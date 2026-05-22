Из-за падения курса доллара рекордно подешевели десятки популярных смартфонов, и серия REDMI Note 15 в этом списке занимает особое место. AliExpress торгует в долларах, доллар упал до 70 рублей, цены пересчитались вниз автоматически. Но сегодня последний день акции, то есть завтра цены вернутся выше. Разбираю всю линейку REDMI Note 15 и объясняю, что брать прямо сейчас.

Самое время брать смартфон серии REDMI Note 15. Фото.

Самое время брать смартфон серии REDMI Note 15

REDMI Note 15 за 10 130 ₽ — лучший смартфон до 10 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 за 10 130 рублей на AliExpress — это рекордная цена для устройства с такими характеристиками. В России официально он стоит от 17 999 рублей. Экономия почти 8 тысяч рублей за тот же смартфон.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что внутри: AMOLED-экран 6.77 дюйма, 120 Гц, 3200 нит (хороший дисплей для своей цены). Основная камера 108 МП с трехкратным оптическим зумом, батарея 6000 мАч с зарядкой 33 Вт. Процессор MediaTek Helio G100-Ultra — не флагман, но с соцсетями, браузером и мессенджерами справляется без проблем. NFC для оплаты есть.

Лучшая цена на REDMI Note 15 за все время. Фото.

Лучшая цена на REDMI Note 15 за все время

Купить REDMI Note 15

REDMI Note 15 на AliExpress за 10 тысяч рублей — это смартфон для работы, а не для понтов: делает все необходимое, не пытается казаться дороже, чем стоит. Лучший выбор в подарок или как запасной телефон. Следите за выгодными предложениями в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

REDMI Note 15 5G — лучший смартфон до 15 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 5G в России официально не продается: его вообще нет в отечественной рознице. Единственный способ получить его — AliExpress, и сейчас цена минимальная: 14 660 рублей за версию 8/256 ГБ.

Эксклюзивный смартфон с Алика на Snapdragon. Фото.

Эксклюзивный смартфон с Алика на Snapdragon

Купить REDMI Note 15 5G

Внутри Snapdragon 6 Gen 3 с поддержкой 5G, экран 6.77 дюйма AMOLED 120 Гц, основная камера 108 МП с зумом без потери качества, батарея 5520 мАч. Водозащита IP66/68/69 и IP69K. За 14 тысяч рублей это очень сильное предложение, особенно с учетом 5G и защиты от воды военного уровня.

REDMI Note 15 Pro за 16 604 ₽ — смартфон с камерой 200 МП

Смартфон REDMI Note 15 Pro на AliExpress стоит 16 604 рублей за 8/256 ГБ. В России официальная цена от 22 799 рублей — разница 6 тысяч рублей.

👉 Читай AndroidInsider.ru в мессенджере MAX

Helio G200-Ultra, 200 МП основная камера с OIS, ультраширик 8 МП, фронталка 32 МП, батарея 6500 мАч с зарядкой 45 Вт. Это уже серьезная камерная система: OIS делает снимки стабильнее, а 200 МП дают хорошую детализацию даже при плохом освещении. Для тех, кому важна камера, но бюджет ограничен — разумный выбор.

Pro-версия теперь продается буквально за 16 тысяч. Фото.

Pro-версия теперь продается буквально за 16 тысяч

Купить REDMI Note 15 Pro

Обзор REDMI Note 15 Pro говорит одно: это крепкий середняк, который не пытается казаться флагманом, но делает главное хорошо. Актуальные новости о смартфонах Xiaomi публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

REDMI Note 15 Pro 5G за 19 405 ₽ — лучший смартфон до 20 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 Pro 5G — шаг вперед по всем параметрам. На AliExpress 19 405 рублей за 8/256 ГБ против 27 399 рублей в России. Экономия почти 8 тысяч.

5G-версия намного лучше базовой «прошки». Фото.

5G-версия намного лучше базовой «прошки»

Купить REDMI Note 15 Pro 5G

Dimensity 7400-Ultra с 5G, экран 6.83 дюйма, 200 МП камера с 4x зумом оптического качества, батарея 6580 мАч. Главное отличие от базового Pro: военная сертификация SGS на устойчивость к ударам, падениям и сжатиям. IP66, IP68, IP69 и IP69K одновременно — полный набор водозащиты. Для активного образа жизни или работы в полевых условиях — лучший вариант в серии по соотношению цены и защищенности.

REDMI Note 15 Pro+ 5G за 21 877 ₽ — лучший REDMI в 2026 году

Смартфон REDMI Note 15 Pro+ — флагман линейки и самое выгодное предложение по соотношению скидки и характеристик. На AliExpress 21 877 рублей против 35 999 рублей в России. Разница — 14 тысяч рублей. Это максимальная экономия во всей серии REDMI Note 15.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Snapdragon 7s Gen 4 вместо MediaTek — принципиально другой уровень производительности. Зарядка 100 Вт заряжает батарею 6500 мАч примерно за 35 минут. Кремниево-углеродная технология батареи — впервые в серии, что дает большую ёмкость в том же корпусе. Те же IP66/68/69/IP69K и военная сертификация SGS. 200 МП камера с 4x зумом.

Самый крутой смартфон REDMI на международном рынке. Фото.

Самый крутой смартфон REDMI на международном рынке

Купить REDMI Note 15 Pro+ 5G

Про то, какие смартфоны дешевеют быстрее всего, можете узнать в отдельном материале. REDMI Note 15 Pro+ 5G именно такой случай: за полгода цена с официальных 35 тысяч упала до 22 тысяч.

Что купить из REDMI Note 15 прямо сейчас

Скидки действуют последний день — завтра цены вернутся выше. Две модели выделяются на фоне остальных.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

REDMI Note 15 за 10 130 рублей — берите, если нужен смартфон по максимально низкой цене. 10 тысяч за AMOLED-смартфон с камерой и NFC — лучшего в этой ценовой нише нет.

Купить REDMI Note 15

REDMI Note 15 Pro+ 5G за 21 877 рублей — заказывайте, если хотите максимум за минимальную относительно официальной цены сумму. Snapdragon, зарядка 100 Вт, военная защита, кремниево-углеродная батарея и 14 тысяч экономии.

Купить REDMI Note 15 Pro+ 5G

Купить REDMI Note 15 в любой конфигурации сейчас выгоднее, чем завтра. Все отзывы на REDMI Note 15 сводятся к одному: за свои деньги это честный смартфон без лишних претензий. Сегодня эти деньги ещё меньше обычного.