то невообразимым. Сейчас же, почти каждый смартфон умеет это делать, а качество снимков приближается к профессиональным фотоаппаратам. Однако существует огромное количество нюансов при проведении такой съемки, начиная от разных стандартов влагозащиты, заканчивая особенностями подводной фотографии.

Чтобы снимать под водой на смартфон, необходимо учесть детали.

Первое и самое важное, что следует сказать — ни одна компания, производящая мобильную технику не обеспечит вам полную гарантию, если влага проникнет в ваше устройство. Все, что вы делаете — на свой страх и риск. Во многих современных устройствах стоит индикатор влаги, который меняет цвет, если была замечена жидкость внутри конструкции, поэтому в сервисном центре будет крайне легко догадаться, от чего смартфон вышел из строя. На сайтах мировых производителей можно часто встретить жалобы на то, что телефон перестал работать под дождем или даже когда на него был пролит стакан воды. Такие случаи не рассматриваются как гарантийные. Об этом нас предупреждают заранее.

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Что значит IP67 и IP68?

Большинство смартфонов сейчас защищены по стандарту IP. Два самых популярных стандарта это IP67 и IP68. Аббревиатура IP или International Protection Marking — это классификация способа защиты оболочки технического устройства от попадания твердых внешних предметов и воды. В сети существуют видеоролики, в которых пользователи погружают в воду устройства, не имеющие этот стандарт и все работает без проблем. Суть кроется в том, что для того, чтобы сертифицировать устройство по этому стандарту, требуется пройти некоторые испытания. А значит, потратить некоторые суммы, что в конечном счете сказывается и на цене смартфона. Поэтому иногда вы можете встретить другие аббревиатуры или стандарты защиты. С IP разобрались, идем дальше. Число 67 или 68 следует рассматривать как 6/7, 6/8, где 6 — высшая степень защиты от пыли, а 7 или 8 — защита от воды. Стандарт IP67 подразумевает возможность кратковременного погружения на глубину до 1 м длительностью не более 30 минут. IP68 — gогружение на глубину более 1 метра длительностью не более 30 минут. Большего в смартфонах пока достичь не удалось, имейте это ввиду.

IP68 — лучший стандарт на сегодняшний день.

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Как подготовить смартфон к съемке под водой?

Для подводной съемки существуют специальные чехлы, которые абсолютно не пропускают влагу. Один из них недавно видел в Сундуке АлиБабы, там часто выкладывают топовые аксессуары с АлиЭкспресс. Я использовал такой чехол около полугода в красной зоне и хочу сказать, что они быстро приходят в негодность от жесткой или соленой воды. Учтите это, если вы выбираете съемку на море. Кейс быстро царапается и сразу же теряется четкость кадра.

Кроме того, не забудьте протереть объектив камеры смартфона. Часто неудачные кадры получаются по этой причине. Если съемочный процесс проходит без чехла, рекомендую использовать механические кнопки громкости в качестве затвора. Сенсорный экран под водой ведет себя крайне непредсказуемо.

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Обязательно проверьте заряд батареи вашего телефона. Крайне не рекомендую проводить съемку при значении заряда аккумулятора менее 50%. Во-первых, телефон в воде разряжается быстрее, а во-вторых после эксперимента его нельзя будет поставить на зарядку, пока все порты не освободятся от влаги.

Водонепроницаемый чехол для вашего смартфона.

Как правильно фотографироваться под водой?

В своей статье про HDR я писал о том, что самое главное на фотографии это освещение. Если у вас возникают трудности с этим на суше, я вас не обрадую — в воде все еще сложнее. Несмотря на то, что во многих бассейнах есть подсветка, настоятельно рекомендую фотографироваться под водой при естественном освещении. Лучше всего это делать в первой половине дня, когда солнце еще высоко.

Не легче и выбрать правильный ракурс для фотографии. Если вы решились на такую фотосъемку, необходимо сделать как можно больше кадров, для того, чтобы было из чего выбрать. Стихия — вещь непредсказуемая. С объектом фотографии предстоит серьезный разговор на берегу. Мешкать в этом деле нельзя. Продумайте все детали заранее, выберите ракурс и расстояние. Помните еще о том, что под водой фотограф может снимать сверху вниз или наоборот. В итоге получаются две абсолютно разные картинки. Посмотрите примеры фотографий под водой в Интернете. В качестве эксперимента попробуйте записать видео. Если ваш смартфон обладает высоким качеством фото, можно будет «нарезать» фотографии прямо из видео.

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