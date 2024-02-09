Как по смартфону понять, что его хозяин — чушпан

Текст носит сугубо юмористический характер, а его автор не преследует цель оскорбить или унизить кого-либо из читателей.

У каждого пользователя вырабатываются свои привычки в процессе эксплуатации смартфона, и по ним можно многое сказать о том, что из себя представляет хозяин. Например, является ли чушпаном. Определить это довольно просто, и зачастую даже не нужно смотреть на человека. Смартфон сам покажет и расскажет, кто его хозяин, и способен ли он пришиться к адекватным пользователям Android, коих среди читателей AndroidInsider.ru подавляющее большинство.

Наклейка с IMEI на смартфоне

Самый простой способ определить чушпана и по совместительству полного балбеса — наклейка на спинке смартфона, где размещен IMEI мобильного устройства. Недотепа полагает, будто, отодрав стикер, он лишится гарантии на свой Xiaomi за 10 тысяч рублей, но на самом деле — таким образом он сделает то, что обязан: просто снимет все транспортировочные элементы.

Чтобы узнать IMEI и подтвердить наличие гарантийных обязательств сотруднику сервиса достаточно извлечь лоток для SIM-карт или заглянуть в настройки устройства. Наклейка для этих целей ему не нужна. А тому, кто считает иначе, нечего делать в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Такому человеку уже не помочь.

❗ Спросить с авторов можно в нашем телеграм-чате

Банковская карта под чехлом телефона

Еще одна забава чушпанов — класть банковскую карту под чехол телефона. Причем так делают те, чьи устройства поддерживают бесконтактную оплату с помощью NFC и тем более через QR-код. Просто глупыш не знает, что так можно, и прикладывает чехол с картой к терминалу в магазине. Последний шанс пришиться к нормальным пользователям Android — настроить бесконтактную оплату на телефоне, как уже поступили все авторы AndroidInsider.ru.

Кроме того, карта под чехлом телефона может размагнититься, если на устройстве активна NFC-антенна. Произойдет это не сразу, но обязательно случится. Так что давайте без подобных зихеров.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Пожелтевший чехол для телефона

Окончательно и бесповоротно в чушпаны переводится человек, который носит смартфон в прозрачном чехле, с годами пожелтевшем так, будто силиконовый бампер гасили всем районом и в итоге отшили по всей строгости.

Для нормальных пацанов авторы сделали подборку крутейших чехлов для Samsung и смартфонов realme, По Xiaomi ситуация остается неопределенной. Ходят слухи, что их владельцы могут все под себя настроить и самостоятельно найти новый чехол на AliExpress.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Разбитое стекло смартфона

Этим недугом страдают не только чушпаны, но и успевшая пришиться скорлупа. Ее можно вычислить в любом торговом центре, заметив в руках смартфон с разбитым экраном. И дело тут отнюдь не в последствиях стрелки.

Пацаны не разбиваются, поэтому либо покупают защитное стекло для телефона, которое в случае чего своевременно меняют, чтобы трещины не напрягали глаза, либо пользуются устройством с соблюдением всех правил. Старшие предусмотрительно изложили их в инструкции и упаковали ее в коробку.

5 советов, которые помогут наклеить защитное стекло на телефон в домашних условиях

Как люди слушают голосовые сообщения

Если по всем остальным критериям владелец смартфона соответствует званию пацана, то ему остается пройти заключительный экзамен. Сдача проходит следующим образом: если в общественном месте человек разговаривает со своим собеседником посредством голосовых сообщений, то он автоматически отшивается, не успев пришиться.

Чтобы пересдать экзамен, нужно вспомнить о существовании телефонных звонков и текстовых сообщений, а на крайний случай — наушников, позволяющих не выглядеть чушпаном, поднося нижний динамик к уху и наговаривая текст в «бутерброд».