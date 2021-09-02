Как компания Google убила известную утилиту Magisk

Крупные корпорации всегда стремились к жесткому пресечению разного рода хакеров, однако далеко не всегда им удавалось этого добиться. Раньше любая находка каких-либо уязвимостей в продукте означала долгие судебные разбирательства. Сейчас же крупные IT-гиганты пошли немного другим путем. Они просто нанимают тех, кто организовал приложения для взлома, к себе в команду, обеспечивая тем самым себе еще большую защиту. Так, Джон Ву, главный разработчик популярного приложения Magisk, стал членом команды Google по безопасности платформы Android.

Magisk - это утилита, которая позволяет устанавливать различные системные приложения и моды в режиме обхода системы и скрывать root от любых приложений и сервисов.

Ранее мы уже писали об этой утилите. Чтобы получить информацию в полном объеме рекомендую обратиться к статье.

Зачем нужен Magisk?

Но если вам лень читать, то скажу, что Magisk это особая модификация ПО вашего телефона таким образом, чтобы вы имели все преимущества root-прав и не имели практически никаких недостатков.

Основные преимущества этого софта заключаются в следующем:

Появится возможность использовать самые разные приложения, которые не поддерживаются на рутированных смартфонах.

Вы также можете играть в игры, которые были запрещены на рутиированном смартфоне на Android (например, Pokemon GO).

Можно установить обновления «по воздуху» на своем устройстве.

Вы можете использовать Android Pay.

Исправить проблемы с низким уровнем громкости на смартфоне

Существует огромное количество других функций, работающих через эту утилиту, которые можно реализовать через Модули. Например, CrossBreeder Lite. Это инструмент оптимизации для повышения производительности и времени автономной работы. Данный модуль может выжимать дополнительное время автономной работы, что может пригодиться в трудной ситуации. То есть, Magisk это своего рода конструктор, который предлагает пользователю значительно расширить возможности своего устройства.

Если же вдруг что-то пошло не так, и ваше смартфон переходит в бесконечную перезагрузку, вы можете просто вернуть все изменения, с помощью утилиты Magisk Uninstaller. О том, как удалить Magisk и избавить себя от root прав мы также писали в прошлых статьях.

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Джон Ву и правда очень талантливый специалист. Ранее он работал в компании Apple, где занимался разработкой платформы Siri и машинного перевода. Затем занялся собственным проектом, который набрал колоссальную популярность среди пользователей Android и, справедливо, вызвал бурю негодования у компании Google.

Как Google избавились от Magisk

Но если раньше крупные корпорации боролись с такими проектами только через суд, то теперь в Google решили пойти совсем по другому пути. Осознавая все попытки борьбы с хакером, компания просто решила принять его на работу, избавившись от огромного количества проблем и залатав некоторые дырки в безопасности своей системы. Сам Ву отзывается о своем переходе в Google следующим образом:

Я очень рад сотрудничать с талантливыми людьми, которые раньше были «по ту сторону». Очень жду того, над чем я буду работать в будущем!

Надо сказать, что история Джона Ву c Google совсем не редкость. Подобное раньше происходило и с другими компаниями, в том числе и с Apple. Когда в 2007 году Стив Джобс представил iPhone широкой публике и смартфон выпустили в свободную продажу, 17-летний парень по имени Джордж Хоц очень хотел им воспользоваться, однако он был абонентом оператора T-Mobile, в то время, как iPhone был заточен эксклюзивно под AT&T.

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Парень оказался первым из числа тех, кому удалось освободить iPhone от привязки к мобильному оператору. Позже, он также смог получить доступ к процессору PlayStation 3, а в 2015 году всерьез взялся за разработку системы автопилота на базе автомобиля Acura ILX.

Крупные корпорации сейчас понимают, что бороться с разного рода хакерами просто бесполезно, даже если суд будет выигран, то в скором времени они продолжат свои разработки и могут нанести еще больший ущерб для компании. Проще всего просто их нанять к себе и избавиться от проблем на корню. Тем более, это будет отличным способом набрать сильнейшую команду безопасности своей компании.

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А что касается самих хакеров, то им бороться за идею также постепенно становится бессмысленным, так как компании вроде Google могут обеспечить им хорошее материальное будущее, ведь средства для этого у них имеются.

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