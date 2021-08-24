Какие умные часы купить для Android в 2021

Принято считать, что смарт-часы обязательно должны стоить дорого. Поэтому пользователи Android в большинстве своём предпочитают покупать фитнес-браслеты. Да, они не такие стильные и функциональные, но зато стоят в десятки раз дешевле, чем какие-нибудь Apple Watch или Galaxy Watch от Samsung. Ведь это они задали такую высокую планку, что теперь многие всерьёз думают, что других смарт-часов, достойных внимания, кроме этих не существует. Но это большое заблуждение, потому что классные смарт-часы для Android можно купить даже дешевле, чем за 3000 рублей.

Постулат о том, что часы должны быть дорогими, родился практически на пустом месте. Просто Apple и Samsung, которые первыми ступили на эту почву, не могли торговать бюджетными аксессуарами. Это бы не вязалось с ценами их смартфонов.

В результате Apple Watch и Galaxy Watch стоят как полноценный флагман на Android. Но китайским производителям было неинтересно играть с А-брендами по их правилам, и они создали свои, начав выпускать умные часы со схожей функциональностью, но в разы дешевле.

Умные часы Xiaomi. Цена и функции

Maimo Watch – это часы, которые отлично подойдут пользователю Android, который не готов переплачивать за позиционирование. Ведь с точки зрения функциональных возможностей здесь всё очень даже ок, учитывая цену всего в 2500 рублей:

Мониторинг сердечного ритма

Голосовое управление через Alexa

Водонепроницаемость до 50м

Измерение кислорода в крови

Автономность – 10/21 дней

Кстати, бренд Maimo принадлежит Xiaomi. Так что в качестве и надёжности Maimo Watch можно не сомневаться. Покупая часы, можно быть уверенным, что вы делаете правильный выбор.

Дисплей смарт-часов прикрыт закалённым стеклом с 2,5D-скруглением и в целом довольно крупный – целых 1,69 дюйма. У Honor Band 6 диагональ такая же, но тут другое соотношение сторон. Экран у Maimo Watch почти квадратный. На таком помещается много информации. Можно даже просматривать фотографии, не говоря уже о прочтении уведомлений.

Несмотря на крупный экран, который должен потреблять много ресурсов, живут Maimo Watch до трёх недель от одной зарядки в зависимости от выбранного сценария использования. В активном режиме (постоянный контроль здоровья, непрерывные уведомления, использование приложений и беспроводных интерфейсов) часы проживут 10 дней.

А, если вы ослабите нагрузку и будете использовать их только для уведомлений, будильника и шагомера, то Maimo Watch вытянут и 21 день. Это реально много, учитывая, что автономность тех же Apple Watch измеряется не днями, а часами, а стоят они примерно в 10 раз дороже.

Дешёвые смарт-часы с АлиЭкспресс

Maimo Watch имеют прямоугольный форм-фактор, за счёт чего немного напоминают Apple Watch. Но это ошибочное суждение. В конце концов, так можно сказать о любых смарт-часах в прямоугольном корпусе. Но выглядят часы и правда стильно.

Колесо прокрутки на боковой грани придаёт им сходства с аналоговыми часами, а отсутствие других элементов управления делает внешний вид Maimo Watch более лаконичным. Короче, мне такое исполнение нравится больше, чем Apple Watch.

Maimo Watch отлично подходят для любителей спорта и тех, кто следит за своим здоровьем. Часы могут отслеживать изменения вашего пульса непрерывно в течение суток, чтобы затем предоставить вам отчёт о работе вашего сердца, помогая выявлять такие расстройства, как тахикардия, нарушения ритма и т.д. А ещё Maimo Watch могут определять признаки стресса и давать советы по тому, как его избегать. Короче, кайф.

Если вы любите менять стили, Maimo Watch – точно для вас.

Во-первых, часы предусматривают замену ремешков. Пока в продаже есть только четыре цветовых варианта: оранжевый, изумрудный, чёрный и белый. Однако нет сомнений, что в будущем появятся и другие вариации.

Во-вторых, пользователи смогут менять циферблаты. На экран можно установить либо фото из галереи, либо один из предустановленных вариантов либо дождаться обновления, которое выйдет в сентябре, и скомпоновать уже свой вариант циферблата.

Maimo Watch стоят очень недорого — всего 2500 рублей. Правда, чтобы получить такую цену, вам нужно выполнить ряд условий:

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Купить Maimo Watch

Учитывайте, что количество промокодов ограничено и равно всего 1000 штук. Поэтому, если вы собирались приобрести себе классные и недорогие смарт-часы, лучше не зевать, а покупать, пока есть возможность урвать гаджет по лучшей цене.