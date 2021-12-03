6 задач, которые проще выполнять на смартфоне, чем на компьютере

Смартфоны уже стали мощнее ПК — это не домыслы, а факты. А еще они компактнее и удобнее в использовании, дольше не разряжаются и в них проще разобраться. Кто бы мог подумать, например, 10 лет назад, что смартфоны заменят нам компьютеры? Уже сейчас многие мои знакомые даже не используют ПК в работе, ограничиваясь смартфоном. Возможно, какие-то задачи не так удобно выполнять на экране телефона, но в большинстве случаев он отлично справляется, выручая в самых непростых ситуациях. В 2021 году выполнять задачи с помощью смартфона намного удобнее, чем с помощью того же ноутбука. Сегодня поговорим о тех вещах, которые проще делать с помощью телефона, чем на ПК.

Приложения для социальных сетей

Еще не так давно было сложно представить, что чатиться удобнее станет со смартфона. Уже сейчас можно ознакомиться с информацией, из которой станет понятно, что большинство пользователей заходят на свои странички со смартфонов. Этому способствует развитие индустрии: устройства стали больше, мощнее, а разработчики оптимизировали под них свои сайты, создав мобильные приложения.

Таким образом, мобильные приложения соцсетей — наиболее удобный инструмент в данный момент, нежели полноценный сайт, который часто перегружают лишними элементами. Некоторые сервисы по-прежнему существуют исключительно для использования со смартфона: например, Instagram. Как ни крути, но заходить туда с компьютера — настоящее мучение.

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Лучшие мобильные приложения банков

Интернет-банкинг — вещь, существующая только для смартфонов. Да, у банков есть полноценные сайты, приложения для Windows, ты скачиваешь их, но никогда не пользуешься, потому что смартфон всегда под рукой. Ваши глаза не разбегаются по экрану в поисках необходимого элемента управления.

К тому же, оплата услуг со смартфона — самый простой вариант в наше время. Достаточно просканировать платежку с помощью камеры и внести необходимую сумму. Если делать это с ПК, то приходится вводить реквизиты вручную — еще одна причина, почему смартфоном пользоваться сподручнее.

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Виджеты с погодой

На днях читатели нашего Telegram-чата не могли выбрать приложение для погоды на Android. И тут меня осенило: да любое! Любое приложение погоды для смартфона — самое удобное в отличие от виджетов на ПК или даже полноценных интернет-сайтов. Помните виджеты из Windows?

Красивые, румяные и обтекаемые — тогда узнавать прогноз погоды было и вправду удобно, ведь ПК был всегда включен, а смартфоны еще не были настолько крутыми. С тех пор все изменилось: виджеты в Windows 10 по-прежнему хороши и информативны, только вот я не знаю ни одного человека, который бы заглядывал в «Пуск», чтобы узнать погоду.

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Электронная почта на компьютере

Почта потихоньку утрачивает свою популярность, но в корпоративных кругах она по-прежнему популярна. Почтовые приложения стали настолько удобны, получив все функции Desktop-версии, что тянуться к компьютеру уже бессмысленно: отличается интерфейс, управление письмами и даже навигация.

Да и уведомления на смартфоне всегда приходят оперативно, чего не скажешь о полноценном сайте того же Gmail. На сайтах других почтовых сервисов частенько мелькают баннеры с рекламой, которые отвлекают. А еще Desktop-версии не так просты в управлении, в результате чего можно нажать не туда.

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Карты для смартфона

Каждый раз, когда нужно посмотреть чей-то адрес, я всегда делаю это со смартфона, а не с ПК, даже если он включен и стоит рядом. Почему так? Во-первых, все дело в сенсорном экране: он идеально подходит для пролистывания карты местности, можно увеличить локацию или быстро составить маршрут.

Управлять картами с помощью мышки — не самый удобный вариант. Во-вторых, это скорость работы: Яндекс.Карты в браузере на ПК — это страшные фризы и подвисания, каким бы ни был навороченным ваш ноутбук. Именно поэтому в большинстве случаев мы используем карты в смартфоне.

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Как читать книги на компьютере

На мой взгляд, это самое ужасное, что может быть. Я сразу вспоминаю свои учебные годы, когда электронной книги у меня не было, а экраны смартфонов были слишком малы, чтобы на них читать (или даже пытаться писать мемуары). Единственный способ готовиться к экзаменам — учить материал из конспектов, написанных от руки, либо усваивать информацию из PDF-файлов.

Именно тогда я понял, что это адски сложно, сколько ни пытайся менять ориентацию текста. Чуть позже у меня появился планшет — чтение превратилось в удовольствие. А в 2021 году читать книги и понимать, о чем идет речь, вполне реально даже со смартфона, хоть и не на постоянной основе.

Не стоит хоронить ПК, ведь смартфоны не так уж всеядны: на днях мы писали еще и о функциях смартфонов, которые нам больше не нужны. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы знать о слабых местах смартфонов.