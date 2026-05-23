В списке рекордно подешевевших смартфонов 2026 года есть место для OnePlus Nord CE 6 и Poco X8 Pro. Они вышли почти одновременно и метят в одну аудиторию: тех, кому нужен крепкий Android-смартфон среднего класса без флагманской цены. Но подходы у них разные. Один делает ставку на автономность и прочность, другой — на скорость и камеры. Разбираемся, кому какой подойдёт и есть ли смысл переплачивать за Poco.

Сравнение OnePlus Nord CE 6 и Poco X8 Pro

У OnePlus Nord CE 6 экран побольше — 6,78 дюйма, AMOLED с частотой обновления 144 Гц и высокочастотной ШИМ-подсветкой (3840 Гц), которая снижает нагрузку на глаза. Для игр и быстрой прокрутки лент 144 Гц дают заметное преимущество перед стандартными 120 Гц. Корпус защищён по IP68/IP69K и стандарту MIL-STD-810H — это означает устойчивость к пыли, воде, ударам и экстремальным температурам. Для тех, кто часто роняет телефон или берёт его в поход, это важный аргумент.

Poco X8 Pro чуть компактнее — 6,59 дюйма, но экран поддерживает Dolby Vision и HDR10+ с пиковой яркостью 3500 нит. Для просмотра видео на стриминговых сервисах и при использовании на солнце это реальное преимущество. Рамки тоньше, корпус с алюминиевой рамкой и Gorilla Glass 7i, что создаёт более премиальное ощущение в руке. Если коротко: Nord CE 6 подходит тем, кому нужна надёжность и плавность. Poco X8 Pro — тем, кто смотрит кино на телефоне и ценит внешний вид.

Dimensity 8500 Ultra или Snapdragon 7s Gen 4 — какой процессор мощнее

Здесь разница ощутимая. Nord CE 6 работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 4 с памятью UFS 3.1 и 8 ГБ оперативной. Для повседневных задач (мессенджеров, соцсетей, навигации) этого вполне хватает. Но в тяжёлых играх и при длительной многозадачности чип ведёт себя скромнее.

Poco X8 Pro оснащён Dimensity 8500 Ultra и более быстрой памятью UFS 4.1. По данным тестов, Dimensity 8500 заметно обходит Snapdragon 7s Gen 4 в общей производительности: приложения открываются быстрее, переключение между задачами более плавное, и запас мощности для будущих обновлений Android ощутимо больше. Если вы планируете пользоваться телефоном 3–4 года, Poco X8 Pro выглядит более перспективным выбором наряду с другими топовыми смартфонами POCO в 2026 году.

У какого смартфона самый мощный аккумулятор

Автономность — главный козырь OnePlus Nord CE 6. Аккумулятор на 8000 мАч — один из самых больших в сегменте, хотя недавно мы рассказывали о секретном смартфоне OnePlus с аккумулятором на 9000 мАч. При умеренной нагрузке смартфон спокойно протянет два дня без розетки. Зарядка идёт на мощности 80 Вт, и есть режим bypass charging, когда питание подаётся напрямую, минуя батарею, что удобно при долгих игровых сессиях.

У телефона Poco X8 Pro батарея поменьше (6500 мАч), но зарядка быстрее: (100 Вт). Это означает полный цикл зарядки примерно за 40–45 минут. Подход другой: не растягивать заряд на два дня, а быстро пополнять при каждой возможности. Если у вас есть привычка заряжать телефон перед выходом, Poco X8 Pro не подведёт. Если же вы часто оказываетесь без розетки, OnePlus Nord CE 6 выручит лучше.

Сравнение камеры POCO и OnePlus

Оба смартфона оснащены основным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией. Но на этом сходства заканчиваются. У камеры Poco X8 Pro основной сенсор крупнее (Sony IMX882), что даёт преимущество при съёмке в темноте. Плюс есть 8 Мп ширик с углом 123 градуса для пейзажей и групповых фото это заметное удобство. Видео записывается в 4K при 60 к/с с поддержкой HDR10+.

У Nord CE 6 набор камер проще: только основной модуль без ультраширокого. Зато фронтальная камера лучше: сразу 32 Мп с записью видео в 4K. Если вы активно снимаете себя для соцсетей и видеозвонков, это серьёзный аргумент. Для повседневной фотографии при хорошем освещении оба справятся нормально. Но если вам важна съёмка в разных условиях (при плохом свете, пейзажи, видеоблогинг), Poco X8 Pro даст больше возможностей.

Сколько стоят Poco X8 Pro и OnePlus Nord CE 6

Сейчас на AliExpress цена OnePlus Nord CE 6 составляет около 22 000 ₽, а Poco X8 Pro — те же 22 000 ₽. Разница в цене отсутствует, а потому всё сводится к тому, какой смартфон предлагает больше за свои деньги.

Оба смартфона официально продаются в России по цене в районе 30 000 ₽. Поэтому покупать лучше через маркетплейсы, а финальная цена зависит от продавца, версии прошивки и наличия NFC нужного стандарта. Перед покупкой стоит уточнить, глобальная это версия или региональная — характеристики могут отличаться.

Что лучше: OnePlus Nord CE 6 или Poco X8 Pro

OnePlus Nord CE 6 — выбор для тех, кому автономность важнее всего остального. Батарея на 8000 мАч, плавный 144-герцовый экран, прочный корпус с военной сертификацией и bypass charging для игр — это смартфон для людей, которые не хотят думать о зарядке. Программная оболочка OxygenOS 16 на Android 16 ощущается легче и чище, чем HyperOS, что тоже может быть плюсом для любителей минимализма.

Poco X8 Pro — более сбалансированный вариант с акцентом на скорость и мультимедиа. Более мощный процессор, быстрая память UFS 4.1, яркий экран с Dolby Vision и более универсальный набор камер делают его ближе к флагманскому опыту. Если вы снимаете видео, играете в ресурсоёмкие игры или хотите аппарат с запасом на несколько лет, Poco X8 Pro оправдывает свою цену. Ни один из этих смартфонов не является плохим выбором. Но если не привязываться к бренду, Poco X8 Pro предлагает чуть больше за сопоставимые деньги — и именно его стоит рассмотреть первым, если вы не фанат марафонской автономности.