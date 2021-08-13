Недорогие TWS-наушники Honor Earbuds 2 Lite. Стоит ли их покупать?

Даже несмотря на то, что компания Honor теперь является независимым брендом, ее наушники всегда находились как-то вне системы. То есть они не зависят от операционной системы, на них не влияет положение компании и для них не важно, сколько смартфонов ты продаешь в год. Тем не менее, отношение к наушникам после того, как Honor стала самостоятельной компанией, стало как к новому продукту, а не как к продолжению предыдущих линеек. Не так давно ко мне на тест попали наушники Honor Earbuds 2 Lite, у которых как обычно хватает плюсов и минусов. В этой статье поделюсь небольшим опытом использования и расскажу о тех самых плюсах и минусах.

Активное шумоподавление, 32-часовое время автономной работы и невысокая цена. Если в паре слов рассказать об этих наушниках, то это все. Но думаю, что вам хочется узнать о них поподробнее.

Как выглядят Honor Earbuds 2 Lite

Наушники Honor Earbuds 2 Lite упакованы в прямоугольный зарядный кейс с портом USB Type-C снизу и едва заметной кнопкой сбоку. Она нужна для подключения к новым устройствам. Но к этому мы еще вернемся.

Беспроводной зарядки у наушников нет, но зато в комплекте есть кабель питания, а разъем универсален. Вы с легкостью сможете использовать свой собственный адаптер от телефона, если покупали его относительно недавно.

Чем отличаются наушники Honor от наушников Huawei

Несмотря на то, что Huawei и Honor больше не вместе, новые наушники все равно очень похожи на Huawei FreeBuds 4i. Возможно, из-за того, что продукт разрабатывается не в течение месяца, и работы начались еще во времена сотрудничества с Huawei.

В зарядном кейсе Honor Earbuds 2 Lite сидят хорошо. Иногда кажется, что даже слишком хорошо. Вытащить их довольно сложно, особенно, если руки влажные. Часть, которая осталась сверху, очень небольшая и приходится приложить усилие для извлечения. Так же лично от себя добавлю еще одну придирку. В закрытом положении крышка фиксируется магнитами, а в открытом — не фиксируется ничем и закрывается под своим весом. Но учитывая стоимость наушников, я готов закрыть на это глаза.

Зато Earbuds 2 Lite очень удобно сидят в ухе. Конечно, в сочетании с правильной парой амбушюр. В комплекте всего три размера, но этого должно хватить, чтобы выбрать тот, что нужен вам. Я остановился на средних и для меня посадка оказалась просто идеальной.

Как управлять TWS-наушниками

Для управления на ”ножках” предусмотрены сенсорные датчики. Они поддерживают жесты, позволяя управлять музыкой и телефонными звонками. К такому способу надо привыкнуть, но многие согласятся с тем, что это удобнее кнопок и тем более постукиваний.

Оба наушника получили по два микрофона для более качественного считывания звука. Есть также микрофоны, направленные внутрь, для обеспечения работы шумоподавления. Внутри же находятся еще и оптические датчики, чтобы наушник понимал, когда его вытаскивают из уха, и приостанавливал воспроизведение.

Приложение для управления наушниками

Наушники являются стандартным Bluetooth-аксессуаром, то есть их можно подключать практически к любому устройству. Однако, чтобы получить все дополнительные функции, пользователям необходимо загрузить приложение Huawei AI Life. Оно выпускается для всех платформ.

Через приложение можно настроить основные способы управления Earbuds 2 Lite. Например, сделать так, чтобы двойное касание на каждом из наушников выполняло разные задачи.

Там же в приложении можно настроить режимы шумоподавления. Всего их три — выключено, включено и прозрачность. Каждый из них можно заблокировать в приложении, чтобы он не мешался, когда вы будете последовательно переключать их с самих наушников. Главное, помните, что для нормальной работы шумодава нужно, чтобы наушники правильно сидели в ушах. Если посадка будет неплотной, эффективность шумоподавления упадет в разы.

Как часто надо заряжать TWS-наушники

Без сомнения, сильной стороной Earbuds 2 Lite является аккумулятор. Каждый наушник получил батарею емкостью 55 мАч, а чехол добавляет еще 410 мАч. По подсчетам Honor, общее время автономной работы составляет 32 часа прослушивания. Зарядка довольно быстрая, но не запредельная, поэтому на чудеса рассчитывать не приходится.

Заявлено, что непрерывное воспроизведение без подзарядки составляет 10 часов с выключенным ANC и уровнем громкости 50%. Так долго слушать музыку в наушниках не стоит, но мои замеры показали, что реальное время работы близко к заявленному.

Если вы включите систему шумоподавления, время работы сократится примерно до 4 часов. А если прибавите громкость, то получите и того меньше. Но, несмотря на такие довольно хорошие показатели, не стоит заряжать наушники только после того, как они сядут. Лучше делайте это всегда, когда есть возможность.

Что касается качества звука, то тут все не так однозначно. С одной стороны, наушники звучат действительно неплохо, но только для своей ценовой категории. Несмотря на довольно большой 10-миллиметровый драйвер, звук не кажется гениальным. Я бы сказал, что он хороший и чистый, но не думайте, что получите больше, чем заплатите.

Если покупаете наушники для прослушивания подкастов и просмотра видео, то Honor Earbuds 2 Lite будут для вас отличным вариантом. С музыкой дела могли бы быть получше, если бы приложение AI Life позволяло менять настройки эквалайзера, но делать это придется только в самом смартфоне.

Зато однозначным плюсом будет поддержка Bluetooth 5.2 с возможностью подключения у двум устройствам. Так можно, например, слушать музыку с телефона на улице, а когда спустишься в метро, начать смотреть видео на телефоне. И все это не переключая наушники на другой источник.

Сколько стоять ЕЦЫ-наушники Honor

В целом я могу сказать, что Honor выпустила хорошие наушники. У них, как и у любых других, есть минусы. Но получить активное шумоподавление, приемлемый звук и возможность долгой работы меньше, чем за 5 000 рублей — уже хорошо.

Наушники являются новинкой и пока продаются по предзаказу. Зато при покупке на официальном сайте Honor в подарок вам дадут фитнес-браслет. Ну, а если акция закончится, купить их можно будет на AliExpress по довольно привлекательной цене.