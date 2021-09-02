Как компания Google убила известную утилиту Magisk

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Артем Рахматуллин 0

Крупные корпорации всегда стремились к жесткому пресечению разного рода хакеров, однако далеко не всегда им удавалось этого добиться. Раньше любая находка каких-либо уязвимостей в продукте означала долгие судебные разбирательства. Сейчас же крупные IT-гиганты пошли немного другим путем. Они просто нанимают тех, кто организовал приложения для взлома, к себе в команду, обеспечивая тем самым себе еще большую защиту. Так, Джон Ву, главный разработчик популярного приложения Magisk, стал членом команды Google по безопасности платформы Android.

Как Google убила утилиту Magisk.

Magisk - это утилита, которая позволяет устанавливать различные системные приложения и моды в режиме обхода системы и скрывать root от любых приложений и сервисов.

Ранее мы уже писали об этой утилите. Чтобы получить информацию в полном объеме рекомендую обратиться к статье.

Зачем нужен Magisk?

Но если вам лень читать, то скажу, что Magisk это особая модификация ПО вашего телефона таким образом, чтобы вы имели все преимущества root-прав и не имели практически никаких недостатков.

Основные преимущества этого софта заключаются в следующем:

  • Появится возможность использовать самые разные приложения, которые не поддерживаются на рутированных смартфонах.
  • Вы также можете играть в игры, которые были запрещены на рутиированном смартфоне на Android (например, Pokemon GO).
  • Можно установить обновления «по воздуху» на своем устройстве.
  • Вы можете использовать Android Pay.
  • Исправить проблемы с низким уровнем громкости на смартфоне

С помощью Magisk можно продлить работу от одного заряда батареи на Android.

Существует огромное количество других функций, работающих через эту утилиту, которые можно реализовать через Модули. Например, CrossBreeder Lite. Это инструмент оптимизации для повышения производительности и времени автономной работы. Данный модуль может выжимать дополнительное время автономной работы, что может пригодиться в трудной ситуации. То есть, Magisk это своего рода конструктор, который предлагает пользователю значительно расширить возможности своего устройства.

Если же вдруг что-то пошло не так, и ваше смартфон переходит в бесконечную перезагрузку, вы можете просто вернуть все изменения, с помощью утилиты Magisk Uninstaller. О том, как удалить Magisk и избавить себя от root прав мы также писали в прошлых статьях.

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Джон Ву и правда очень талантливый специалист. Ранее он работал в компании Apple, где занимался разработкой платформы Siri и машинного перевода. Затем занялся собственным проектом, который набрал колоссальную популярность среди пользователей Android и, справедливо, вызвал бурю негодования у компании Google.

Разработчик Magisk продолжит работу в Google.

Как Google избавились от Magisk

Но если раньше крупные корпорации боролись с такими проектами только через суд, то теперь в Google решили пойти совсем по другому пути. Осознавая все попытки борьбы с хакером, компания просто решила принять его на работу, избавившись от огромного количества проблем и залатав некоторые дырки в безопасности своей системы. Сам Ву отзывается о своем переходе в Google следующим образом:

Я очень рад сотрудничать с талантливыми людьми, которые раньше были «по ту сторону». Очень жду того, над чем я буду работать в будущем!

Надо сказать, что история Джона Ву c Google совсем не редкость. Подобное раньше происходило и с другими компаниями, в том числе и с Apple. Когда в 2007 году Стив Джобс представил iPhone широкой публике и смартфон выпустили в свободную продажу, 17-летний парень по имени Джордж Хоц очень хотел им воспользоваться, однако он был абонентом оператора T-Mobile, в то время, как iPhone был заточен эксклюзивно под AT&T.

Джордж Хоц взломал первый iPhone.

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Парень оказался первым из числа тех, кому удалось освободить iPhone от привязки к мобильному оператору. Позже, он также смог получить доступ к процессору PlayStation 3, а в 2015 году всерьез взялся за разработку системы автопилота на базе автомобиля Acura ILX.

Крупные корпорации сейчас понимают, что бороться с разного рода хакерами просто бесполезно, даже если суд будет выигран, то в скором времени они продолжат свои разработки и могут нанести еще больший ущерб для компании. Проще всего просто их нанять к себе и избавиться от проблем на корню. Тем более, это будет отличным способом набрать сильнейшую команду безопасности своей компании.

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А что касается самих хакеров, то им бороться за идею также постепенно становится бессмысленным, так как компании вроде Google могут обеспечить им хорошее материальное будущее, ведь средства для этого у них имеются.

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