Пока разбирались, какую Яндекс Станцию выбрать в 2026 году, отечественная компания почти незаметно выкатила большое обновление своего стримингового сервиса. Приложение Яндекс Музыка получило то, чего давно не хватало: алгоритм перестал просто угадывать вкус и начал угадывать ситуацию. Разбираю, что изменилось и насколько это реально работает.

Новые рекомендации в Яндекс Музыке на Android

Раньше рекомендации в Яндекс Музыке строились на одном принципе: система знала, что вам нравится и подбирала похожее. Логично, но ограниченно. Теперь алгоритм пошел дальше: он учитывает не только вкус, но и контекст. Вот как это объясняют в самом Яндексе: если слушатель любит джаз, включил музыку с ноутбука в будний день — система предложит «спокойный джаз для работы». Не просто джаз, а именно подходящий под ситуацию. Алгоритм анализирует время суток, день недели и устройство воспроизведения, о чем мы уже писали в канале AndroidInsider.ru в MAX.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Звучит как маркетинговый красивый текст, но цифры говорят о другом. Слушатели, которые уже получили обновление Яндекс Музыки, включают гиперконтекстные рекомендации на 30% чаще, чем обычные настройки. Треки из них добавляют в коллекцию на 64% чаще. Количество дизлайков упало на 4%. Это уже не просто слова.

Важный момент про доступ: для всех этих возможностей нужна подписка Яндекс Плюс. А она подорожала до 4 490 рублей в год, хотя есть способ сэкономить тысячу рублей. Актуально изучить перед тем, как оформлять или продлевать.

Как изменилась Моя волна в Яндекс Музыке в 2026 году

Моя волна в Яндекс Музыке — главный инструмент для открытия новой музыки. Ее используют 94% подписчиков каждый месяц. При таком охвате любое изменение чувствуется сразу. Визуально обновление Моей волны выглядит как цветные интерактивные волны на главном экране, где каждая отражает конкретный сценарий: поработать, выдохнуть, погрустить, взбодриться. Нажимаете на нужную — получаете подборку под момент, а не просто под вкус.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Дополнительно появилась кнопка «Встряхнуть Мою волну» (быстрая смена контекста без пересборки всей очереди). Переключились с работы на прогулку — нажали, алгоритм перестроился. Без лишних действий. Это именно та мелочь, которой не хватало. Есть и обратная сторона. Если подписка стала лишней статьей расходов — можно отключить Яндекс Плюс и вернуть деньги по нашей инструкции, где подробно описываются все нюансы возврата. Но с таким обновлением поводов отписываться становится меньше.

Обновление страницы исполнителя в Яндекс Музыке

Параллельно с гиперконтекстными рекомендациями в Яндекс Музыку на телефоне добавили ИИ-реплики об исполнителях. Пока играет трек, рядом появляются факты об артисте: из новостей, интервью и пресс-релизов.

Идея понятная: вы открываете нового исполнителя и сразу получаете контекст, не уходя из приложения в браузер. Кто такой, откуда, что выпустил, что сказал в последнем интервью.

На практике это работает как необязательный слой информации. Хотите — читаете. Не хотите — просто слушаете, реплики не мешают и не отвлекают. Для тех, кто любит разбираться в музыке глубже — полезная фишка. Для тех, кто слушает фоном — просто не замечаете.

🔥 Загляни в канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Новый раздел «Что послушать» в Яндекс Музыке на Android

Подборки в Яндекс Музыке теперь собраны в отдельном разделе «Что послушать». Структура внутри:

персональная музыкальная витрина (подборки под конкретного пользователя);

Тренды (редакционные подборки от команды сервиса);

Чарт (актуальные хиты);

Суперлонч (новинки с акцентом на свежие релизы);

аудиокниги, подкасты и детский контент (все в одном месте).

По сути это попытка сделать единую точку входа для разных сценариев использования. Одни открывают музыку через Мою волну, другие хотят явно выбрать жанр или настроение — раздел закрывает и тот, и другой запрос.

Когда появится обновление Яндекс Музыки

Обновление Моей волны уже доступно части подписчиков Яндекс Плюса в России и Беларуси в мобильных приложениях на iOS и Android, десктопной и веб-версиях. В ближайшие дни доступ появится у всех пользователей. Чтобы обновить Яндекс Музыку на Android:

Откройте Google Play. Найдите приложение. Нажмите «Обновить».

Если обновление уже появилось — кнопка «Встряхнуть Мою волну» и цветные волны на главном экране скажут сами за себя. Стоит ли переходить на Яндекс Музыку на Android с других стриминговых сервисов ради этого обновления? Если уже пользуетесь Яндекс Плюсом, однозначно попробуйте новую Мою волну. Если платите отдельно только за музыку — посчитайте, что выгоднее с учетом нового ценника на подписку.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Слушать Яндекс Музыку после этого обновления заметно приятнее: алгоритм действительно стал понимать контекст, а не просто угадывать вкус. Это именно то направление, в котором должны развиваться стриминговые сервисы. Обсудить обновление и поделиться впечатлениями можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.