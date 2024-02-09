Как по смартфону понять, что его хозяин — чушпан

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Герман Вологжанин

Текст носит сугубо юмористический характер, а его автор не преследует цель оскорбить или унизить кого-либо из читателей.

У каждого пользователя вырабатываются свои привычки в процессе эксплуатации смартфона, и по ним можно многое сказать о том, что из себя представляет хозяин. Например, является ли чушпаном. Определить это довольно просто, и зачастую даже не нужно смотреть на человека. Смартфон сам покажет и расскажет, кто его хозяин, и способен ли он пришиться к адекватным пользователям Android, коих среди читателей AndroidInsider.ru подавляющее большинство.

Как по смартфону понять, что его хозяин — чушпан. Чтобы быть с пацанами, важно не повторять чужих ошибок. Фото.

Чтобы быть с пацанами, важно не повторять чужих ошибок

Наклейка с IMEI на смартфоне

Самый простой способ определить чушпана и по совместительству полного балбеса — наклейка на спинке смартфона, где размещен IMEI мобильного устройства. Недотепа полагает, будто, отодрав стикер, он лишится гарантии на свой Xiaomi за 10 тысяч рублей, но на самом деле — таким образом он сделает то, что обязан: просто снимет все транспортировочные элементы.

Наклейка с IMEI на смартфоне. Видим пленку — сразу отшиваем. Фото.

Видим пленку — сразу отшиваем

Чтобы узнать IMEI и подтвердить наличие гарантийных обязательств сотруднику сервиса достаточно извлечь лоток для SIM-карт или заглянуть в настройки устройства. Наклейка для этих целей ему не нужна. А тому, кто считает иначе, нечего делать в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Такому человеку уже не помочь.

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Банковская карта под чехлом телефона

Еще одна забава чушпанов — класть банковскую карту под чехол телефона. Причем так делают те, чьи устройства поддерживают бесконтактную оплату с помощью NFC и тем более через QR-код. Просто глупыш не знает, что так можно, и прикладывает чехол с картой к терминалу в магазине. Последний шанс пришиться к нормальным пользователям Android — настроить бесконтактную оплату на телефоне, как уже поступили все авторы AndroidInsider.ru.

Банковская карта под чехлом телефона. Карту нужно добавлять в смартфон, а не класть под чехол. Фото.

Карту нужно добавлять в смартфон, а не класть под чехол

Кроме того, карта под чехлом телефона может размагнититься, если на устройстве активна NFC-антенна. Произойдет это не сразу, но обязательно случится. Так что давайте без подобных зихеров.

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Пожелтевший чехол для телефона

Окончательно и бесповоротно в чушпаны переводится человек, который носит смартфон в прозрачном чехле, с годами пожелтевшем так, будто силиконовый бампер гасили всем районом и в итоге отшили по всей строгости.

Пожелтевший чехол для телефона. За такие чехол старший всегда спросит. Фото.

За такие чехол старший всегда спросит

Для нормальных пацанов авторы сделали подборку крутейших чехлов для Samsung и смартфонов realme, По Xiaomi ситуация остается неопределенной. Ходят слухи, что их владельцы могут все под себя настроить и самостоятельно найти новый чехол на AliExpress.

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Разбитое стекло смартфона

Этим недугом страдают не только чушпаны, но и успевшая пришиться скорлупа. Ее можно вычислить в любом торговом центре, заметив в руках смартфон с разбитым экраном. И дело тут отнюдь не в последствиях стрелки.

Разбитое стекло смартфона. За такие экраны тоже спрашивают. Фото.

За такие экраны тоже спрашивают

Пацаны не разбиваются, поэтому либо покупают защитное стекло для телефона, которое в случае чего своевременно меняют, чтобы трещины не напрягали глаза, либо пользуются устройством с соблюдением всех правил. Старшие предусмотрительно изложили их в инструкции и упаковали ее в коробку.

5 советов, которые помогут наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях

Как люди слушают голосовые сообщения

Если по всем остальным критериям владелец смартфона соответствует званию пацана, то ему остается пройти заключительный экзамен. Сдача проходит следующим образом: если в общественном месте человек разговаривает со своим собеседником посредством голосовых сообщений, то он автоматически отшивается, не успев пришиться.

Как люди слушают голосовые сообщения. Пацаны не пользуются войсами. Фото.

Пацаны не пользуются войсами

Чтобы пересдать экзамен, нужно вспомнить о существовании телефонных звонков и текстовых сообщений, а на крайний случай — наушников, позволяющих не выглядеть чушпаном, поднося нижний динамик к уху и наговаривая текст в «бутерброд».

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