Из-за падения курса доллара рекордно подешевели десятки популярных смартфонов, и серия REDMI Note 15 в этом списке занимает особое место. AliExpress торгует в долларах, доллар упал до 70 рублей, цены пересчитались вниз автоматически. Но сегодня последний день акции, то есть завтра цены вернутся выше. Разбираю всю линейку REDMI Note 15 и объясняю, что брать прямо сейчас.

REDMI Note 15 за 10 130 ₽ — лучший смартфон до 10 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 за 10 130 рублей на AliExpress — это рекордная цена для устройства с такими характеристиками. В России официально он стоит от 17 999 рублей. Экономия почти 8 тысяч рублей за тот же смартфон.

Что внутри: AMOLED-экран 6.77 дюйма, 120 Гц, 3200 нит (хороший дисплей для своей цены). Основная камера 108 МП с трехкратным оптическим зумом, батарея 6000 мАч с зарядкой 33 Вт. Процессор MediaTek Helio G100-Ultra — не флагман, но с соцсетями, браузером и мессенджерами справляется без проблем. NFC для оплаты есть.

REDMI Note 15 на AliExpress за 10 тысяч рублей — это смартфон для работы, а не для понтов: делает все необходимое, не пытается казаться дороже, чем стоит. Лучший выбор в подарок или как запасной телефон. Следите за выгодными предложениями в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

REDMI Note 15 5G — лучший смартфон до 15 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 5G в России официально не продается: его вообще нет в отечественной рознице. Единственный способ получить его — AliExpress, и сейчас цена минимальная: 14 660 рублей за версию 8/256 ГБ.

Внутри Snapdragon 6 Gen 3 с поддержкой 5G, экран 6.77 дюйма AMOLED 120 Гц, основная камера 108 МП с зумом без потери качества, батарея 5520 мАч. Водозащита IP66/68/69 и IP69K. За 14 тысяч рублей это очень сильное предложение, особенно с учетом 5G и защиты от воды военного уровня.

REDMI Note 15 Pro за 16 604 ₽ — смартфон с камерой 200 МП

Смартфон REDMI Note 15 Pro на AliExpress стоит 16 604 рублей за 8/256 ГБ. В России официальная цена от 22 799 рублей — разница 6 тысяч рублей.

Helio G200-Ultra, 200 МП основная камера с OIS, ультраширик 8 МП, фронталка 32 МП, батарея 6500 мАч с зарядкой 45 Вт. Это уже серьезная камерная система: OIS делает снимки стабильнее, а 200 МП дают хорошую детализацию даже при плохом освещении. Для тех, кому важна камера, но бюджет ограничен — разумный выбор.

Обзор REDMI Note 15 Pro говорит одно: это крепкий середняк, который не пытается казаться флагманом, но делает главное хорошо. Актуальные новости о смартфонах Xiaomi публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

REDMI Note 15 Pro 5G за 19 405 ₽ — лучший смартфон до 20 тысяч

Смартфон REDMI Note 15 Pro 5G — шаг вперед по всем параметрам. На AliExpress 19 405 рублей за 8/256 ГБ против 27 399 рублей в России. Экономия почти 8 тысяч.

Dimensity 7400-Ultra с 5G, экран 6.83 дюйма, 200 МП камера с 4x зумом оптического качества, батарея 6580 мАч. Главное отличие от базового Pro: военная сертификация SGS на устойчивость к ударам, падениям и сжатиям. IP66, IP68, IP69 и IP69K одновременно — полный набор водозащиты. Для активного образа жизни или работы в полевых условиях — лучший вариант в серии по соотношению цены и защищенности.

REDMI Note 15 Pro+ 5G за 21 877 ₽ — лучший REDMI в 2026 году

Смартфон REDMI Note 15 Pro+ — флагман линейки и самое выгодное предложение по соотношению скидки и характеристик. На AliExpress 21 877 рублей против 35 999 рублей в России. Разница — 14 тысяч рублей. Это максимальная экономия во всей серии REDMI Note 15.

Snapdragon 7s Gen 4 вместо MediaTek — принципиально другой уровень производительности. Зарядка 100 Вт заряжает батарею 6500 мАч примерно за 35 минут. Кремниево-углеродная технология батареи — впервые в серии, что дает большую ёмкость в том же корпусе. Те же IP66/68/69/IP69K и военная сертификация SGS. 200 МП камера с 4x зумом.

Про то, какие смартфоны дешевеют быстрее всего, можете узнать в отдельном материале. REDMI Note 15 Pro+ 5G именно такой случай: за полгода цена с официальных 35 тысяч упала до 22 тысяч.

Что купить из REDMI Note 15 прямо сейчас

Скидки действуют последний день — завтра цены вернутся выше. Две модели выделяются на фоне остальных.

REDMI Note 15 за 10 130 рублей — берите, если нужен смартфон по максимально низкой цене. 10 тысяч за AMOLED-смартфон с камерой и NFC — лучшего в этой ценовой нише нет.

REDMI Note 15 Pro+ 5G за 21 877 рублей — заказывайте, если хотите максимум за минимальную относительно официальной цены сумму. Snapdragon, зарядка 100 Вт, военная защита, кремниево-углеродная батарея и 14 тысяч экономии.

Купить REDMI Note 15 в любой конфигурации сейчас выгоднее, чем завтра. Все отзывы на REDMI Note 15 сводятся к одному: за свои деньги это честный смартфон без лишних претензий. Сегодня эти деньги ещё меньше обычного.