Каждый раз, когда кто-то спрашивает, какой смартфон купить на AliExpress, я понимаю, что универсального ответа нет. Кому-то нужна камера, кому-то батарея на два дня, а кому-то — просто нормальный аппарат за разумные деньги. Я перебрал десятки моделей и собрал десять смартфонов, которые считаю лучшими находками с Алиэкспресс прямо сейчас. Все — проверенных брендов, все — с нормальной поддержкой и обновлениями. Без ноунеймов и без стыда перед друзьями, когда достаёшь телефон из кармана.

OnePlus 15 — пользуюсь с марта и менять не собираюсь

Знаете, что меня раздражает во флагманах? Когда платишь за топовое железо, а корпус скользит как мыло. OnePlus 15 эту проблему решил: версия Sand Storm покрыта по технологии MAO — по заявлению производителя, в 3,4 раза прочнее обычного алюминия.

Я пользуюсь им с марта, и корпус до сих пор без единой царапины, хотя чехол надеваю через раз. Экран — 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с частотой 165 Гц, и это реально видно в анимациях. Плюс Android 16 из коробки и классная OxygenOS.

Внутри стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная камера 50+50+50 Мп с 3,5-кратным телевиком. Камера не уровня Xiaomi 17 Ultra, но для повседневной съёмки — более чем. Раньше я каждый год менял смартфон, теперь понимаю, что с этим аппаратом спокойно прохожу два года.

Цена: 43 500 рублей

Samsung Galaxy S26 Ultra — взял жене, теперь завидую

Если вам нужен Android-флагман, за который точно не будет стыдно ни в одной компании, — Samsung Galaxy S26 Ultra закрывает вопрос. Я взял его жене в апреле, и теперь каждый раз при сравнении камер чувствую лёгкий укол зависти. 6,9-дюймовый AMOLED с антибликовым покрытием и фирменная фишка Privacy Display, которая прячет содержимое экрана от посторонних глаз — в транспорте это бесценно.

Под капотом — Snapdragon 8 Elite Gen 5, и это чувствуется во всём: от скорости запуска приложений до рендера видео. Камера здесь одна из лучших на рынке, Samsung не зря вкладывается в вычислительную фотографию. Варианты памяти — 256 и 512 ГБ. Да, на AliExpress он обойдётся заметно дешевле, чем в официальной российской рознице. Тут главное — выбрать продавца с высоким рейтингом.

Цена: 84 950 рублей

Xiaomi 17 Ultra — камера, ради которой я продал зеркалку

Тут правильнее говорить не «смартфон с камерой», а «камера, в которую зачем-то встроили телефон». Xiaomi 17 Ultra получил 1-дюймовый сенсор Light Fusion, оптику Leica Summilux на всех модулях и 200-мегапиксельный перископ с непрерывным оптическим зумом 3,2–4,3x. Я снимал на него закат на набережной — результат без обработки ушёл на печать. Раньше для такого таскал с собой беззеркалку.

Профессиональные режимы тут не для галочки: ручная экспозиция, RAW, фокус-пикинг. Если вы снимаете для соцсетей или ведёте блог со смартфона — это лучшее, что можно купить на AliExpress в категории камерофонов. Другое дело, что аппарат не из дешёвых, но за такую оптику и сенсор можно заплатить.

Цена: 118 000 рублей

Xiaomi 17 Pro Max — копия iPhone, но я выбрал эту

Первая реакция, когда видишь Xiaomi 17 Pro Max — «это же iPhone 17 Pro Max!». Массивное прямоугольное плато камер, плоские грани, общий силуэт. Только Xiaomi пошли дальше и встроили в блок камер дополнительный 2,9-дюймовый AMOLED с яркостью 3500 нит. На нём можно смотреть уведомления, управлять музыкой и даже использовать как видоискатель для селфи на основную камеру.

Внутри — Snapdragon 8 Elite, и по производительности вопросов никаких. Именно поэтому, если вам нравится дизайн iPhone, но хочется Android с его гибкостью и кастомизацией — этот Xiaomi попадает точно в цель. Визуально отличить от «яблочного» флагмана можно только по логотипу. А по возможностям внешнего экрана Xiaomi ещё и выигрывает.

Цена: 75 300 рублей

Honor Magic 8 Pro — заряжаю раз в два дня и забыл про повербанк

Помню, как раньше каждый вечер судорожно искал зарядку — батарея к шести часам была мёртвая. С Honor Magic 8 Pro эта привычка просто исчезла. Купил в феврале, и с тех пор заряжаю через день. Snapdragon 8 Elite Gen 5 внутри, 6,71-дюймовый OLED LTPO с пиковой яркостью, от которой не слепнет на солнце. В России аппарат официально продаётся от 119 990 рублей за версию 12/512 ГБ, но на AliExpress цена ощутимо приятнее.

Камера тоже не подкачала — топовый модуль, который уверенно снимает и днём, и в сумерках. Если вам критична именно максимальная автономность в связке с флагманским железом, это один из лучших товаров с AliExpress в категории смартфонов. Honor сейчас вообще в хорошей форме — обновления приходят, MagicOS не тормозит, экосистема развивается.

Цена: 69 300 рублей

Realme GT8 Pro — сменные накладки на камеру, я такого ещё не видел

Вот что бывает, когда производитель решает поиграть с формой. У Realme GT8 Pro в комплекте идёт сменная накладка на блок камер: хотите — делаете его круглым, хотите — квадратным. Звучит как мелочь, но на деле это первый смартфон, где вы сами решаете, как будет выглядеть задняя панель. Я честно не припомню ничего подобного у конкурентов.

При всех дизайнерских экспериментах начинка у Realme серьёзная — это полноценный флагман линейки GT. Камера хорошая, производительности хватает с запасом. Если вам надоели одинаковые «кирпичики» и хочется чего-то, что выделяется из толпы, — это тот самый случай. Сменный дизайн блока камер — пожалуй, самая необычная фишка среди всех смартфонов в этой подборке.

Цена: 63 000 рублей

POCO M8 Pro — дочери купил, и она довольна уже третий месяц

Категория до 20 000 рублей — самая популярная в России, и конкуренция тут зверская. Но POCO M8 Pro умудряется предложить больше, чем конкуренты за ту же цену. Я взял дочери в апреле, и за три месяца ни одной жалобы: экран яркий, игры идут нормально, камера для TikTok более чем достаточная. Snapdragon 7s Gen 3 внутри — это не флагман, но для повседневных задач хватает с головой.

Отдельно отмечу, что POCO не экономит на том, на чём обычно режут в бюджетниках: NFC на месте, зарядка быстрая, экран без заметного ШИМ. Если ищете что купить на AliExpress для ребёнка, родителей или как рабочий второй смартфон — это оптимальный баланс. MIUI в версии POCO немного почистили, так что интерфейс не раздражает.

Цена: 17 350 рублей

Realme P4 Power 5G — батарея-монстр, которой хватает на два дня

Когда в характеристиках написано 10 001 мАч, первая мысль: «наверное, это кирпич весом полкило». Но Realme P4 Power 5G выглядит вполне стандартно — плоские грани, прямоугольный блок камер, есть даже оранжевая расцветка Flash Orange и прозрачная задняя крышка. Внешне не отличишь от смартфонов за 30-40 тысяч.

Тут главное — автономность. Два дня без подзарядки при обычном использовании — это реальность, а не маркетинговое обещание. Зарядка 80 Вт возвращает аппарат к жизни за час с небольшим, что для такой батареи — отличный результат. 6,8-дюймовый экран, 5G, всё что нужно для повседневного использования. Если флагманские понты не нужны, а нужен надёжный аппарат, который не сядет в середине дня, — это одна из лучших находок с AliExpress.

Цена: 25 550 рублей

Xiaomi 15T — компактный Xiaomi, по которому я скучал

Наконец-то Xiaomi услышали тех, кому надоели экраны размером с разделочную доску. Xiaomi 15T получил 6,59-дюймовый дисплей — заметно компактнее предшественника с его 6,83 дюймами. Разрешение 2756×1268 точек, частота обновления 120 Гц — экран тут отличный, Leica в камере тоже присутствует. Для тех, кто хочет флагманскую начинку в теле, которое помещается в карман джинсов.

Это тот редкий случай, когда «базовая модель» не означает «урезанная». Xiaomi поставили хороший процессор, камеру с оптикой Leica и нормальную батарею. Если вам не нужен перископ и 200 мегапикселей из Ultra-версии, 15T закроет все потребности и сэкономит приличную сумму. Среди товаров с AliExpress в среднем сегменте — один из самых сбалансированных вариантов.

Цена: 33 950 рублей

OnePlus Turbo 6V — стоит у меня как запасной, а тянет как основной

Бывает, что запасной смартфон лежит в ящике и пылится. А бывает, что берёшь его в руки и думаешь: «а зачем мне основной?» OnePlus Turbo 6V — ровно такой случай. OLED-экран 6,78 дюйма с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит. ШИМ — 3840 Гц, что означает комфорт для глаз даже при минимальной яркости ночью. Для своей цены — нетипично щедрый набор.

Внутри Snapdragon 8s Gen 4 — это не топ линейки, но очень близко. Автономность тут тоже в приоритете, OnePlus сделал ставку на батарею. NFC есть, так что оплата через Google Pay работает без проблем. Если вам нужен доступный OnePlus, который не будет стыдно показать, — Turbo 6V удивит. Я держу его как второй телефон с прошлого месяца, и иногда ловлю себя на мысли, что основной достаю реже.

Цена: 31 950 рублей

