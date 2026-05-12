Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с мессенджером Макс о технологическом взаимодействии. Суть простая: часть сообщений, которые раньше приходили в виде обычных SMS, теперь будет доставляться через мессенджер. Речь идёт о кодах подтверждения, уведомлениях от компаний и сервисных сообщениях. Для владельцев Android-смартфонов это ещё один повод разобраться, как именно национальный мессенджер встраивается в повседневные сценарии, ведь сейчас даже Госуслуги требуют код подтверждения из Макс.

Соглашение операторов с мессенджером Макс

12 мая все четыре оператора «большой четвёрки» официально договорились с приложением Макс о совместной работе. Соглашения подразумевают отправку пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений через мессенджер, а также развитие совместных продуктов, о чем уже активно спорят пользователи чата AndroidInsider в Макс.

На практике это означает, что пользователи смогут получать в Макс сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы. Систему протестировали совместно с Минцифры.

Как будут приходить SMS в мессенджер Макс

Уведомления внутри мессенджера Макс не будут сваливаться в общий чат. Для них предусмотрены отдельные защищённые папки: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Эти каталоги будут отмечены специальным знаком верификации, чтобы пользователь мог отличить настоящие сообщения от мошеннических. И, хотя данный сценарий находится на этапе планировки, настроить папки в Макс может любой из вас по нашей инструкции.

Особо важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Это важно: если у вас два телефона или планшет, код не уйдёт куда попало.

Почему не приходят SMS от оператора

Контекст у этого соглашения шире, чем кажется. С 1 августа 2025 года в России действует закон, позволяющий абонентам отказаться от массовых SMS-рассылок. Проблема в том, что в России заработал закон о запрете рассылок, и операторы начали блокировать вообще все автоматические сообщения, включая банковские коды и сервисные уведомления. Закон не разделяет рассылки по типам, поэтому под блокировку попадает всё подряд.

На этом фоне мессенджер Макс становится удобным каналом для бизнеса и госструктур: сообщения доставляются через интернет, не зависят от SMS-инфраструктуры и не попадают под действие антиспам-закона. Для операторов это способ не терять клиентов, которые жалуются на пропавшие коды.

Что переход SMS в мессенджер Макс значит для пользователей Android

Если вы пользуетесь Android-смартфоном в России, вот что стоит учесть:

Мессенджер Макс с 1 сентября 2025 года обязателен для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Скорее всего, он уже есть на вашем устройстве.

Коды для входа на Госуслуги уже сейчас приходят через Макс. Теперь к ним добавятся уведомления от компаний, работающих через операторов «большой четвёрки».

Чтобы уведомления приходили вовремя, нужно отключить оптимизацию батареи для Макс. На оболочках вроде MIUI или EMUI стоит дополнительно включить автозапуск приложения.

Номер телефона в Макс и на Госуслугах должен совпадать. Иначе коды просто не дойдут.

Кроме того, ранее Госуслуги начали отключать коды из SMS в пользу мессенджера. Подписание соглашений с операторами расширяет эту логику на коммерческий сектор.

Кому пригодятся SMS в мессенджере Макс

У схемы «все уведомления в одном приложении» есть очевидный риск. Если Макс по какой-то причине даст сбой (случалось неоднократно) или окажется недоступен, вы можете остаться без кодов подтверждения от нескольких сервисов одновременно. Национальный мессенджер работает только при наличии интернет-соединения, в отличие от SMS, которые приходят через сотовую сеть.

При этом пока никто не отменял возможность получать коды по SMS. Речь идёт о том, что Макс становится приоритетным каналом, а не единственным. Но тенденция понятна: государство и бизнес системно переводят пользователей на отечественный мессенджер, и с каждым месяцем игнорировать его становится сложнее. Если вы ещё не настроили Макс, сейчас подходящий момент: убедитесь, что приложение установлено, номер привязан, уведомления включены и оптимизация батареи отключена. Это займёт пару минут, но избавит от ситуации, когда нужный код подтверждения не приходит в самый неподходящий момент.