Противоударный корпус, защита от воды и мощный процессор. Этот планшет переживет конец света, а ты — нет

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Герасимов

Порой кажется, что в 2024 году производители гаджетов уже ничем не могут удивить рядового пользователя. Все устройства внешне напоминают друг друга и имеют более-менее приемлемую производительность, которой достаточно для повседневных задач. При этом у них зачастую есть необычные, но довольно бесполезные фишки, от которых мало толку в быту. В то же время, бренды не задумываются о главном — долговечности и надежности, чтобы такой хрупкий гаджет как планшет не было страшно уронить или залить водой. Но есть и приятные исключения, например, AGM PAD P2 ACTIVE. Этот планшет с защитой от ударов обладает и брутальной внешностью, и впечатляющей производительностью!

Противоударный корпус, защита от воды и мощный процессор. Этот планшет переживет конец света, а ты — нет. Этот планшет не боится ни ударов, ни воды, а еще имеет мощный процессор! Фото.

Этот планшет не боится ни ударов, ни воды, а еще имеет мощный процессор!

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ О ГАДЖЕТАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Недорогой планшет с защитой от ударов

AGM PAD P2 ACTIVEновейший планшет на Android, оснащенный громоздким, но практичным противоударным чехлом. Он собирается из нескольких частей, благодаря чему способен выдержать падения на твердые поверхности и даже в воду. Чехол защищен по всем топовым стандартам 2024 года: IP68, IP69K, включая армейский MIL-STD-810H. Таким образом, можете смело брать его хоть в лес, хоть на пляж, не боясь за сохранность устройства.

Недорогой планшет с защитой от ударов. Многослойный чехол превращает обычный планшет в неуязвимый. Фото.

Многослойный чехол превращает обычный планшет в неуязвимый

Дополнительной безопасности придает кольцо на чехле, куда спокойно пролезет ладонь: так гаджет можно придерживать, носить или элементарно использовать в качестве подставки. Если такой внешний вид вас отпугивает, можете снять противоударный чехол, после чего AGM PAD P2 ACTIVE превратится в обычный «гражданский» Андроид-планшет. Но что самое интересное — планшет будет защищен от воды даже без чехла!

Характеристики AGM PAD P2 ACTIVE

Какой планшет с хорошим процессором купить

Как ни крути, но защищенные устройства не отличаются высокой производительностью. Взять те же противоударные смартфоны, мощности которых едва хватает на игры! В AGM PAD P2 ACTIVE производителю каким-то образом удалось внедрить топовую начинку: планшет работает на чипе MediaTek Helio G99, который набирает свыше 400 000 очков в бенчмарках, и безо всяких проблем выдает производительность на уровне хороших смартфонов.

Какой планшет с хорошим процессором купить. Можете смело пользоваться планшетом без чехла — даже в таком состоянии он не боится воды. Фото.

Можете смело пользоваться планшетом без чехла — даже в таком состоянии он не боится воды

Планшет с защитой от воды поставляется в одной модификации с 8 Гб оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 Гб из встроенной хранилища. Последнее, к слову, здесь рассчитано на 256 Гб и есть поддержка карт памяти. Можно смело накачать в дорогу фильмов и сериалов да еще и в высоком качестве.

В конце концов, вы можете делать фотографии на планшет, не переживая за то, что смартфона нет под рукой. Камера на 50 мегапикселей у AGM PAD P2 ACTIVE отлично справится и с пейзажами, и портретами, а фронталка на 8 Мп поможет сделать селфи где-нибудь на фоне гор, чтобы поставить на аватарку или поделиться с друзьями.

Купить защищенный планшет

Какой планшет купить для просмотра фильмов

Несмотря на грозную внешность, AGM PAD P2 ACTIVE идеальный планшет для комфортного досуга. Как вы уже поняли, железо здесь справится с любыми играми, но если вы не любите их, можете просто поставить его на откидную подставку и посмотреть фильмы. Делать это можно с удобством, ведь экран AGM PAD P2 ACTIVE поддерживает технологию Widevine L1, которая делает видео четче.

Какой планшет купить для просмотра фильмов. Благодаря кольцу-подставке планшет можно приспособить для любых задач, включая просмотр видео. Фото.

Благодаря кольцу-подставке планшет можно приспособить для любых задач, включая просмотр видео

Кроме того, 11-дюймовый экран имеет разрешение Full HD и поддерживает частоту обновления в 90 Гц, поэтому его использование приносит несказанное удовольствие и обеспечивает плавную прокрутку. Вишенка на торте — четыре стереодинамика, расположенных по периметру корпуса. Они выдают шикарный звук в высоком качестве, благодаря чему вам не потребуется подключение дополнительной акустики.

Планшет с хорошим экраном

Какой планшет купить в 2024

AGM PAD P2 ACTIVE — универсальный гаджет на все случаи жизни. Помимо топовых характеристик и защищенного корпуса производитель также предусмотрел слот для двух сим-карт, надежно скрытый под прорезиненным кожухом. Таким образом, вы получаете планшет с LTE и можете не зависеть от точки доступа Wi-Fi. Водонепроницаемый планшет имеет мощную батарею на 8000 мА*ч, а вкупе с энергоэффективным процессором его хватит на долгие часы работы без подзарядки.

Какой планшет купить в 2024. AGM PAD P2 Active — шикарная и долговечная покупка по сравнению с другими планшетами. Фото.

AGM PAD P2 Active — шикарная и долговечная покупка по сравнению с другими планшетами

Радует и то, что AGM PAD P2 ACTIVE работает на фирменной оболочке R OS на базе Андроид 14, в которой есть масса встроенных фишек на каждый день. А вы наверняка будете счастливы узнать, что гаджет только-только появился в продаже эксклюзивно на АлиЭкспресс. Традиционно у первых покупателей есть шанс урвать противоударный планшет с защитой от воды по лучшей цене — всего за 18 807 рублей. Ничего более практичного и долговечного за эту сумму попросту не найти!

Купить планшет недорого

Теги
Лонгриды для вас
Видели это? Крутые товары с AliExpress для каждого, которые хочется купить

Давно ли вы находили что-то интересное на AliExpress? Наверняка, когда вы заходите туда, вы видите большое количество рекомендаций, основанных на том, что вы искали ранее. Даже если туда попадает что-то стоящее, вы все равно ограничиваетесь определённым кругом товаров, за пределы которого выйти довольно сложно. Сделать это можно, только открыв какой-то конкретный товар не из той категории, которую вы обычно ищете. С нашими подборками вы не только получите список интересных товаров, которые могли пропустить, но и, открыв его, разнообразите свою систему рекомендаций, чтобы видеть больше новых, разных, интересных товаров. Вот что мы приготовили для вас на этой неделе.

Читать далее
10 хороших товаров с AliExpress, которые помогут в ежедневных делах

В мире онлайн-шопинга AliExpress выступает как неиссякаемый источник удивительных находок. Однако среди множества предложений выделить действительно качественные товары бывает непросто. Чтобы вам было проще выбрать что-то для себя или в подарок, мы еженедельно готовим крутые подборки. Вот одна из них, в которой для вас будет много всего интересного. К определенной теме привязываться не будем, но рассмотрим товары, которые больше всего достойны внимания.

Читать далее
Nubia представила самый необычный телефон с двумя разъемами для наушников и не только

Вопрос о наличии разъема для наушников у телефона вызывает дискуссии среди производителей и пользователей. Некоторые считают, что его наличие является важной функцией, поскольку позволяет подключать любые стандартные наушники без необходимости использования переходников или покупки беспроводных моделей. Другие же считают, что отказ от разъема в пользу беспроводных технологий, таких как Bluetooth, делает устройство более компактным и удобным в использовании. Пока мы спорим об этом, некоторые производители не то, что не отказываются от разъема, и добавляют еще один. Разбираемся, зачем это нужно.

Читать далее