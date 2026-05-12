Есть товары с AliExpress, которые набирают тысячи заказов, — и я каждый раз думаю: ну не могут же все эти люди ошибаться. Поэтому я взял и проверил сам. Отобрал несколько находок с АлиЭкспресс, у которых рейтинги зашкаливают, а отзывы не выглядят как написанные ботами. Часть из них уже прописалась у меня дома, часть я заказал недавно — и готов рассказать, что из этого реально стоит внимания.

Набор бармена — теперь мешаю коктейли дома по вечерам

Я всегда считал, что нормальный коктейль можно сделать только в баре. Оказалось, что достаточно набора для приготовления коктейлей и пары рецептов из YouTube. В комплекте идёт всё основное: шейкер из нержавеющей стали (причём в форме пингвина — выглядит забавно), мерная ложка, мадлер, джиггер. Качество металла приличное, ничего не люфтит и не пахнет.

Взял в декабре, к новогодним праздникам — за два месяца намешал больше коктейлей, чем за весь предыдущий год в барах. Шейкер герметичный, ни разу не протёк. Единственное — мерный стаканчик мог бы быть потяжелее, но за эти деньги придираться глупо. Если ищете, что купить на AliExpress в подарок, — вот это точно попадание.

Цена: 1938 рублей

Петли TRX — повесил в коридоре и отменил абонемент

Абонемент в зал стоит 3-4 тысячи в месяц, а ходишь туда в лучшем случае раз в неделю. Я нашёл выход: петли TRX за разовую плату, которая меньше одного месяца в фитнес-клубе. С ними можно прокачать любые группы мышц — от спины и груди до пресса и ног. Нужна только точка крепления: дверь, турник или даже дерево в парке.

Качество строп и карабинов вполне достойное, нагрузку держат уверенно. Я вешу 85 кг и делаю рывковые упражнения — пока ничего не треснуло и не протёрлось. Ручки прорезиненные, не скользят даже с мокрыми ладонями. За 2400 рублей — это, по сути, домашний спортзал, который помещается в рюкзак.

Цена: 2400 рублей

Литровый термос — беру на работу каждое утро

Раньше я покупал кофе навынос каждый день — это минимум 200 рублей. Теперь заливаю чай в литровый термос утром и пью горячее до вечера. Объём — 1 литр, есть встроенный фильтр для заварки, крышка не протекает даже в сумке боком. Корпус из нержавейки, не пластиковый — это чувствуется и по весу, и по тому, как долго держит температуру.

По факту через 8 часов чай остаётся ощутимо тёплым, не кипяток, но пить приятно. Форма удобная — не слишком толстый, влезает в боковой карман рюкзака. За 1310 рублей это один из лучших термосов, что я видел на AliExpress. Окупается буквально за неделю, если считать расходы на кофе навынос.

Цена: 2650 рублей

Портативная ретро-консоль — дочь залипает, я тоже

Если вы застали Dendy и Sega, вы понимаете, о чём я. Портативная игровая консоль позволяет залить тысячи ретроигр и таскать их с собой. Экран 3,5 дюйма, яркий и с нормальными углами обзора, кнопки тактильные — не проваливаются и не залипают. Есть слот для SD-карты, так что память ограничена только вашим аппетитом к ROM’ам.

Дочь отобрала на второй день, пришлось ставить ей очередь. Для взрослого — ностальгия в чистом виде, для ребёнка — открытие целой эпохи. Автономность приличная, пару вечеров точно протянет без зарядки. За 2920 рублей — это, пожалуй, самый тёплый подарок из всей подборки товаров с AliExpress.

Цена: 3400 рублей

Светильник-камин — стоит на полке и собирает комплименты

Настоящий камин в квартире — это из области фантастики. А вот светильник с эффектом пламени — вполне реальная история. Внутри LED-анимация огня, которая выглядит на удивление правдоподобно, особенно в полутёмной комнате. Никакой опасности, никакого дыма, никакого обслуживания — воткнул в розетку и наслаждаешься.

Я поставил его на книжную полку в гостиной, и теперь каждый гость спрашивает, где такой взять. Габариты компактные, не занимает полстены. Свет тёплый, не раздражает глаза. Отличная штука для создания атмосферы — причём за совершенно смешные 1600 рублей. Настоящий камин стоит как подержанная машина, тут же — одна поездка на такси.

Цена: 1600 рублей

Рюкзак Tigernu — взял в командировку вместо чемодана

Проблема большинства рюкзаков — они либо маленькие, либо выглядят как туристический баул. Дорожный рюкзак Tigernu решает это элегантно: верхушка заворачивается, и объём регулируется от компактного городского до полноценного дорожного. Материал плотный, водоотталкивающий, швы аккуратные — видно, что бренд не первый год на рынке.

Внутри продуманная система карманов: отсек под ноутбук, органайзер для мелочей, боковые карманы для бутылки. Лямки широкие, спинка с вентиляцией — спина не потеет даже летом. За 3900 рублей вы получаете рюкзак, который в офлайне стоил бы тысяч 8-10. Один из тех товаров с AliExpress, где экономия совершенно очевидна.

Цена: 3900 рублей

Умные очки с камерой — снимаю видео без рук

Звучит как гаджет из фильма про шпионов, но умные очки с камерой — это уже вполне рабочая история. Встроенная камера снимает видео от первого лица, динамики передают звук через дужки — можно слушать музыку или принимать звонки, не затыкая уши. Подключаются по Bluetooth к любому Android-смартфону или iPhone.

Тут важно понимать: за 5к рублей вы не получите качество Ray-Ban. Но для записи коротких роликов на прогулке, велопрогулке или в путешествии — более чем достаточно. Вес минимальный, на носу сидят комфортно. Главное — не ожидать от них профессиональную оптику. Как гаджет для экспериментов и необычных ракурсов — находка с AliExpress за вменяемые деньги.

Цена: 5100 рублей

Мини-ПК Beelink на AMD Ryzen — заменил мне громоздкий системник

За 32 тысячи нормальный ноутбук не купишь — либо экран никакой, либо процессор из прошлого десятилетия. А вот мини-ПК от Beelink за эти деньги — совсем другое дело. Внутри AMD Ryzen 7, конфигурация 24 ГБ оперативки и 500 ГБ SSD. Этого хватает и для работы с документами, и для нетяжёлого гейминга, и для стриминга в 4K.

Раньше у меня стоял здоровый системник под столом — гудел, грелся, занимал место. Теперь на его месте коробочка размером с два кулака. Подключаете монитор, клавиатуру, мышь — и у вас полноценный десктоп. Работает тихо, нагрев умеренный. К Android-смартфону можно подключить как медиасервер по локальной сети. По соотношению мощности и цены — одна из лучших находок с AliExpress в этой подборке.

Цена: 44 300 рублей

Глюкометр Sinocare — купил маме и перестал волноваться

Контроль уровня сахара в крови — это не про мнительность, а про здравый смысл, особенно если в семье есть диабетики. Глюкометр Sinocare GA-3 делает замер за несколько секунд, результат отображается на крупном экране, не надо щуриться и гадать. В комплекте идёт всё необходимое: ланцеты, тест-полоски, чехол для хранения.

Я заказал его для мамы прошлой осенью. До этого она ходила в поликлинику раз в месяц — теперь измеряет глюкозу дома в любой момент. Прибор компактный, помещается в сумочку. Настройка — ноль, вставил полоску, приложил каплю крови, через пять секунд ответ. За 1,5к рублей — серьёзный медицинский прибор, а не игрушка. Что купить на AliExpress для пожилых родителей — вот мой главный ответ.

Цена: 1420 рублей

