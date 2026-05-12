Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с мессенджером Макс о технологическом взаимодействии. Суть простая: часть сообщений, которые раньше приходили в виде обычных SMS, теперь будет доставляться через мессенджер. Речь идёт о кодах подтверждения, уведомлениях от компаний и сервисных сообщениях. Для владельцев Android-смартфонов это ещё один повод разобраться, как именно национальный мессенджер встраивается в повседневные сценарии, ведь сейчас даже Госуслуги требуют код подтверждения из Макс.
Соглашение операторов с мессенджером Макс
12 мая все четыре оператора «большой четвёрки» официально договорились с приложением Макс о совместной работе. Соглашения подразумевают отправку пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений через мессенджер, а также развитие совместных продуктов, о чем уже активно спорят пользователи чата AndroidInsider в Макс.
На практике это означает, что пользователи смогут получать в Макс сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы. Систему протестировали совместно с Минцифры.
Как будут приходить SMS в мессенджер Макс
Уведомления внутри мессенджера Макс не будут сваливаться в общий чат. Для них предусмотрены отдельные защищённые папки: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Эти каталоги будут отмечены специальным знаком верификации, чтобы пользователь мог отличить настоящие сообщения от мошеннических. И, хотя данный сценарий находится на этапе планировки, настроить папки в Макс может любой из вас по нашей инструкции.
Особо важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Это важно: если у вас два телефона или планшет, код не уйдёт куда попало.
Почему не приходят SMS от оператора
Контекст у этого соглашения шире, чем кажется. С 1 августа 2025 года в России действует закон, позволяющий абонентам отказаться от массовых SMS-рассылок. Проблема в том, что в России заработал закон о запрете рассылок, и операторы начали блокировать вообще все автоматические сообщения, включая банковские коды и сервисные уведомления. Закон не разделяет рассылки по типам, поэтому под блокировку попадает всё подряд.
На этом фоне мессенджер Макс становится удобным каналом для бизнеса и госструктур: сообщения доставляются через интернет, не зависят от SMS-инфраструктуры и не попадают под действие антиспам-закона. Для операторов это способ не терять клиентов, которые жалуются на пропавшие коды.
Что переход SMS в мессенджер Макс значит для пользователей Android
Если вы пользуетесь Android-смартфоном в России, вот что стоит учесть:
- Мессенджер Макс с 1 сентября 2025 года обязателен для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Скорее всего, он уже есть на вашем устройстве.
- Коды для входа на Госуслуги уже сейчас приходят через Макс. Теперь к ним добавятся уведомления от компаний, работающих через операторов «большой четвёрки».
- Чтобы уведомления приходили вовремя, нужно отключить оптимизацию батареи для Макс. На оболочках вроде MIUI или EMUI стоит дополнительно включить автозапуск приложения.
- Номер телефона в Макс и на Госуслугах должен совпадать. Иначе коды просто не дойдут.
Кроме того, ранее Госуслуги начали отключать коды из SMS в пользу мессенджера. Подписание соглашений с операторами расширяет эту логику на коммерческий сектор.
Кому пригодятся SMS в мессенджере Макс
У схемы «все уведомления в одном приложении» есть очевидный риск. Если Макс по какой-то причине даст сбой (случалось неоднократно) или окажется недоступен, вы можете остаться без кодов подтверждения от нескольких сервисов одновременно. Национальный мессенджер работает только при наличии интернет-соединения, в отличие от SMS, которые приходят через сотовую сеть.
При этом пока никто не отменял возможность получать коды по SMS. Речь идёт о том, что Макс становится приоритетным каналом, а не единственным. Но тенденция понятна: государство и бизнес системно переводят пользователей на отечественный мессенджер, и с каждым месяцем игнорировать его становится сложнее. Если вы ещё не настроили Макс, сейчас подходящий момент: убедитесь, что приложение установлено, номер привязан, уведомления включены и оптимизация батареи отключена. Это займёт пару минут, но избавит от ситуации, когда нужный код подтверждения не приходит в самый неподходящий момент.