Смартфоны в России и без того дорожают. Так еще кризис на рынке памяти, о котором мы писали подробно, рассказывая, что цены растут во всем мире. Но теперь российским покупателям добавили еще один повод потратить деньги прямо сейчас, а не откладывать. Минпромторг поддержал введение НДС на иностранные интернет-заказы уже с 1 января 2027 года, причем сразу в размере 22%. Подорожание смартфонов при таком раскладе будет ощутимым. Разбираю, сколько именно, и что стоит купить до того, как это случилось.

Какой налог на AliExpress в 2026 году

Прежде чем говорить о новом налоге, напомню, как устроена текущая система. Таможенная пошлина в 2026 году для покупок на иностранных маркетплейсах уже существует: она составляет 15% от суммы превышения беспошлинного порога. Сам беспошлинный порог в 2026 году — 200 евро (примерно 18 000 рублей) за одну посылку.

Это означает: если смартфон стоит, например, 300 евро, пошлина начисляется только на 100 евро превышения. При курсе 90 рублей за евро это примерно 1 350 рублей дополнительных расходов. Не катастрофа, но уже не бесплатно.

НДС на смартфоны из Китая

А вот теперь о новом. 6 мая 2026 года стало известно, что Минпромторг поддержал введение НДС 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет, с 1 января 2027 года. Параллельно Минфин рассматривает более мягкий вариант: 7% в 2027 году с поэтапным повышением до 14% в 2028 году и до 22% в 2029 году. Но Минпромторг настаивает на сразу 22%, и это тревожный сигнал.

Налог на маркетплейсы в таком размере фактически уравнивает смартфоны из Китая с официальной российской розницей по итоговой стоимости. Именно это и является целью инициативы: лоббисты отечественного бизнеса (в частности, Российский союз кожевников и обувщиков) обратились в правительство с просьбой одномоментно ввести НДС в России на зарубежные интернет-заказы, обложить их пошлинами и ввести обязательную маркировку.

Если вам кажется, что это уже много налогов для одного смартфона — вы правы. Ведь технологический сбор в 2026 году тоже никуда не делся: с 1 сентября 2026 года каждый официально ввезённый смартфон облагается дополнительным сбором в 250 рублей. Минпромторг вводит НДС поверх всего этого.

Подорожание смартфонов в 2027 году

Считаем на конкретном примере. OnePlus 15 — сбалансированный флагман, который сейчас продается на AliExpress за 54 811 рублей. В российском DNS тот же смартфон стоит 71 799 рублей. Разница — 16 988 рублей, ради которых и имеет смысл заказывать с AliExpress.

Теперь смотрим, что будет после введения НДС 22% в 2027 году. Про то, какой смартфон с AliExpress купить с учётом всех налогов, — читайте отдельно. А вот конкретные расчеты по OnePlus 15:

текущая цена на AliExpress: 54 811 рублей;

таможенная пошлина 15% с суммы превышения порога 200 евро (примерно 18 000 рублей): плюс 2 700 рублей;

НДС 22% на полную стоимость товара: плюс 12 058 рублей;

итоговая цена с учётом всех налогов: около 69 569 рублей.

Итог: смартфон за 54 811 рублей на AliExpress после введения НДС на смартфоны будет стоить примерно столько же, сколько в DNS сейчас — 71 799 рублей. Вся экономия от заказа из Китая испарится. Рост цен на смартфоны при жестком сценарии с 22% сразу будет именно таким: покупка на AliExpress перестанет быть выгодной.

Какой смартфон нужно купить сейчас

Логика простая: если планируете обновить смартфон в ближайший год — лучше сделать это до 1 января 2027 года. Китайские смартфоны на AliExpress сейчас дешевле официальной российской розницы на 15-30%, и это преимущество скоро исчезнет.

Вот пять моделей, которые стоит рассмотреть прямо сейчас:

POCO M7 — лучший выбор до 10 000 рублей. Доступный смартфон с AMOLED-экраном и приличной батареей для тех, кому нужна рабочая лошадка без лишних претензий.

realme 15 5G — топ до 20 000 рублей. Поддержка 5G, хорошая камера и свежий процессор за адекватные деньги. В этой нише у него практически нет конкурентов.

vivo V70 — недорогой камерофон для тех, кому важна съёмка. Сильная основная камера при умеренной цене, хороший выбор для повседневного использования.

OnePlus 15 — сбалансированный флагман. Топовый процессор, большая батарея, чистая оболочка без рекламы. Именно на этом примере считали налоги выше — и именно сейчас его покупать выгоднее всего.

HONOR Magic8 Pro — лучший Android-смартфон прямо сейчас. Флагманский чип, потрясающий экран, сильные камеры и экосистема HONOR. Если хотите лучшее из доступного — это оно.

Налог на товары из Китая в размере 22% изменит рынок принципиально. Сейчас AliExpress — это возможность купить флагман за деньги среднего класса. После 2027 года этой возможности не будет. Стоимость смартфонов с учетом всех налогов сравняется с официальной розницей, и главный аргумент в пользу заказа из Китая исчезнет.