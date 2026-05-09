Мессенджер MAX за последние месяцы превратился из любопытного эксперимента в полноценную площадку, где живут каналы на любой вкус — от научпопа до кулинарии. Подписчиков у топовых уже сотни тысяч, и это явно только начало. Я собрал десятку каналов, на которые сам подписан и которые реально читаю, а не пролистываю. А если вы только осваиваетесь в MAX и пока путаетесь в значках рядом с названиями каналов, загляните в наш материал о верификации в Telegram — в национальном мессенджере логика похожая, разберётесь за пару минут. Мы же расскажем, на что подписаться в МАКС новичку.
Канал про ремонт на даче, стройку и огород
Если у вас есть шесть соток, гараж с инструментами или хотя бы балкон, который хочется превратить во что-то приличное — канал Дача своими руками должен быть у вас в подписках. Авторы делятся советами про ремонт, стройку, сад и огород простым языком, без занудных лекций о том, какой шуруповёрт лучше.
Тут разбирают, как починить протекающий кран, чем замазать трещину в фундаменте, когда сажать томаты и почему компост не воняет, если делать его правильно. Лайфхаки для дачи реально рабочие — видно, что ребята сами всё это делали руками, а не переписали с первого попавшегося сайта. Подписывайтесь, если устали гуглить «как закрепить полку».
Канал о правописании и значении русских слов
Культура речи и саморазвитие — канал, после которого начинаешь ловить себя на том, что в чате с друзьями расставляешь запятые. Здесь разбирают русский язык, правописание, значения слов и происхождение крылатых фраз — но без занудства школьной учительницы. Откуда взялось «филькина грамота», почему «кофе» теперь можно среднего рода и в чём разница между «одеть» и «надеть».
Все короткие посты про правила русского языка, которые читаются за полминуты, а в голове остаются надолго. Особенно зашли разборы устаревших слов, которые вроде понятны, а на деле значат совсем не то, что мы думаем. Хороший способ подтянуть грамотность фоном, без учебников.
Канал про iPhone и технику Apple
Самые оперативные новости об iPhone, обзоры, лайфхаки, опросы и большие статьи — в канале AppleInsider.ru, что нужно знать про экосистему Apple, в одном месте и без воды. Как только Apple что-то анонсирует, презентует или ломает очередным обновлением — уже все есть. Найдете решение проблем с новой iOS или нерабочим блютузом.
Плюс много прикладных штук: как продлить жизнь батарее, какие настройки включить после обновления, что делать, если iCloud перестал принимать оплату. Опросы тоже живые — авторы реально читают комментарии и спорят с подписчиками. Подписывайтесь, в общем — не пожалеете.
Канал про спорт: футбол и баскетбол в MAX
Официальный канал главного спортивного сайта страны — и это всё, что нужно знать, если вы хоть как-то следите за спортом. Футбол, баскетбол, теннис, хоккей — тут есть всё, причём не только результаты матчей, а ещё трансферные слухи, разборы тактики, мемы про судей и интервью, которые реально интересно читать.
Мне нравится, что подача не сухая, как у новостных агрегаторов: есть характер, есть мнение, есть юмор. Да и горячие новости первым делом попадают сюда. Если вы фанат конкретного клуба — подпишетесь на Спортс и будете получать всё важное в одном месте, без необходимости держать десять закладок в браузере. Удобно для тех, кто следит за спортом между делами.
Канал с простыми и недорогими рецептами
Канал с рецептами для тех, кто хочет вкусно есть, но не хочет ради ужина влезать в долги. Здесь публикуют рецепты простых и недорогих блюд — таких, которые реально готовят дома, а не для красивой картинки в журнале. Курица с картошкой в духовке, ленивые голубцы, домашняя пицца на сковороде, супы из того, что осталось в холодильнике.
Бонус — авторы стараются укладываться в адекватную калорийность, так что фигуру тоже не убьёте. Лично я уже крутые рецепты отсюда забрал на постоянку, а не просто добавил в Избранное: получается вкусно, быстро и не разорительно. Идеальный канал для тех, кто устал от доставки.
Новости, обзоры и инструкции для Android
В канале AndroidInsider.ru сможете узнавать свежие новости от Samsung, Xiaomi, Google и менее известных брендов, а также читать обзоры новинок, сравнения флагманов, разборы фишек Android. Здесь есть инструкции на все случаи жизни — от настройки нового аппарата до восстановления удалённых фото.
Тут вы найдёте ответ практически на любой вопрос, который вообще можно задать про телефон на Андроид. Отдельный кайф — материалы про приложения и сервисы, которые реально работают в России, без бесполезных рекомендаций софта, до которого не дотянуться. Ну и самое главное — всё по делу, без воды и домыслов.
Столярное дело для начинающих
Подписался на Столярку для начинающих ради любопытства, остался ради видео, на которых из обычной доски за пятнадцать минут получается красивая полка. Канал про столярное мастерство, ремонт и создание мебели своими руками — причём подача рассчитана на новичков, без терминологии, от которой хочется закрыть вкладку.
Объясняют, какие инструменты реально нужны, а какие — маркетинг, как не запороть первый проект и почему стамеска должна быть острой. Видосов много, лайфхаков про столярное дело ещё больше, и после пары недель чтения начинаешь смотреть на старый табурет с мыслью «да я ж тоже так могу». Опасный канал для семейного бюджета — потянет на покупку инструментов.
Европа Плюс в МАКС — музыка, видео и гороскопы
Канал радио номер один в России — и это, в общем, не нуждается в долгом представлении. Европа Плюс переехала в MAX со всем фирменным набором: подборки музыки, видосики со студии, шутки от ведущих Бригады У, опросы, гороскопы и конкурсы, к которым многие привыкли ещё за рулём по дороге на работу.
Лента живая, обновляется часто, и это не сухая трансляция эфира — контент именно под формат канала. Удобно, если хочется лёгкого настроения фоном: зашёл, услышал и нашел свежий трек, посмотрел опрос, ушёл с улыбкой. Хороший пример того, как большие медиа адаптируются под новые площадки.
Наука, здоровье, технологии в МАКС
Хотите понимать, как устроен мир, но не готов читать научные статьи на двадцать страниц? Наука, технологии, здоровье, космос, человек — всё это разбирают человеческим языком, без академического пафоса в канале Hi-News.
Почему мы зеваем, что не так с теорией большого взрыва, как работает ИИ, можно ли реально жить до ста лет — темы цепляют, а формат подачи короткий и понятный. Отдельно нравится, что авторы не скатываются в жёлтые заголовки: тут всё аккуратно, со ссылками на исследования. Подписывайтесь, если научная тематика не дает спокойно спать — за месяц чтения реально становишься умнее.
Где найти музыку советской эстрады
Эстрада СССР — машина времени для тех, кто застал ту эпоху, и культурный ликбез для тех, кто не застал. На канале выкладывают советские музыкальные шлягеры — от Магомаева до забытых ансамблей, которые гремели в семидесятых, а потом куда-то пропали.
Включаешь и ловишь себя на том, что подпеваешь песням, которые вроде бы никогда осознанно не учил — они просто живут в голове из детства. Подписан мой отец, а теперь и я там зависаю по вечерам — отличный фон для готовки или вечернего чтения. Чистая ностальгия по музыке СССР без лишнего шума, что в наше время дорогого стоит.