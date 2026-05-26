Диапазон от тысячи до трёх тысяч рублей на AliExpress — это та самая зона, где попадаются по-настоящему толковые вещи. Не копеечная мелочёвка, которая ломается через неделю, а штуки, которыми реально пользуешься каждый день. Я отобрал десять товаров, которые купил на АлиЭкспресс за последние полгода-год и которыми остался полностью доволен. Тут и гаджеты для машины, и звук для дома, и пара вещей, которые просто радуют — без всякой практической пользы.

Видеорегистратор 70mai M310 Plus — повесил на лобовое и забыл

Видеорегистратор — одна из тех вещей, которые не нужны ровно до того момента, пока не понадобятся позарез. Я долго откладывал покупку, потому что нормальные модели стоят как крыло от самолёта. А потом наткнулся на 70mai M310 Plus и понял, что за 2 330 рублей можно получить запись в 2K (1440p), ночной режим с WDR и парковочный мониторинг. Глобальная версия — приложение на русском, подключается к Android-смартфону по Wi-Fi для просмотра записей.

Повесил на лобовое в марте, с тех пор вообще не трогаю — работает автономно. Днём картинка чёткая, номера читаются на нормальной дистанции. Ночью, понятно, похуже, но для своей цены — более чем. Парковочный режим — отдельный плюс: если кто-то задел машину на стоянке, регистратор проснётся и запишет. За эти деньги в российских магазинах вы найдёте разве что безымянный ширпотреб с мыльной картинкой.

Цена: 2 330 рублей

Саундбар для ТВ — я выкинул старые колонки

Встроенные динамики ноутбуков и бюджетных телевизоров звучат так, будто кто-то кричит из консервной банки. Я мирился с этим до января, пока не заказал этот саундбар за 2 360 рублей. Разница — как будто в комнате появился объём: голоса в фильмах стали разборчивыми, низкие частоты появились в принципе. Подключается по Bluetooth 5.0, есть AUX и оптический вход, так что подойдёт и к телевизору, и к компьютеру, и к смартфону.

На корпусе есть подсветка — можно отключить, если раздражает, но в темноте выглядит неплохо. Размер компактный, вписывается под монитор или под телевизор на тумбе. Тут главное — не ждать от него чуда: это не JBL за пятнадцать тысяч. Но разницу со встроенными динамиками вы услышите в первую же секунду, и обратно уже не захочется.

Цена: 2 360 рублей

Bluetooth-мышь Baseus — взял в пару к своему MacBook Air

Если вы работаете за ноутбуком и вам надоело, что из USB торчит приёмник, обратите внимание на Bluetooth-мышь от Baseus. Она подключается по Bluetooth 5.2 напрямую — никаких донглов. Есть и режим 2.4 ГГц через адаптер, если нужно. DPI регулируется до 4 000, плюс боковые кнопки вперёд-назад — удобно для работы в браузере. Подключается к любому Android-смартфону или планшету через Bluetooth, что бывает полезно, если используете Samsung DeX или аналогичный десктопный режим.

Отдельный момент — тихие переключатели. Клик почти бесшумный, так что можно спокойно работать по вечерам, не раздражая домашних. По форме — эргономичная, рука не устаёт за долгую сессию. За 1 130 рублей Baseus выдаёт то, за что другие бренды просят втрое больше.

Цена: 1 130 рублей

MagSafe-подставка с кардхолдером — подходит даже для Huawei

Знакомая ситуация: смотрите рецепт на телефоне, а он прислонён к банке с крупой и каждые две минуты съезжает экраном в стол. Я решил эту проблему магнитной MagSafe-подставкой, которая по совместительству ещё и кардхолдер. Раскладывается как маленький штатив — горизонтально, вертикально, под углом. Магнит держит iPhone крепко, но работает только с линейкой, поддерживающей MagSafe (iPhone 12 и новее, либо Pixel). Внутри — слот для двух-трёх карточек.

В сложенном виде — тонкий плоский блин, который висит на задней стенке телефона и практически не добавляет толщины. Стоит на столе устойчиво, не шатается. Конструкция приятная на ощупь, из плотного пластика. За 2 899 рублей получаете и штатив, и кардхолдер, и подставку для видеозвонков — три вещи в одной.

Цена: 2 899 рублей

Realme Buds T500 Pro — взял жёлтые, чтобы не терять

Надоели одинаковые белые и чёрные затычки? Тогда посмотрите на Realme Buds T500 Pro в жёлтом корпусе. Но цвет тут — приятный бонус, а не главное. Главное — активное шумоподавление до 50 дБ и поддержка кодека LHDC, который выдаёт заметно более детальный звук, чем стандартный AAC. На Android-смартфонах с поддержкой LHDC (Xiaomi, Realme, OPPO) разница слышна сразу — середина и верха прорисовываются гораздо чётче.

Кейс с текстурой под кожу — выглядит дороже, чем стоит. Автономность, посадка, микрофоны для звонков — всё на уровне. 2 825 рублей за TWS-наушники с нормальным шумодавом и Hi-Res кодеком — это очень конкурентная цена. Для сравнения: аналогичные характеристики у Samsung или Sony начинаются от пяти-шести тысяч.

Цена: 2 825 рублей

XPPen ACK05 — пульт для Photoshop, который я искал два года

Если вы хоть раз обрабатывали фотографии или монтировали видео, вы знаете эту боль: Ctrl+Shift+Alt+что-то-там, и пальцы завязываются в узел. Я обрабатываю фотки по вечерам, и каждый раз мучился с сочетаниями клавиш, пока не взял беспроводной пульт XPPen ACK05. Это маленькая панель с 10 программируемыми кнопками и колёсиком — назначаете любые хоткеи под Photoshop, Lightroom, Premiere или что угодно.

Подключается по беспроводному адаптеру 2.4 ГГц, задержки нет. Колёсико удобно для зума или прокрутки таймлайна. Положил слева от клавиатуры — и за пару дней привык настолько, что без него уже некомфортно. За 3 000 рублей — реальный рабочий инструмент, а не игрушка. Аналоги от Loupedeck или Elgato стоят в разы дороже.

Цена: 3 000 рублей

UGREEN MagFlow Qi2 — заменил мне родной MagSafe

Раньше я каждый вечер в полутьме тыкал кабелем в разъём iPhone, промахивался, ронял телефон. Потом поставил на тумбочку магнитную зарядку UGREEN MagFlow — и эта проблема просто исчезла. Приложил телефон к шайбе, магнит схватил, зарядка пошла. Поддерживает стандарт Qi2 с мощностью до 25 Вт, то есть заряжает iPhone 16 на полную примерно за два часа. В комплекте уже идёт блок питания — не нужно отдельно докупать адаптер.

Магнит держит крепко, телефон не соскальзывает. Совместима с iPhone 12 и новее, а если у вас Android с поддержкой Qi2 — тоже будет работать. Кабель достаточно длинный, чтобы дотянуть от розетки до тумбочки. За 2 330 рублей — практически полный аналог оригинального MagSafe от Apple, который стоит под четыре тысячи без блока питания.

Цена: 2 330 рублей

Кварцевые часы EUTOUR — ношу вместо OnePlus Watch 4

Иногда хочется надеть на руку что-то, что не считает шаги и не пиликает уведомлениями. Я заказал кварцевые часы EUTOUR именно для выходных — когда телефон лежит в кармане и доставать его лишний раз не хочется. Дизайн тут не копия классики и не пластиковая игрушка, а что-то со своим характером. Силиконовый ремешок мягкий, не раздражает кожу, есть несколько цветовых вариантов.

Водозащита 5 ATM — можно мыть руки и попадать под дождь, не снимая. Механизм кварцевый, батарейки хватает надолго. На запястье сидят аккуратно, не громоздкие. За 2 730 рублей — это просто хороший аксессуар без претензий на статус. Точно вам говорю: если устали от постоянного экрана на запястье, такие часы — отличная перезагрузка.

Цена: 2 730 рублей

Конструктор V8-двигатель — собирали с дочкой три вечера

Дочке 11, и обычные конструкторы ей уже неинтересны — нужно что-то, где можно не просто защёлкивать детали, а понимать, как устроен механизм. Я заказал конструктор двигателя V8 прошлой осенью, и мы собирали его три вечера подряд. 660 деталей, подробная инструкция — на выходе получается работающая модель двигателя внутреннего сгорания с движущимися поршнями.

Выглядит на полке внушительно, не стыдно показать гостям. Качество деталей нормальное — всё стыкуется плотно, ничего не болтается. Это не LEGO Technic, конечно, но за 2 350 рублей вы получаете часы увлекательной сборки и наглядное пособие по механике. Подарок ребёнку или себе — если любите такие штуки, точно не пожалеете.

Цена: 2 350 рублей

Заглушки для USB-C — спасаю разъёмы от кошачьей шерсти

Если у вас дома живёт кот (или два), вы знаете, что шерсть проникает вообще везде — в том числе в разъём USB-C на смартфоне и ноутбуке. Я взял силиконовые заглушки для USB-C в январе, когда телефон в очередной раз отказался заряжаться из-за забитого порта. Вставляются плотно, не выпадают из кармана и стоят как пачка жвачки.

В комплекте идёт набор из нескольких штук, так что хватает и на смартфон, и на планшет, и на ноутбук. Материал — мягкий силикон, не царапает контакты. Подходит к любому Android-смартфону с портом USB-C — будь то Samsung, Xiaomi или POCO. Единственный минус — если заглушка тёмная, а телефон светлый, её бывает трудно заметить. Но за 60 рублей это вообще не аргумент.

Цена: 60 рублей

