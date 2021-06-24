Какие смарт-часы поддерживают eSIM в России и что они умеют

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Иван Кузнецов 0

Ещё пару лет назад было сложно себе представить работу технологии eSIM в России. Поговаривали, что её у нас в стране не разрешат никогда, потому что только так можно обеспечить контроль за распространением SIM-карт. Но в какой-то момент операторы стали осторожно тестировать eSIM в России с личным оформлением, а потом и вовсе запустили удалённое получение. В результате сегодня все современные смартфоны работают с eSIM. Другое дело, что ни одним смарт-часам такая возможность почему-то открыта не была. Но теперь и это в прошлом.

Huawei Watch

Huawei Watch 3 — единственные смарт-часы в России с поддержкой eSIM

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Huawei представила Huawei Watch 3. Это первые смарт-часы на Harmony OS в мире и первые смарт-часы в России, которые будут официально работать с eSIM. Как китайцам это удалось, остаётся только догадываться. Ведь ни Apple, ни Samsung так и не разрешили активировать у нс в стране модуль eSIM.

Зачем нужна eSIM в смарт-часах

Harmony OS

Huawei Watch 3 работают на Harmony OS

Ключевое преимущество eSIM в часах заключается в том, что благодаря ей они превращаются в по-настоящему самостоятельное устройство. Электронная сим-карта обеспечивает часам непрерывную связь с интернетом, работу GPS и совместимость с онлайн-сервисами, которые раньше были доступны только на смартфонах.

Huawei обещает, что eSIM в Huawei Watch 3 будет поддерживать 4G и звонки, что позволит использовать их независимо от смартфона. Таким образом часы смогут решать те задачи, многие из которых ранее казались немыслимыми:

  • Стриминг музыки;
  • Общение в мессенджерах;
  • Взаимодействие с социальными сетями;
  • Использование навигатора;
  • Отслеживание маршрутов бега;
  • Удалённая синхронизация данных о здоровье.

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Звучит круто. Жаль только, поначалу далеко не все операторы будут предлагать eSIM для смарт-часов. По словам представителей Huawei, компания объединилась с одним российским оператором и уже провела необходимые испытания технологии цифровых сим-карт на Huawei Watch 3. Но ведь это только один оператор.

Стоит ли покупать смарт-часы Huawei

AppGallery

Huawei Watch 3 хороши тем, что поддерживают свой магазин приложений

Впрочем, сами по себе часы получились очень интересными как с точки зрения исполнения, так и точки зрения аппаратных возможностей:

  • Старшая модель выполнена из титана, а циферблат защищён сапфировым стеклом;
  • Часы оснащаются колесом Rotatable Crown (аналог Digital Crown в Apple Watch);
  • Автономность (в зависимости от версии) – 3/4 дня, в режиме экономии энергии – 14/21 день;
  • Часы замеряют пульс и кислород в крови, мониторят мытьё рук, отслеживают температуру тела и фиксируют падения;
  • Есть режим управления камерой привязанного смартфона с возможностью выбора режимов.

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Несмотря на то что под видом Harmony OS на часы установлена уже знакомая нам по старым моделям Huawei Watch операционка LiteOS, китайцы серьёзно её доработали.

  • Во-первых, дизайнеры компании перерисовали интерфейсное оформление, так что теперь ОС выглядит очень стильно и интуитивно.
  • Во-вторых, старшая версия Huawei Watch 3 получила поддержку AppGallery. То есть её владельцы смогут устанавливать приложения самостоятельно и сразу на часы, минуя смартфон.
  • А, в-третьих, благодаря невысокой требовательности к ресурсам часы на Harmony OS должны работать предельно быстро и при этом поддерживаться максимально долго, как Apple Watch.

В России розничная цена Huawei Watch стартует от 29 990 рублей за базовую конфигурацию (топовой у нас пока не будет). Кажется, что это много. Однако Huawei предлагает всем, кто оставит депозит в размере 500 рублей в подарок TWS-наушники FreeBuds Pro, которые отдельно стоят 15 тысяч, и умные весы Huawei, чья цена составляет 3 тысячи рублей. То есть в результате мы получаем часы меньше чем за 12к, а это, на мой взгляд, уже вполне приемлемая цена.

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