Мессенджер «Макс» перестал работать в полном объёме, если на устройстве включён VPN. При попытке написать сообщение появляется сообщение «Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX». Это не единичный случай: аналогичные ограничения уже ввели маркетплейсы, операторы связи, Госуслуги и онлайн-кинотеатры. Разбираемся, что именно произошло, кого это затрагивает и как с этим жить на Android.

Как работает ограничение VPN в «Максе»

Если у вас на смартфоне включён VPN, при попытке отправить сообщение в мессенджере «Макс» вы увидите уведомление: «Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX». Читать переписку и каналы при этом, судя по описанию ограничений, можно, но отправить ничего не получится. Об этом регулярно пишут подписчики канала AndroidInsider.ru в мессенджере «Макс».

Важный нюанс: «Макс» не блокирует VPN на уровне системы и не влияет на другие приложения. Мессенджер определяет факт использования VPN и показывает предупреждение. Остальные приложения на телефоне продолжают работать как обычно. Если вы ещё не знакомы с мессенджером, стоит сначала разобраться, что такое Макс и как им пользоваться.

Почему «Макс» просит отключить VPN

Дело не в инициативе самого мессенджера. В конце марта 2026 года Минцифры провело совещание с руководителями более чем 20 крупнейших российских интернет-компаний. На этой встрече глава ведомства Максут Шадаев обозначил задачу: к 15 апреля площадки должны ограничить доступ пользователям с включённым VPN. По словам одного из источников РБК, 15 апреля — «не день Х, а скорее ориентир».

Минцифры объяснило свою позицию заботой о безопасности данных. По заявлению ведомства, большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и нередко используются злоумышленниками для перехвата трафика. Глава Минцифры при этом признал, что обсуждалась идея административной ответственности за использование VPN, но назвал её «решением в лоб, которое категорически не нравится». Для компаний ставки высоки. По данным СМИ, те сервисы, которые не введут ограничения, рискуют лишиться ИТ-аккредитации Минцифры и попасть под исключение из так называемых «белых списков».

Какие приложения не работают с VPN в России

«Макс» — далеко не единственное приложение, которое теперь просит отключить VPN. Ограничения затронули десятки крупных российских платформ. Вот основные категории:

Госуслуги: мобильное приложение перестало открываться при включённом VPN

мобильное приложение перестало открываться при включённом VPN Операторы связи: МТС, МегаФон и Билайн показывают предупреждения о возможных сбоях

МТС, МегаФон и Билайн показывают предупреждения о возможных сбоях Маркетплейсы: Ozon, Wildberries, DNS, «Детский мир», «Золотое яблоко»

Ozon, Wildberries, DNS, «Детский мир», «Золотое яблоко» Онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», Wink, START, Okko, «Иви»

«Кинопоиск», Wink, START, Okko, «Иви» Сервисы «Яндекса»: «Яндекс Go», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Погода», «Яндекс.Пэй»

«Яндекс Go», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Погода», «Яндекс.Пэй» Другие: HeadHunter, «Авиасейлс», «2ГИС», «Самокат», «Пятерочка»

Формат ограничений отличается. Одни приложения просто показывают предупреждение, другие полностью блокируют доступ. Но тенденция одна: если VPN включён, пользоваться российскими сервисами становится заметно менее удобно.

Что делать, если «Макс» блокирует VPN

Самый простой способ вернуть работоспособность «Макса» и других затронутых приложений — выключить VPN перед их использованием. Это можно сделать через шторку уведомлений на Android или в настройках VPN-приложения. После отправки сообщений VPN можно включить обратно.

Важно понимать практическое последствие. Если вы используете VPN для звонков в Telegram и одновременно общаетесь в «Максе», придётся выбирать: либо VPN для звонков, либо работающий «Макс». Одновременно использовать оба сценария на одном устройстве больше нельзя.

Кому важно отключить VPN для «Макса»

Ограничение напрямую касается тех, кто держит VPN включённым постоянно. Теперь при каждом обращении к «Максу», Госуслугам, маркетплейсам и десяткам других приложений VPN придётся отключать вручную. Тем, кто не пользуется VPN, ничего не изменится. Мессенджер продолжает работать как обычно. Пользователей за рубежом эта ситуация тоже не затрагивает: ограничение адресовано тем, кто использует VPN внутри России. «Макс» за границей работает через местное интернет-подключение без ограничений, если аккаунт зарегистрирован на российский номер.

Ситуация неприятная, но предсказуемая. Минцифры последовательно выстраивает систему, в которой VPN становится всё менее удобным для повседневного использования — не через прямой запрет, а через ограничения на стороне самих сервисов. Для владельцев Android-смартфонов это означает одно: привычка переключать VPN перед запуском российских приложений теперь становится нормой.