Как переслать СМС на электронную почту

Несмотря на то что мы уже давно живём в эпоху мессенджеров, SMS как таковые никуда не делись. Их используют все – операторы, банки, торговые сети и даже сами мессенджеры, которые присылают по SMS коды авторизации. Поэтому отказаться от них полностью, как ни крути, всё ещё нельзя. Но ведь бывают ситуации, когда читать SMS попросту не получается. Либо из-за того, что под рукой нет телефона, либо из-за содержимого, которое, скажем, нужно скопировать не целиком, а частично. Тут-то и пригодится функция пересылки SMS на почту.

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Переслать SMS на электронную почту штатными средствами можно. Достаточно просто скопировать сообщение и отправить его самому себе. Но этот способ подойдёт только для разовых случаев. А ведь бывает необходимость получать на электронку SMS-сообщения на постоянной основе.

Как читать СМС на почте

Поэтому для этого нам понадобится соответствующий инструмент, который называется SMS Forwarder. Это специальное приложение для Android, которое позволяет автоматически пересылать эсэмэски туда, куда вам нужно – хоть на электронную почту, хоть в мессенджер.

Скачайте приложение SMS Forwarder из Google Play;

Откройте его и введите адрес эл.почты для пересылки;

Нажмите «Фильтр» и настройте условия пересылки;

Выберите SIM-карту, с которой будут пересылаться SMS.

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В настройках фильтрации вы можете задать любые параметры пересылки. Тут можно выбрать номера абонентов, от которых будут пересылаться SMS, задать текст, при обнаружении которого SMS отправятся на электронку. В общем, ничего сложного. Таких фильтров можно создать столько, сколько вам нужно, «покрыв» все сценарии использования.

Если пересылка на электронку кажется вам неудобной, вы можете воспользоваться пересылкой в Telegram. Мне такой способ очень нравится, потому что мессенджер установлен на всех моих устройствах, в отличие от приложения электронной почты, которого нет на компьютере. Так что получать SMS в мессенджере лично мне намного комфортнее.

Как отправить СМС в Телеграм

Добавьте себе бота SMS Forwarder по этой ссылке;

Откройте его, нажмите Start и дождитесь ID-номера;

В приложении в настройках фильтров выберите пересылку в Telegram;

Вставьте ID, который прислал бот в поле ID абонента;

Сохраните условия пересылки и проверьте работу бота, отправив тестовое SMS.

Вообще, пересылать сообщения из SMS можно не только в Телеграм, а в любые другие сервисы. Это может быть социальная сеть ВКонтакте, другой номер телефона, ICQ, Facebook Messenger и даже какой-нибудь URL-адрес, если вы хотите публиковать свои сообщения на сайте. Просто выбирайте удобный способ, верифицируйтесь и пользуйтесь.

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Важно понимать, что без приложения бот не будет работать. Это связано с тем, что вы должны пройти авторизацию, подтвердив кодом (ID), который вам пришлёт бот, в приложении. При необходимости в настройках можно включить защиту по отпечатку пальца или лицу, в зависимости от того, какой биометрический способ верификации использует ваш смартфон.

Лично мне очень нравится, что в настройках фильтров есть возможность задать текст, при определении которого будут пересылаться сообщения. Для меня важно, чтобы смартфон пересылал мне в Телеграм сообщения со ссылками. Мне банально удобнее смотреть их с компьютера. Поэтому я добавил в условие пересылки слово “https”, с которых начинаются ссылки.