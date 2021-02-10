Как не отправлять лишние сообщения в нетрезвом виде. Новый патент знает

Есть такая классическая хохма на тему того, как человек в пятницу вечером расслабился после трудовой недели в одном из заведений по соседству и начал рассылать СМСки кому не надо и постить в социальные сети то, за что утром ему будет стыдно. Все бы ничего, но это даже не придуманная история, и многие люди действительно попадают в такую ловушку. Каждый раз они говорят себе, что точно не будут никому писать после того, как выпьют, но ситуация повторяется снова и снова. Кажется, что победить такое поведение можно, только оставив смартфон дома, и многие действительно так делают, но теперь есть способ проще. Не знаю, насколько надежнее, но точно проще.

Отправленные сообщения

Приложения, которые не позволяли писать бывшим или постить дурацкие фотографии в социальные сети, набрав несколько лишних промилле, существовали уже давно. Они все были какими-то бестолковыми, но все равно пользовались разной степени популярностью. Теперь пришло время чего-то нового, и одна из китайских компаний предложила кое-что интересное, чтобы навсегда решить проблему ”пьяных СМСок”.

Почему нельзя мочить даже защищенный от воды телефон.

Китайская компания под названием Gree Electronics запатентовала так называемый ”пьяный режим” для смартфонов, который и должен решить многие проблемы современных пользователей смартфонов.

Для того, чтобы отправить сообщение или отправить фотографию в социальную сеть, надо будет пройти тест на трезвость. Необходимость прохождение теста будет устанавливаться для отдельных приложений. Если тест не будет пройден, они просто не запустятся.

Чем хорош «пьяный режим» в телефоне

Что, по-видимому, отличает ”Пьяный режим”, созданный Gree Electronics, от приложений, которые выходили ранее, так это более глубокая интеграция с самим смартфоном. То есть такая функция должна быть реализована на системном уровне, а не просто быть отдельным приложением.

Согласно MyDrivers, который сообщил об этом первым, после включения режим Drunk Mode блокирует доступ к нескольким ”часто используемым приложениям” и гарантирует, что вы не поставите себя в неловкое положение в социальных сетях или личной переписке. Можно даже копнуть глубже и предположить, что такая блокировка защитит некоторых пользователей от еще более серьезных проблем — например, с законом.

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Как заблокировать отправку сообщений

Чтобы активировать работу ”пьяного режима”, пользователю нужно будет выбрать приложения, активность и возможность использования которых он захочет ограничить, и установить правила использования. Им также необходимо будет установить ”правила проверки на трезвость”, которые будут использоваться для отключения режима. Дальше все, как описывалось выше. Приложение заработает только после того, как пользователь пройдет тест.

Простой режим работоты смартфона

Кажется, что основной задачей нового режима является только блокировка приложений, в которые пьяному человеку лучше не заходить, но это не совсем так. Кроме такой полезной для некоторых несдержанных граждан функции, есть и другая. Даже нормальный человек, который вроде и не сказать, что выпил много лишнего, все равно уже не может так уверенно и быстро пользоваться своим смартфоном. В этом случае ”Пьяный режим” поможет ограничить его от ненужных приложений, обеспечив более простой доступ к важным приложениям и настройкам системы.

Например, можете вынести на более видное место приложение для заказа такси или расписание общественного транспорта (о котором мы много пишем на Hi-News.ru). Это похоже на параметры простого режима, который уже сейчас есть в некоторых смартфонах, но которым мало кто пользуется. Такой режим как раз и убирает все ненужные приложения и элементы интерфейса подальше, оставляя на виду только самые нужные функции

Когда в смартфонах появится ”Пьяный режим”

Пока нельзя с точностью сказать, когда новый режим появится в смартфонах. А еще непонятно, произойдет ли это вообще когда-нибудь. Тем более, нет уверенности, что функция выйдет за пределы Китая. Дополнительные сомнения возникают из-за того, что Gree Electronics — это очень небольшой разработчик, который даже в Китае не является большой силой, и протолкнуть свою идею на уровень системной функции производителей смартфонов ему будет очень сложно.

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Зато патент уже есть и может быть кто-то ухватится за эту идею. А дальше уже и до реализации недалеко. Мне такая функциональность не нужна, но я обеими руками голосую за появление такого режима. Не раз сталкивался с людьми, которым действительно стоит ограничить использования смартфона в некоторых состояниях.