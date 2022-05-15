Как умный дом влияет на экологию и на наши кошельки

Увеличение расходов — это всеобщий мировой тренд, который можно наблюдать не протяжении всей истории экономики, а то и вовсе, существования цивилизованного общества. В последние десятилетия большой проблемой стало производство энергии, которая должна доставляться в дома миллиардов людей на планете. Но увеличение ее потребления оказывает самое непосредственное влияние на экологическую ситуацию в мире. Некоторые системы позволяют снизить не только это воздействие, но и существенно сэкономить вам деньги. Давайте разберемся, как такое вообще возможно и чем все же является умный дом — благом или злом.

Экономия электроэнергии

Традиционно люди использовали лампы накаливания в большинстве осветительных приборов в своих домах. Эти лампы имеют нить накала, через которую проходит электрический ток, который заставляет материал раскаляться и светиться. Этот процесс неэффективен по сравнению с более современными вариантами освещения. В нем около 90% энергии уходило на нагрев, а расход материалов был слишком большим, так как лампы часто перегорали. Обычно они служили не больше 750 часов. И то, только если не было скачков напряжения и частых включений-выключений.

Как экономить на гаджетах

Современные светодиодные лампы в разы эффективнее и служат так же в разы дольше. Но есть способы еще больше сократить потребление энергии — использовать умное освещение. Для освещения я в основном и покупал гаджеты на AliExpress. Так как у нас продаются они же, но в полтора-два раза дороже. Например, в люстрах и торшерах у меня установлены такие лампы, для подсветки я использую такую ленту, а для управления большими системами светильников — такие реле.

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Светодиодная лампочка требует меньше электроэнергии для работы, не выделяет тепла и работает гораздо дольше обычной — более 10 000 часов. Но вы можете сделать ее еще более эффективной, сделав ее умной. Добавление интеллектуального освещения в ваш дом может стать одним из самых простых способов снизить затраты на электроэнергию и уменьшить воздействие на нашу планету.

Умный дом это дорого?

Некоторые могут подумать, что добавление умного света в дом — это очень дорого, и в какой-то момент так оно и было. Тем не менее, сейчас технологии стали настолько доступными, что говорить о высокой стоимости не приходится. Поэтому стоимость входа в строительство умного дома значительно снизилась за последние несколько лет. Теперь доступно множество отличных дешевых умных ламп. Например, привычные нам Xiaomi стоят от 1000 рублей, а решения от Rubetek, Hiper или других производителей можно найти меньше, чем за 700 рублей. Пусть они и ниже качеством, но снижение цены на их примере становится очень эффективным. А еще самих приборов становится больше, и они выходят за пределы обычного включения и выключения света.

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Часто вам придется иметь дело с несколькими приложениями на телефоне для каждого бренда, что разочаровывает. Но есть голосовые ассистенты, которые собирают в себя множество разных типов устройств. Такие системы есть у Яндекса, Mail.ru, Сбера и других. А еще можно выбрать одного производителя умного дома и собирать все компоненты так, чтобы они работали через одно приложение.

Умное освещение помогает экономить энергию за счет планирования времени включения и выключения, затемнения и других параметров управления. Можно настроить не только включение и выключение по расписанию, но и возможность связки с датчиком движения. Можно даже сделать так, чтобы лампа светилась в половину мощности. Это не только экономно, но и удобно.

Автоматизация дома

А еще, если вы ушли из дома и думаете, выключили ли свет в той или иной его части, вы можете это проверить, просто открыв приложение на телефоне. А если у вас есть дополнительные приборы, вы можете удаленно управлять домом. Например, включать кондиционер строго к своему приходу, чтобы он не работал целый день и не тратил много энергии просто так.

Устройств для умного дома гораздо больше, чем просто светильники. Из самого простого можно отметить розетки (я использую такие), выключатели (я использую такие), реле, простейшие бытовые приборы (например, такие) и сложная техника для дома. Я в основном выбрал Xiaomi/Aqara/Mijia (по сути одно и то же), начав с одной лампочки. Теперь у меня есть даже увлажнитель воздуха и пылесос бренда. Но есть и другие приборы. Например, пара гаджетов от Hiper и телевизоры LG, которыми тоже можно управлять голосом и выключать одной командой.

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Если вы не хотите покупать, например, увлажнитель для дома с интеллектуальным управлением, можно купить умную розетку. Подключаете увлажнитель к розетке и настраиваете включение и выключение по расписанию. А если у вас есть датчик влажности, то можно и вовсе автоматизировать процесс для удержания влажности в диапазоне температур. При этом все настраивается очень просто и быстро — буквально за 1-2 минуты.

Такой же процесс можно настроить для работы кондиционера. Он требует много энергии, и если в нем нет нормального встроенного таймера, то добавить его можно при помощи умной розетки за 1000 рублей. А еще и управлять ей сможете из любой точки мира, где есть интернет.

Пример использования умного дома

В качестве одного из нестандартных примеров использования таких гаджетов, могу назвать необходимость, которая у меня была в свое время, когда мне надо было вставать ночью, чтобы приготовить смесь для маленького ребенка, и мне нужна была горячая вода. Я подключал чайник к умной розетке, включал его, но выключал розетку. За пять минут до будильника она включалась, на чайник шло питание и он вскипал в обычном режиме, выключаясь после достижения рабочей температуры. В итоге я экономил несколько минут сна на ожидании закипания, не успевал разгуляться и спокойно ложился спасть после того, как заканчивал процесс кормления.

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Как видим, умные гаджеты могут не только работать в связке друг с другом, обеспечивая более удобное управление всеми процессами. Они могут так же экономить время и электроэнергию. А если углубиться в процесс еще больше, то и добиваться снижения нагрузки на экологию. Но об этом с рамках использования одной-двух лампочек вряд ли кто-то будет задумываться.

Независимо от того, решите ли вы начать с небольшого количества розеток и лампочек в своем доме или сразу с чистого листа соберете большую систему, это все равно позволит вам выйти на новый уровень использования дома. Но хочу предупредить, что этот процесс затягивает. Я начал с одной лампочки и теперь не могу остановиться, перепробовав десятки гаджетов.