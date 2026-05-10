Недавно разобрал, как работает расшифровка голосовых сообщений в MAX, и там нет никаких лимитов, в отличие от Telegram с его двумя бесплатными расшифровками в неделю. Это уже один повод. Но у мессенджера MAX есть еще пять вещей, которых в Telegram нет от слова совсем. Пишу об этом без восторга, но честно: функции реальные. Пусть и появились не потому что кто-то очень старался, а потому что так получилось.

Какой мессенджер работает в России

Начнем с самого очевидного. Telegram в России заблокирован вместе с другими иностранными мессенджерами. Многие уже привыкли открывать приложение и видеть крутящийся кружок вместо сообщений. Добро пожаловать в 2026 год, где новости из мира Android мы теперь читаем через канал AndroidInsider.ru в MAX.

MAX нельзя заблокировать в России.

MAX и Telegram в этом плане — небо и земля. Заблокируют ли MAX в России?Конечно, нет. Заблокировать государственный мессенджер, который государство само и продвигает, — это примерно как запретить себе дышать. Включен в белые списки, работает при ограничениях мобильного интернета, не замедляется. MAX лучше Telegram ровно в одном сценарии: когда Telegram не работает, а госмессенджер работает. И это единственный сценарий, в котором я открываю MAX без внутреннего сопротивления.

Коды подтверждения в MAX

Вот это неожиданно полезная вещь. Коды подтверждения в MAX — это функция, которую Telegram никогда не предложит просто потому, что у него нет договоренностей с российскими сервисами.

Сейчас коды для входа и подтверждения операций через MAX присылают Госуслуги, Сбербанк, Т-Банк, Альфа-Банк, ВКонтакте и десятки других российских сервисов. Вместо того чтобы ждать SMS, которое может прийти с задержкой из-за ограничения мобильной связи или не прийти вовсе при слабом сигнале, код прилетает прямо в MAX мгновенно.

Коды от банков и Госуслуг в MAX приходят и не теряются.

Практически это выглядит так: при входе в банковское приложение выбираете «Получить код в MAX» вместо SMS, и через секунду он уже у вас. Никакой магии, просто удобно. Особенно когда едешь в метро и SMS по два раза приходят с опозданием на минуту.

Цифровой ID в MAX — что это

Это, пожалуй, самая амбициозная фича из достоинств MAX как платформы. Цифровой ID в MAX — это верифицированная цифровая личность внутри мессенджера, привязанная к вашим данным на Госуслугах. По сути — электронный паспорт в смартфоне.

Звучит пугающе, но вот практическое применение: подтверждение личности в сервисах без сканирования документов, верификация возраста при покупке алкоголя или лекарств, идентификация при получении государственных услуг. Со временем список мест, где принимают Цифровой ID, будет расширяться.

Цифровой ID — это ваши данные из Госуслуг в мессенджере.

Про то, какие данные получает Цифровой ID, писал отдельно: что именно видит сервис, которому вы предъявляете ID, и как это работает технически. Спойлер: ваши данные не передаются напрямую, только подтверждается факт соответствия. Как создать Цифровой ID в MAX:

Откройте MAX и перейдите в раздел «Профиль». Найдите пункт «Цифровой ID» и нажмите на него. Нажмите «Создать» и следуйте инструкции по привязке к Госуслугам. Подтвердите личность через вход в Госуслуги — понадобятся логин и пароль. После подтверждения в профиле появится значок верифицированного ID.

Делать его или нет — личное дело каждого. Все ваши данные уже есть на Госуслугах, если вы ими пользуетесь. Цифровой ID просто делает доступ к ним быстрее.

Что такое Сферум в MAX

Сферум в MAX — это образовательная платформа для школьников, студентов и учителей, встроенная прямо в мессенджер. Если Telegram для школы — это просто общий чат в заблокированной родительской группе, то Сферум — полноценная среда: классные чаты, звонки, расписание, домашние задания, общение с учителями в рамках официальной системы.

Сферум в MAX — де-факто обязательная вещь для семей со школьниками.

Для тех, у кого дети учатся в школе, Сферум в MAX давно перестал быть опциональным. Многие школы перевели официальное общение именно туда: и родителям, и детям приходится пользоваться. Плюс в том, что все это работает внутри одного приложения, а не разбросано по десяти разным сервисам.

Запись к врачу через MAX

И наконец — то, что действительно работает и реально полезно. К врачу через MAX можно записаться прямо из мессенджера через интеграцию с Госуслугами и региональными медицинскими системами.

Не нужно заходить в отдельное приложение, искать нужную поликлинику, вспоминать логин. Открываете MAX, находите сервис записи к врачу, авторизуетесь через Цифровой ID или Госуслуги — и записываетесь. Доступные талоны, напоминание о приеме, возможность отменить запись — всё прямо в мессенджере.

Запись к врачу через MAX — реально удобная функция, которая в Telegram никогда не появится.

Как записаться к врачу через MAX, пошагово рассказывали в отдельном материале. Если коротко: раздел «Сервисы» в нижней панели навигации MAX, далее «Здоровье» или «Запись к врачу». Это тот случай, когда интеграция с государственными сервисами работает в плюс пользователю, а не только государству. Обсудить остальные сервисы в MAX и поделиться опытом можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru, если сможете запустить мессенджер Дурова.