Мессенджер MAX за последние месяцы превратился из любопытного эксперимента в полноценную площадку, где живут каналы на любой вкус — от научпопа до кулинарии. Подписчиков у топовых уже сотни тысяч, и это явно только начало. Я собрал десятку каналов, на которые сам подписан и которые реально читаю, а не пролистываю. А если вы только осваиваетесь в MAX и пока путаетесь в значках рядом с названиями каналов, загляните в наш материал о верификации в Telegram — в национальном мессенджере логика похожая, разберётесь за пару минут. Мы же расскажем, на что подписаться в МАКС новичку.

Канал про ремонт на даче, стройку и огород

Если у вас есть шесть соток, гараж с инструментами или хотя бы балкон, который хочется превратить во что-то приличное — канал Дача своими руками должен быть у вас в подписках. Авторы делятся советами про ремонт, стройку, сад и огород простым языком, без занудных лекций о том, какой шуруповёрт лучше.

Тут разбирают, как починить протекающий кран, чем замазать трещину в фундаменте, когда сажать томаты и почему компост не воняет, если делать его правильно. Лайфхаки для дачи реально рабочие — видно, что ребята сами всё это делали руками, а не переписали с первого попавшегося сайта. Подписывайтесь, если устали гуглить «как закрепить полку».

Канал про дачу

Канал о правописании и значении русских слов

Культура речи и саморазвитие — канал, после которого начинаешь ловить себя на том, что в чате с друзьями расставляешь запятые. Здесь разбирают русский язык, правописание, значения слов и происхождение крылатых фраз — но без занудства школьной учительницы. Откуда взялось «филькина грамота», почему «кофе» теперь можно среднего рода и в чём разница между «одеть» и «надеть».

Все короткие посты про правила русского языка, которые читаются за полминуты, а в голове остаются надолго. Особенно зашли разборы устаревших слов, которые вроде понятны, а на деле значат совсем не то, что мы думаем. Хороший способ подтянуть грамотность фоном, без учебников.

Канал про русский язык

Канал про iPhone и технику Apple

Самые оперативные новости об iPhone, обзоры, лайфхаки, опросы и большие статьи — в канале AppleInsider.ru, что нужно знать про экосистему Apple, в одном месте и без воды. Как только Apple что-то анонсирует, презентует или ломает очередным обновлением — уже все есть. Найдете решение проблем с новой iOS или нерабочим блютузом.

Плюс много прикладных штук: как продлить жизнь батарее, какие настройки включить после обновления, что делать, если iCloud перестал принимать оплату. Опросы тоже живые — авторы реально читают комментарии и спорят с подписчиками. Подписывайтесь, в общем — не пожалеете.

AppleInsider.ru в MAX

Канал про спорт: футбол и баскетбол в MAX

Официальный канал главного спортивного сайта страны — и это всё, что нужно знать, если вы хоть как-то следите за спортом. Футбол, баскетбол, теннис, хоккей — тут есть всё, причём не только результаты матчей, а ещё трансферные слухи, разборы тактики, мемы про судей и интервью, которые реально интересно читать.

Мне нравится, что подача не сухая, как у новостных агрегаторов: есть характер, есть мнение, есть юмор. Да и горячие новости первым делом попадают сюда. Если вы фанат конкретного клуба — подпишетесь на Спортс и будете получать всё важное в одном месте, без необходимости держать десять закладок в браузере. Удобно для тех, кто следит за спортом между делами.

Спортс в МАХ

Канал с простыми и недорогими рецептами

Канал с рецептами для тех, кто хочет вкусно есть, но не хочет ради ужина влезать в долги. Здесь публикуют рецепты простых и недорогих блюд — таких, которые реально готовят дома, а не для красивой картинки в журнале. Курица с картошкой в духовке, ленивые голубцы, домашняя пицца на сковороде, супы из того, что осталось в холодильнике.

Бонус — авторы стараются укладываться в адекватную калорийность, так что фигуру тоже не убьёте. Лично я уже крутые рецепты отсюда забрал на постоянку, а не просто добавил в Избранное: получается вкусно, быстро и не разорительно. Идеальный канал для тех, кто устал от доставки.

Бюджетные рецепты

Новости, обзоры и инструкции для Android

В канале AndroidInsider.ru сможете узнавать свежие новости от Samsung, Xiaomi, Google и менее известных брендов, а также читать обзоры новинок, сравнения флагманов, разборы фишек Android. Здесь есть инструкции на все случаи жизни — от настройки нового аппарата до восстановления удалённых фото.

Тут вы найдёте ответ практически на любой вопрос, который вообще можно задать про телефон на Андроид. Отдельный кайф — материалы про приложения и сервисы, которые реально работают в России, без бесполезных рекомендаций софта, до которого не дотянуться. Ну и самое главное — всё по делу, без воды и домыслов.

AndroidInsider.ru в MAX

Столярное дело для начинающих

Подписался на Столярку для начинающих ради любопытства, остался ради видео, на которых из обычной доски за пятнадцать минут получается красивая полка. Канал про столярное мастерство, ремонт и создание мебели своими руками — причём подача рассчитана на новичков, без терминологии, от которой хочется закрыть вкладку.

Объясняют, какие инструменты реально нужны, а какие — маркетинг, как не запороть первый проект и почему стамеска должна быть острой. Видосов много, лайфхаков про столярное дело ещё больше, и после пары недель чтения начинаешь смотреть на старый табурет с мыслью «да я ж тоже так могу». Опасный канал для семейного бюджета — потянет на покупку инструментов.

Столярка для начинающих

Европа Плюс в МАКС — музыка, видео и гороскопы

Канал радио номер один в России — и это, в общем, не нуждается в долгом представлении. Европа Плюс переехала в MAX со всем фирменным набором: подборки музыки, видосики со студии, шутки от ведущих Бригады У, опросы, гороскопы и конкурсы, к которым многие привыкли ещё за рулём по дороге на работу.

Лента живая, обновляется часто, и это не сухая трансляция эфира — контент именно под формат канала. Удобно, если хочется лёгкого настроения фоном: зашёл, услышал и нашел свежий трек, посмотрел опрос, ушёл с улыбкой. Хороший пример того, как большие медиа адаптируются под новые площадки.

Европа Плюс

Наука, здоровье, технологии в МАКС

Хотите понимать, как устроен мир, но не готов читать научные статьи на двадцать страниц? Наука, технологии, здоровье, космос, человек — всё это разбирают человеческим языком, без академического пафоса в канале Hi-News.

Почему мы зеваем, что не так с теорией большого взрыва, как работает ИИ, можно ли реально жить до ста лет — темы цепляют, а формат подачи короткий и понятный. Отдельно нравится, что авторы не скатываются в жёлтые заголовки: тут всё аккуратно, со ссылками на исследования. Подписывайтесь, если научная тематика не дает спокойно спать — за месяц чтения реально становишься умнее.

Канал Hi-News

Где найти музыку советской эстрады

Эстрада СССР — машина времени для тех, кто застал ту эпоху, и культурный ликбез для тех, кто не застал. На канале выкладывают советские музыкальные шлягеры — от Магомаева до забытых ансамблей, которые гремели в семидесятых, а потом куда-то пропали.

Включаешь и ловишь себя на том, что подпеваешь песням, которые вроде бы никогда осознанно не учил — они просто живут в голове из детства. Подписан мой отец, а теперь и я там зависаю по вечерам — отличный фон для готовки или вечернего чтения. Чистая ностальгия по музыке СССР без лишнего шума, что в наше время дорогого стоит.

Эстрада СССР